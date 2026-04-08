Турнир PGL Bucharest от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей

Букмекер Winline представил очередной этап BetRace, посвященный крупному чемпионату PGL Bucharest 2026 по CS2. Клиентам предлагается оформлять ставки на матчи соревнований и набирать очки для участия в распределении фрибетов. Призы начисляются в зависимости от места в турнирной таблице.
Для попадания в число участников достаточно сделать следующее:
1. Войдите в свой аккаунт Winline или зарегистрируйтесь при необходимости.
2. Откройте секцию BetRace и найдите нужный турнир.
3. Активируйте участие в событии PGL Bucharest.
4. Заключайте ставки на киберспортивные матчи с соблюдением минимального кэфа 1.30.
Экспресс-пари должно включать как минимум 1 исход из игр PGL Bucharest, остальные события допускаются любые. После расчета ставка идет в зачет акции, ее сумма мгновенно фиксируется в рейтинге игроков.
Бетторы могут распоряжаться фрибетами на протяжении 30 дней после их получения. Минимальный и максимальный коэффициент для ставок установлен в диапазоне от 1.01 до 10.00. Фрибеты подходят для заключения ординаров и экспрессов, без ограничений по типу события.
Все необходимые данные собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
13.04.2026 (09:59 МСК)
Организаторы установили 500 призовых мест.
Плюсы
Минусы
|➕ Призы достанутся большому количеству игроков
|➖ Высокая конкуренция за место в топ-500
|➕ Гибкие условия ставок: можно использовать как ординары, так и экспрессы, комбинируя киберспорт с другими событиями
Букмекер демонстрирует постоянную активность во время ключевых киберспортивных соревнований. Рейтинг формируется за счет оборота ставок, поэтому важнейшую роль играет размер игрового банка. Это снижает конкурентоспособность пользователей с небольшим бюджетом.