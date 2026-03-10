БК Винлайн: до 40 000 рублей подписку на Telegram-канал и ответы на вопросы

Партнерский проект
Подписчики Telegram-канала Deadlock и Marvel Rivals получили возможность проверить свои знания киберспорта в акции от букмекера «Винлайн». На протяжении 2 недель клиенты БК будут отвечать на тематические вопросы и соревноваться за фрибеты и новейшую игровую технику.
Доступ к призам получают только те игроки, которые следуют установленным правилам участия:
1. Прошли регистрацию в БК «Винлайн».
2. Подписались на канал WINLINE Deadlock & Marvel Rivals.
3. Оставляли реакции и отвечали на вопросы акции.
Первый конкурсный вопрос публикуется 10.03.2026. Новые задания будут появляться на протяжении всего периода промо. Призовой фонд равен 40 000 рублей и состоит из фрибетов и игровых устройств. В течение 15 дней ежедневно выбирается 1 победитель, который и забирает свой подарок.
На данный момент точные условия применения фрибетов не опубликованы. Обычно их можно использовать в течение 30 дней на одиночные и комбинированные ставки с коэффициентами от 1.01 до 10.00.
Все ключевые детали акции представлены в отдельном блоке.
Максимальный размер бонуса
40 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
24.03.2026 (23:59 МСК)
Чтобы следить за конкурсом и видеть новые задания сразу, советуем включить уведомления в Telegram.
Плюсы
Минусы
|➕ Акция проходит без сложных многоступенчатых условий
|➖ Организаторы пока не раскрывают конкретные награды
|➕ Для участия не понадобится пополнять счет
Для тех, кто следит за игровыми новинками, конкурс от «Винлайн» может стать приятным способом проверить свои знания киберспорта. Активные подписчики получат награды за внимание и скорость реакции.