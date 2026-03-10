БК Винлайн: до 40 000 рублей подписку на Telegram-канал и ответы на вопросы

Доступ к призам получают только те игроки, которые следуют установленным правилам участия:

1. Прошли регистрацию в БК «Винлайн».

2. Подписались на канал WINLINE Deadlock & Marvel Rivals.

3. Оставляли реакции и отвечали на вопросы акции.

Первый конкурсный вопрос публикуется 10.03.2026. Новые задания будут появляться на протяжении всего периода промо. Призовой фонд равен 40 000 рублей и состоит из фрибетов и игровых устройств. В течение 15 дней ежедневно выбирается 1 победитель, который и забирает свой подарок.