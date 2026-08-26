БК Winline: фрибеты на 1000 рублей и нож CS за ставку на спорт
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Telegram-канал «ЗАНОСНАЯ ЭНЗАЯ» совместно с букмекерской конторой Winline проводит розыгрыш призов для фанатов CS2. Главная награда — редкий нож «Мраморный градиент» в состоянии «Прямо с завода». Еще 20 участников получат фрибеты Winline номиналом 1000 рублей. Чтобы забрать один из подарков, достаточно сделать ставку на 508 либо 1008 рублей.
Как получить нож и фрибет 1000 рублей от БК Winline за ставку на спорт
Чтобы стать претендентом на приз, нужно выполнить несколько условий:
1. Зарегистрировать аккаунт в БК Winline, если его еще нет.
2. Сделать ставку ординаром или экспрессом ровно на 508 рублей — это 1 билет, либо на 1008 рублей — сразу 2 билета. Другие суммы к розыгрышу не принимаются.
3. Дождаться расчета пари.
4. Опубликовать в комментариях к посту о розыгрыше скриншот рассчитанной ставки на любое событие.
На один аккаунт допускается максимум 2 билета. В банке наград 21 приз для участников.
Место
Приз
1
Нож выживания «Мраморный градиент» (Прямо с завода)
2-21
Фрибет 1000 ₽
Как отыграть фрибет 1000 рублей от БК Winline за ставку на спорт
Игрокам, которым достанется фрибет, стоит ориентироваться на стандартные правила отыгрыша бонусов Winline. Разрешены как ординары, так и экспрессы, а диапазон коэффициентов для расчета пари — от 1.01 до 10.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от БК Винлайн
В таблице ниже — полный перечень основных условий предложения.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
508 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.08.2026 (23:59 МСК)
Успеть сделать ставку нужно до конца 31 августа. Результаты появятся на следующий день.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Главный приз — редкий и ликвидный нож из CS2
|➖ Засчитываются только пари на точную сумму
|➕ Относительно невысокий порог входа — от 508 рублей
Заключение
Winline снова радует поклонников киберспорта нестандартными призами. На этот раз на кону культовый скин из CS2 и 20 фрибетов. Условия участия простые — ставка на нужную сумму и скриншот в комментариях. Итоги розыгрыша станут известны уже 1 сентября.