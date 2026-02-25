Hero Roulette от БК Winline: фрибеты за лучшие хайлайты

Партнерский проект
В Telegram стартует промо Hero Roulette от БК Winline. Подписчики канала Marvel Rivals и Deadlock могут делиться запоминающимися игровыми моментами. Фрибеты становятся наградой за самые интересные или смешные ролики.
Чтобы присоединиться к акции, достаточно следовать базовым правилам участия:
1. Оформить аккаунт на платформе Winline.
2. Стать подписчиком канала WINLINE Deadlock и Marvel Rivals в Telegram.
3. Следить за обновлениями и узнавать героя дня.
4. Снять хайлайт и прикрепить его в комментариях под постом.
Победителей конкурса наградят фрибетами от Winline.
Участники получат индивидуальные указания по активации и применению фрибетов. Как правило, они доступны 30 дней и могут использоваться на ординарные и экспресс-ставки с кэфами до 10.00.
Ознакомиться со всей информацией о характеристиках этого бонуса можно ниже.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.03.2026 (23:59 МСК)
Чтобы быть в курсе героя дня, рекомендуется активировать уведомления в телеграме.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Участники могут получать фрибеты, просто создавая ролики с игровыми моментами
|➖ Субъективный выбор организаторов
|➕ Креативные задания
Самые запоминающиеся игровые моменты будут поощрены букмекером. Размер и количество фрибетов пока не раскрываются. Конкурс открыт исключительно для участников старше 18 лет.