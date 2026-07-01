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Матч дня от БК PARI: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на XSE Pro League 2026

Обновлено:
до 10 000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
3 д.
Срок отыгрыша
5000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Заберите свою долю!

Полное содержание

  • Как получить фрибет по промо Матч дня от PARI до 10 000 рублей
  • Как отыграть фрибет от PARI до 10 000 рублей за ставки на киберспорт
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 от БК ПАРИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Компания «Пари» запустила промо к киберспортивному турниру XSE Pro League 2026. На кону фрибеты до 10 000 рублей. Забрать награду можно, активировав промокод XSEGAME и сделав ставку от 5000 рублей на выбранный матч чемпионата. Ключевое условие получения выплаты — совпадение реального исхода игры с тем сценарием, за который проголосовало большинство подписчиков Telegram-канала.

Как получить фрибет по промо Матч дня от PARI до 10 000 рублей

Чтобы побороться за долю призового фонда, пользователю нужно выполнить несколько шагов:

1. Зарегистрироваться в БК «ПАРИ», если аккаунта еще нет.

2. На странице акции ввести промокод XSEGAME.

3. Подписаться на Telegram-канал PARI Esports CS2 и принять участие в голосовании.

4. Заключить пари типа ординар на любую встречу XSE Pro League 2026 с суммой не менее 5000 рублей с коэффициентом от 1.01.

Если выбранное подписчиками в Telegram событие происходит в матче, активируется ежедневный призовой фонд в 300 000 рублей. Он делится поровну между всеми участниками, которые выполнили условия. Размер максимального приза на 1 игрока — 10 000 рублей.

Если выбранный сценарий не реализуется, розыгрыш фрибетов не проводится. Все участники остаются без бонусов, даже если их ставки сыграли.

Как отыграть фрибет от PARI до 10 000 рублей за ставки на киберспорт

Полученный бонус необходимо использовать в течение 3 дней с момента зачисления. Отыграть его можно 1 ставкой в форматах ординар или экспресс (до 10 событий). Коэффициент пари не должен превышать 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 от БК ПАРИ

Основная информация об акции представлена в виде таблицы.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

5000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

3 дня

Срок окончания акции

12.07.2026 (23:59 МСК)

Экспресс-пари, системы, ставки с досрочным расчетом не засчитываются.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Прозрачный механизм распределения средств➖ Выплата не гарантирована — зависит от исхода конкретного матча
➕ Вовлеченность сообщества через голосование 

Заключение

Формат акции заметно отличается от привычных бонусных программ с накоплением баллов. Здесь итог зависит не только от действий самого игрока, но и от исхода выбранного сообществом матча. Тем, кто внимательно следит за киберспортом и готов рискнуть суммой от 5000 рублей, промоакция может принести ощутимый плюс.

Валентин Васильев

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