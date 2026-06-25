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БК Winline: до 300 000 рублей или Скуби-Ду Мобиль за подписку и пари

Обновлено:
до 300 000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
1515 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Включайтесь в аукцион!

Полное содержание

  • Как получить промокод Winline до 300 000 рублей за подписку на телеграм-канал ENZZAI
  • Как отыграть бонус Winline до 300 000 рублей за подписку на тг-канал и пари
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В Telegram проходит розыгрыш от ENZZAI при поддержке букмекера Winline. Участники конкурса могут получить фрибеты или попасть в аукцион за крупный приз до 300 000 рублей либо Скуби-Ду мобиль. Для участия необходимо подписаться на канал, выполнить условия по регистрации или ставке и связать аккаунт Winline через бота. Итоги озвучиваются 30 июня на стриме

Как получить промокод Winline до 300 000 рублей за подписку на телеграм-канал ENZZAI

Чтобы присоединиться к акции, нужно сделать следующее:

1. Использовать промокод ENZZAI при регистрации (новым пользователям).

2. Сделать ставку в размере 1515, 3232, 7575 или 15 151 рублей (игрокам с действующим аккаунтом). 

3. Подписаться на канал ENZZAI в Telegram.

4. Привязать аккаунт Winline к боту акции.

Во время стрима-аукциона 30 июня станут известны обладатели призов.

Место

Приз

1-15

Место в аукционе на Скуби-Ду (победитель аукциона сможет забрать авто либо 300 000 ₽ на выбор)

16-30

Фрибет 5000 ₽

31-45

Фрибет 3000 ₽

В рамках акции предусмотрен бонусный механизм: ставки 1515, 3232, 7575 и 15 151 рублей автоматически удваиваются до 3030, 6464, 15 151 и 30 302 рублей соответственно, увеличивая шансы в аукционе.

Как отыграть бонус Winline до 300 000 рублей за подписку на тг-канал и пари

Использование фрибета возможно как на одиночные ставки, так и на экспрессы. Коэффициенты не ограничены. Срок действия бонуса — 30 дней с момента получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от Winline

Все ключевые параметры розыгрыша сведены в лаконичную таблицу.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

1515 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

28.06.2026 (23:59 МСК)

Новые клиенты получают в расчет аукциона 1500 рублей.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Доступ к аукциону с крупным выигрышем, включая автомобиль или эквивалент до 300 000 ₽➖ Для зарегистрированных клиентов нужна ставка от 1515 ₽
➕ Для новых пользователей участие возможно без финансового риска 

Заключение

Букмекерская компания и Telegram-канал ENZZAI предлагают участникам необычный формат. Часть игроков получают доступ к аукциону за легендарный Скуби-Ду мобиль или денежную часть в размере 300 000 рублей. Главный приз сможет забрать только 1 участник.

Валентин Васильев

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