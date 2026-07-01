Матч дня от БК PARI: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на XSE Pro League 2026

Чтобы побороться за долю призового фонда, пользователю нужно выполнить несколько шагов:

1. Зарегистрироваться в БК «ПАРИ», если аккаунта еще нет.

2. На странице акции ввести промокод XSEGAME.

3. Подписаться на Telegram-канал PARI Esports CS2 и принять участие в голосовании.

4. Заключить пари типа ординар на любую встречу XSE Pro League 2026 с суммой не менее 5000 рублей с коэффициентом от 1.01.

Если выбранное подписчиками в Telegram событие происходит в матче, активируется ежедневный призовой фонд в 300 000 рублей. Он делится поровну между всеми участниками, которые выполнили условия. Размер максимального приза на 1 игрока — 10 000 рублей.

Если выбранный сценарий не реализуется, розыгрыш фрибетов не проводится. Все участники остаются без бонусов, даже если их ставки сыграли.