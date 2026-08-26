БК Winline: фрибеты на 1000 рублей и нож CS за ставку на спорт

Чтобы стать претендентом на приз, нужно выполнить несколько условий:

1. Зарегистрировать аккаунт в БК Winline, если его еще нет.

2. Сделать ставку ординаром или экспрессом ровно на 508 рублей — это 1 билет, либо на 1008 рублей — сразу 2 билета. Другие суммы к розыгрышу не принимаются.

3. Дождаться расчета пари.

4. Опубликовать в комментариях к посту о розыгрыше скриншот рассчитанной ставки на любое событие.

На один аккаунт допускается максимум 2 билета. В банке наград 21 приз для участников.