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БК ВинлайнФрибеты за депозит
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БК Winline: фрибеты на 1000 рублей и нож CS за ставку на спорт

Обновлено:
1000 рублей + скин
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
508 ₽
Мин. депозит
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Любители CS2, ловите шанс!

Telegram-канал «ЗАНОСНАЯ ЭНЗАЯ» совместно с букмекерской конторой Winline проводит розыгрыш призов для фанатов CS2. Главная награда — редкий нож «Мраморный градиент» в состоянии «Прямо с завода». Еще 20 участников получат фрибеты Winline номиналом 1000 рублей. Чтобы забрать один из подарков, достаточно сделать ставку на 508 либо 1008 рублей.

Как получить нож и фрибет 1000 рублей от БК Winline за ставку на спорт

Чтобы стать претендентом на приз, нужно выполнить несколько условий:

1. Зарегистрировать аккаунт в БК Winline, если его еще нет.

2. Сделать ставку ординаром или экспрессом ровно на 508 рублей — это 1 билет, либо на 1008 рублей — сразу 2 билета. Другие суммы к розыгрышу не принимаются.

3. Дождаться расчета пари.

4. Опубликовать в комментариях к посту о розыгрыше скриншот рассчитанной ставки на любое событие.

На один аккаунт допускается максимум 2 билета. В банке наград 21 приз для участников.

Место

Приз

1

Нож выживания «Мраморный градиент» (Прямо с завода)

2-21

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть фрибет 1000 рублей от БК Winline за ставку на спорт

Игрокам, которым достанется фрибет, стоит ориентироваться на стандартные правила отыгрыша бонусов Winline. Разрешены как ординары, так и экспрессы, а диапазон коэффициентов для расчета пари — от 1.01 до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от БК Винлайн

В таблице ниже — полный перечень основных условий предложения.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

508 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

31.08.2026 (23:59 МСК)

Успеть сделать ставку нужно до конца 31 августа. Результаты появятся на следующий день.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Главный приз — редкий и ликвидный нож из CS2➖ Засчитываются только пари на точную сумму
➕ Относительно невысокий порог входа — от 508 рублей 

Заключение

Winline снова радует поклонников киберспорта нестандартными призами. На этот раз на кону культовый скин из CS2 и 20 фрибетов. Условия участия простые — ставка на нужную сумму и скриншот в комментариях. Итоги розыгрыша станут известны уже 1 сентября.

Валентин Васильев

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