БК Winline: до 300 000 рублей или Скуби-Ду Мобиль за подписку и пари

В Telegram проходит розыгрыш от ENZZAI при поддержке букмекера Winline. Участники конкурса могут получить фрибеты или попасть в аукцион за крупный приз до 300 000 рублей либо Скуби-Ду мобиль. Для участия необходимо подписаться на канал, выполнить условия по регистрации или ставке и связать аккаунт Winline через бота. Итоги озвучиваются 30 июня на стриме