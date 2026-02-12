Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



12 февраля 7:54ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозит
logo

Зимние игры от БК ПАРИ: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на хоккей

10000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
14 000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Бонус до 10 000 рублей любителям хоккея!

Букмекерская контора PARI запустила уникальный конкурс, в котором игрокам нужно не только делать ставки на хоккей, но и собрать собственную сборную. Победителей ждет внушительный фрибет в 10 000 рублей. Также контора предусматривает поощрительные призы.

Как получить бонус ПАРИ до 10 000 рублей за ставки на хоккей и интерактивную игру

Свернуть

Участнику промоакции следует выполнить ряд требований букмекерской конторы:

  1. Зарегистрироваться в БК «ПАРИ».
  2. Собрать свою хоккейную команду из 3 нападающих и 2 защитников.
  3. Заключить от 10 ставок минимум на 1000 рублей на хоккейные матчи группового этапа Олимпиады.
  4. Заключить от 4 ставок минимум на 1000 рублей на хоккейные матчи плей-офф Олимпиады.

Минимальный коэффициент каждого пари — 1.70. К групповому этапу можно присоединиться до 12:00 13 февраля 2026 года. Доступ к плей-офф возможен до старта первой игры 17.02.2026.

Беттор получит очки по системе «гол+пас» в соответствии с реальными выступлениями добавленных в команду хоккеистов. Сумма набранных баллов определяет позицию в лидерборде и размер фрибета. 

Общий призовой фонд акции составляет 2 000 000. Участники могут получить фрибеты на сумму в 10 000, 5000, 3000, 1000 и 500 рублей.

Как отыграть бонус PARI до 10 000 рублей за участие в акции Зимние игры

Свернуть

Бонусы выдаются на 7 дней. Их можно использовать на ординарах и экспрессах с любыми коэффициентами.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от PARI

Свернуть

Представленная ниже таблица включает в себя все подробные условия указанной промоакции PARI.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

14 000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.02.2026 (23:59 МСК)

Начисление фрибетов происходит в течение 7 суток после завершения промоакции. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Необычная механика конкурса➖ Для достижения максимального результата нужно спрогнозировать, какие команды дольше продержатся в турнире
➕ Нет ограничений на использование фрибета➖ Необходимо проставить минимум 14 000 рублей
➕ Букмекерская контора учитывает оборот ставок➖ В виртуальной команде не предусмотрены замены

Заключение

Свернуть

Акция подходит тем, кто уже планирует ставить на олимпийский хоккей. Повысить шансы на победу поможет детальный анализ выступления сборных. Если добавленные в команду спортсмены продержатся на ОИ дольше, беттор может получить больше очков и повысить место в итоговой таблице. 

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer321 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer321 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer321 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer321 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer321 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё