БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей и ножи для CS2 за подписку в Telegram и депозит

Партнерский проект
Во время проведения IEM Cologne компания Winline проводит розыгрыш ценных внутриигровых предметов и фрибетов среди пользователей платформы. Победители заберут ножи и перчатки для игры, а также бонусные средства после выполнения подписки и депозита.
Чтобы оказаться среди претендентов на призы, необходимо:
1. Открыть аккаунт в БК «Винлайн» (актуально для новых игроков).
2. Подписаться на Telegram-каналы FORZOREZOR и форз9р экспресс.
3. Перейти в бот, нажать кнопку участия и выполнить привязку аккаунта.
4. После завершения привязки внести депозит не менее 1000 рублей до 21 июня включительно.
В рамках акции предусмотрено 30 призовых мест. Получатели наград определяются случайным образом среди пользователей, выполнивших депозитное условие.
Место
Приз
1
Survival Knife | Slaughter FN
2
Ursus Knife | Tiger Tooth FN
3
Moto Gloves | Polygon FT
4-5
Фрибет 10 000 ₽
6-10
Фрибет 5000 ₽
11-15
Фрибет 2500 ₽
16-30
Фрибет 1000 ₽
Фрибет необходимо активировать в течение 30 дней после получения. Он распространяется на ставки типа ординар и экспресс с коэффициентами от 1.01 до 10.00.
Чтобы участие прошло корректно, рассмотрим основные положения акции более детально.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.06.2026 (23:59 МСК)
Депозит будет учтен только при условии, что пополнение произошло после завершения подтверждения через бот.
Плюсы
Минусы
|➕ Призовой фонд включает популярные предметы из CS2 и солидные фрибеты
|➖ Участие невозможно без зачисления денег на аккаунт
|➕ Процесс занимает минимум времени
Основное требование акции — внесение депозита на счет в БК. Важно также подписаться на 2 указанных Telegram-канала, поскольку без этого попасть в список претендентов на призы невозможно. Игроков ждут редкие игровые предметы и фрибеты с крупным номиналом.