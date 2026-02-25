Ведомости
25 февраля 12:35
БК ВинлайнАкции
logo

Hero Roulette от БК Winline: фрибеты за лучшие хайлайты

фрибеты
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Ваш эпичный момент может принести фрибет!

В Telegram стартует промо Hero Roulette от БК Winline. Подписчики канала Marvel Rivals и Deadlock могут делиться запоминающимися игровыми моментами. Фрибеты становятся наградой за самые интересные или смешные ролики.

Как получить бонус от БК Winline за хайлайты 

Свернуть

Чтобы присоединиться к акции, достаточно следовать базовым правилам участия:

1. Оформить аккаунт на платформе Winline.

2. Стать подписчиком канала WINLINE Deadlock и Marvel Rivals в Telegram.

3. Следить за обновлениями и узнавать героя дня.

4. Снять хайлайт и прикрепить его в комментариях под постом.

Победителей конкурса наградят фрибетами от Winline.

Как отыграть бонус Winline в рамках акции Hero Roulette

Свернуть

Участники получат индивидуальные указания по активации и применению фрибетов. Как правило, они доступны 30 дней и могут использоваться на ординарные и экспресс-ставки с кэфами до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Свернуть

Ознакомиться со всей информацией о характеристиках этого бонуса можно ниже.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

01.03.2026 (23:59 МСК)

Чтобы быть в курсе героя дня, рекомендуется активировать уведомления в телеграме.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участники могут получать фрибеты, просто создавая ролики с игровыми моментами➖ Субъективный выбор организаторов
➕ Креативные задания 

Заключение

Свернуть

Самые запоминающиеся игровые моменты будут поощрены букмекером. Размер и количество фрибетов пока не раскрываются. Конкурс открыт исключительно для участников старше 18 лет.

Валентин Васильев

