БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и PlayStation за подписку в Telegram

Партнерский проект
Оператор Winline совместно с шоу «Централ Парк» запустили розыгрыш 100 призов к старту ЧМ-2026. Среди подарков PlayStation с EA FC 26, набор Lego Кубка мира, мерч, журналы Panini и фрибеты. Чтобы участвовать, нужно подписаться на указанные каналы и тапнуть «ЦЕНТРАЛ ПАРК».
Чтобы стать участником промоакции, достаточно:
1. Зарегистрироваться в букмекерской компании «Винлайн», если ранее аккаунта не было.
2. Подписаться на оба канала — «Весь Спорт» и Winline.
3. Под публикацией с розыгрышем выбрать кнопку «Централ Парк».
Среди всех участников будет отобрано 100 победителей. Каждый получит подарок по системе случайного распределения. Среди призов:
Бонусный фрибет действует 30 дней, затем автоматически прекращает действие, если не был использован. Приз может использоваться на ординарные и экспресс-ставки при коэффициентах 1.01-10.00.
В этом разделе изложены все основные моменты проведения промоакции.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (15:00 МСК)
Имена победителей станут известны на следующий день после окончания финального поединка ЧМ-2026.
Плюсы
Минусы
|➕ Хорошие призы — от игровой консоли и коллекционных наборов до фрибетов разного номинала
|➖ Результаты зависят от случайного отбора
|➕ Простой вход в акцию
У игроков достаточно времени, чтобы принять участие в конкурсе. Однако не стоит откладывать регистрацию на последний момент. Лучше заранее выполнить все условия и спокойно ожидать результатов.