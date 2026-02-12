Зимние игры от БК ПАРИ: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на хоккей

Партнерский проект
Букмекерская контора PARI запустила уникальный конкурс, в котором игрокам нужно не только делать ставки на хоккей, но и собрать собственную сборную. Победителей ждет внушительный фрибет в 10 000 рублей. Также контора предусматривает поощрительные призы.
Участнику промоакции следует выполнить ряд требований букмекерской конторы:
Минимальный коэффициент каждого пари — 1.70. К групповому этапу можно присоединиться до 12:00 13 февраля 2026 года. Доступ к плей-офф возможен до старта первой игры 17.02.2026.
Беттор получит очки по системе «гол+пас» в соответствии с реальными выступлениями добавленных в команду хоккеистов. Сумма набранных баллов определяет позицию в лидерборде и размер фрибета.
Общий призовой фонд акции составляет 2 000 000. Участники могут получить фрибеты на сумму в 10 000, 5000, 3000, 1000 и 500 рублей.
Бонусы выдаются на 7 дней. Их можно использовать на ординарах и экспрессах с любыми коэффициентами.
Представленная ниже таблица включает в себя все подробные условия указанной промоакции PARI.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
14 000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Начисление фрибетов происходит в течение 7 суток после завершения промоакции.
Плюсы
Минусы
|➕ Необычная механика конкурса
|➖ Для достижения максимального результата нужно спрогнозировать, какие команды дольше продержатся в турнире
|➕ Нет ограничений на использование фрибета
|➖ Необходимо проставить минимум 14 000 рублей
|➕ Букмекерская контора учитывает оборот ставок
|➖ В виртуальной команде не предусмотрены замены
Акция подходит тем, кто уже планирует ставить на олимпийский хоккей. Повысить шансы на победу поможет детальный анализ выступления сборных. Если добавленные в команду спортсмены продержатся на ОИ дольше, беттор может получить больше очков и повысить место в итоговой таблице.