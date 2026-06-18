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БК ВинлайнФрибеты за депозит
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БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей и ножи для CS2 за подписку в Telegram и депозит

Обновлено:
до 10 000 ₽ + скины
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет от Winline до 10 000 рублей за подписку на Telegram-каналы
  • Как отыграть бонус Winline до 10 000 рублей за подписку и депозит
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Во время проведения IEM Cologne компания Winline проводит розыгрыш ценных внутриигровых предметов и фрибетов среди пользователей платформы. Победители заберут ножи и перчатки для игры, а также бонусные средства после выполнения подписки и депозита.

Как получить фрибет от Winline до 10 000 рублей за подписку на Telegram-каналы

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Чтобы оказаться среди претендентов на призы, необходимо:

1. Открыть аккаунт в БК «Винлайн» (актуально для новых игроков).

2. Подписаться на Telegram-каналы FORZOREZOR и форз9р экспресс.

3. Перейти в бот, нажать кнопку участия и выполнить привязку аккаунта.

4. После завершения привязки внести депозит не менее 1000 рублей до 21 июня включительно.

В рамках акции предусмотрено 30 призовых мест. Получатели наград определяются случайным образом среди пользователей, выполнивших депозитное условие.

Место 

Приз 

1

Survival Knife | Slaughter FN

2

Ursus Knife | Tiger Tooth FN

3

Moto Gloves | Polygon FT

4-5

Фрибет 10 000 ₽

6-10

Фрибет 5000 ₽

11-15

Фрибет 2500 ₽

16-30

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус Winline до 10 000 рублей за подписку и депозит

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Фрибет необходимо активировать в течение 30 дней после получения. Он распространяется на ставки типа ординар и экспресс с коэффициентами от 1.01 до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Winline

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Чтобы участие прошло корректно, рассмотрим основные положения акции более детально.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

21.06.2026 (23:59 МСК)

Депозит будет учтен только при условии, что пополнение произошло после завершения подтверждения через бот.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Призовой фонд включает популярные предметы из CS2 и солидные фрибеты➖ Участие невозможно без зачисления денег на аккаунт
➕ Процесс занимает минимум времени 

Заключение

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Основное требование акции — внесение депозита на счет в БК. Важно также подписаться на 2 указанных Telegram-канала, поскольку без этого попасть в список претендентов на призы невозможно. Игроков ждут редкие игровые предметы и фрибеты с крупным номиналом.

Валентин Васильев

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