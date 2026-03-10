Ведомости
10 марта 11:35
БК Винлайн: до 40 000 рублей подписку на Telegram-канал и ответы на вопросы

до 40 000 рублей + девайсы
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Призы каждый день!

Подписчики Telegram-канала Deadlock и Marvel Rivals получили возможность проверить свои знания киберспорта в акции от букмекера «Винлайн». На протяжении 2 недель клиенты БК будут отвечать на тематические вопросы и соревноваться за фрибеты и новейшую игровую технику. 

Как получить фрибет до 40 000 рублей от БК Винлайн за участие в Telegram-конкурсе

Свернуть

Доступ к призам получают только те игроки, которые следуют установленным правилам участия:

1. Прошли регистрацию в БК «Винлайн».

2. Подписались на канал WINLINE Deadlock & Marvel Rivals.

3. Оставляли реакции и отвечали на вопросы акции.

Первый конкурсный вопрос публикуется 10.03.2026. Новые задания будут появляться на протяжении всего периода промо. Призовой фонд равен 40 000 рублей и состоит из фрибетов и игровых устройств. В течение 15 дней ежедневно выбирается 1 победитель, который и забирает свой подарок.

Как отыграть фрибет до 40 000 рублей от Винлайн за подписку и ответы на вопросы

Свернуть

На данный момент точные условия применения фрибетов не опубликованы. Обычно их можно использовать в течение 30 дней на одиночные и комбинированные ставки с коэффициентами от 1.01 до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 40 000 рублей от БК Винлайн

Свернуть

Все ключевые детали акции представлены в отдельном блоке.

Максимальный размер бонуса

40 000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

24.03.2026 (23:59 МСК)

Чтобы следить за конкурсом и видеть новые задания сразу, советуем включить уведомления в Telegram.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Акция проходит без сложных многоступенчатых условий➖ Организаторы пока не раскрывают конкретные награды
➕ Для участия не понадобится пополнять счет 

Заключение

Свернуть

Для тех, кто следит за игровыми новинками, конкурс от «Винлайн» может стать приятным способом проверить свои знания киберспорта. Активные подписчики получат награды за внимание и скорость реакции.

Валентин Васильев

