БК Winline: до 300 000 рублей или Скуби-Ду Мобиль за подписку и пари

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В Telegram проходит розыгрыш от ENZZAI при поддержке букмекера Winline. Участники конкурса могут получить фрибеты или попасть в аукцион за крупный приз до 300 000 рублей либо Скуби-Ду мобиль. Для участия необходимо подписаться на канал, выполнить условия по регистрации или ставке и связать аккаунт Winline через бота. Итоги озвучиваются 30 июня на стриме
Чтобы присоединиться к акции, нужно сделать следующее:
1. Использовать промокод ENZZAI при регистрации (новым пользователям).
2. Сделать ставку в размере 1515, 3232, 7575 или 15 151 рублей (игрокам с действующим аккаунтом).
3. Подписаться на канал ENZZAI в Telegram.
4. Привязать аккаунт Winline к боту акции.
Во время стрима-аукциона 30 июня станут известны обладатели призов.
Место
Приз
1-15
Место в аукционе на Скуби-Ду (победитель аукциона сможет забрать авто либо 300 000 ₽ на выбор)
16-30
Фрибет 5000 ₽
31-45
Фрибет 3000 ₽
В рамках акции предусмотрен бонусный механизм: ставки 1515, 3232, 7575 и 15 151 рублей автоматически удваиваются до 3030, 6464, 15 151 и 30 302 рублей соответственно, увеличивая шансы в аукционе.
Использование фрибета возможно как на одиночные ставки, так и на экспрессы. Коэффициенты не ограничены. Срок действия бонуса — 30 дней с момента получения.
Все ключевые параметры розыгрыша сведены в лаконичную таблицу.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
1515 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.06.2026 (23:59 МСК)
Новые клиенты получают в расчет аукциона 1500 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступ к аукциону с крупным выигрышем, включая автомобиль или эквивалент до 300 000 ₽
|➖ Для зарегистрированных клиентов нужна ставка от 1515 ₽
|➕ Для новых пользователей участие возможно без финансового риска
Букмекерская компания и Telegram-канал ENZZAI предлагают участникам необычный формат. Часть игроков получают доступ к аукциону за легендарный Скуби-Ду мобиль или денежную часть в размере 300 000 рублей. Главный приз сможет забрать только 1 участник.