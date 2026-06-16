БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и PlayStation за подписку в Telegram

Чтобы стать участником промоакции, достаточно:

1. Зарегистрироваться в букмекерской компании «Винлайн», если ранее аккаунта не было.

2. Подписаться на оба канала — «Весь Спорт» и Winline.

3. Под публикацией с розыгрышем выбрать кнопку «Централ Парк».

Среди всех участников будет отобрано 100 победителей. Каждый получит подарок по системе случайного распределения. Среди призов: