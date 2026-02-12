Зимние игры от БК ПАРИ: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на хоккей

Участнику промоакции следует выполнить ряд требований букмекерской конторы:

Зарегистрироваться в БК «ПАРИ». Собрать свою хоккейную команду из 3 нападающих и 2 защитников. Заключить от 10 ставок минимум на 1000 рублей на хоккейные матчи группового этапа Олимпиады. Заключить от 4 ставок минимум на 1000 рублей на хоккейные матчи плей-офф Олимпиады.

Минимальный коэффициент каждого пари — 1.70. К групповому этапу можно присоединиться до 12:00 13 февраля 2026 года. Доступ к плей-офф возможен до старта первой игры 17.02.2026.

Беттор получит очки по системе «гол+пас» в соответствии с реальными выступлениями добавленных в команду хоккеистов. Сумма набранных баллов определяет позицию в лидерборде и размер фрибета.

Общий призовой фонд акции составляет 2 000 000. Участники могут получить фрибеты на сумму в 10 000, 5000, 3000, 1000 и 500 рублей.