БК Winline: фрибеты за депозит
БК Winline: фрибеты до 25 000 рублей за подписку на watchfulTV️ и депозит

Обновлено:
до 25 000 рублей
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Крупный розыгрыш к топ-турнирам CS2!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 25 000 рублей от БК Винлайн за подписку на watchfulTV️
  • Как отыграть фрибет до 25 000 рублей от БК Винлайн за подписку и депозит
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 25 000 рублей от БК Винлайн
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер Winline совместно с watchfulTV запускает розыгрыш фрибетов к турнирам PGL Astana и IEM Atlanta с общим фондом 100 000 рублей. В акции разыгрываются 20 призов номиналом до 25 000 рублей. Для участия нужно стать подписчиком канала, произвести действия в боте и внести депозит.

Как получить фрибет до 25 000 рублей от БК Винлайн за подписку на watchfulTV️

Призы разыгрываются среди пользователей, которые закрыли все требования акции:

1. Создали аккаунт Winline.

2. Подписались на канал watchfulTV в Telegram.

3. Активировали плашку «УЧАСТВУЮ».

4. Подключили свой аккаунт к официальному боту.

5. Пополнили баланс на сумму от 500 рублей.

Победители будут определены рандомно. Призами послужат фрибеты разного размера.

Место

Фрибет

1

25 000 ₽

2-3

10 000 ₽

4-10

5000 ₽

11-15

2500 ₽

16-20

1000 ₽

Как отыграть фрибет до 25 000 рублей от БК Винлайн за подписку и депозит

Детали отыгрыша еще не раскрыты. Обычно срок действия фрибета составляет 30 дней. Для обладателей бонусов доступны ординары и экспрессы в диапазоне кэфов 1.01-10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 25 000 рублей от БК Винлайн

Основные требования акции вынесены в таблицу.

Максимальный размер бонуса

25 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

24.05.2026 (23:59 МСК)

Определение победителей запланировано на 25 мая.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Максимальный выигрыш — 25 000 рублей➖ Требует внесения средств на аккаунт
➕ Шанс заработать фрибеты без сложных условий или необходимости угадывать исходы событий 

Заключение

Подобные розыгрыши watchfulTV запускает не впервые. Обычно они организованы в честь важных киберспортивных событий. Пользователю нужно подписаться и внести депозит, после чего участие считается завершенным и остается только дождаться результатов.

Валентин Васильев

