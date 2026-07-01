Матч дня от БК PARI: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на XSE Pro League 2026

Партнерский проект
Компания «Пари» запустила промо к киберспортивному турниру XSE Pro League 2026. На кону фрибеты до 10 000 рублей. Забрать награду можно, активировав промокод XSEGAME и сделав ставку от 5000 рублей на выбранный матч чемпионата. Ключевое условие получения выплаты — совпадение реального исхода игры с тем сценарием, за который проголосовало большинство подписчиков Telegram-канала.
Чтобы побороться за долю призового фонда, пользователю нужно выполнить несколько шагов:
1. Зарегистрироваться в БК «ПАРИ», если аккаунта еще нет.
2. На странице акции ввести промокод XSEGAME.
3. Подписаться на Telegram-канал PARI Esports CS2 и принять участие в голосовании.
4. Заключить пари типа ординар на любую встречу XSE Pro League 2026 с суммой не менее 5000 рублей с коэффициентом от 1.01.
Если выбранное подписчиками в Telegram событие происходит в матче, активируется ежедневный призовой фонд в 300 000 рублей. Он делится поровну между всеми участниками, которые выполнили условия. Размер максимального приза на 1 игрока — 10 000 рублей.
Если выбранный сценарий не реализуется, розыгрыш фрибетов не проводится. Все участники остаются без бонусов, даже если их ставки сыграли.
Полученный бонус необходимо использовать в течение 3 дней с момента зачисления. Отыграть его можно 1 ставкой в форматах ординар или экспресс (до 10 событий). Коэффициент пари не должен превышать 3.00.
Основная информация об акции представлена в виде таблицы.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
5000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
3 дня
Срок окончания акции
12.07.2026 (23:59 МСК)
Экспресс-пари, системы, ставки с досрочным расчетом не засчитываются.
Плюсы
Минусы
|➕ Прозрачный механизм распределения средств
|➖ Выплата не гарантирована — зависит от исхода конкретного матча
|➕ Вовлеченность сообщества через голосование
Формат акции заметно отличается от привычных бонусных программ с накоплением баллов. Здесь итог зависит не только от действий самого игрока, но и от исхода выбранного сообществом матча. Тем, кто внимательно следит за киберспортом и готов рискнуть суммой от 5000 рублей, промоакция может принести ощутимый плюс.