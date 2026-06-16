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БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и PlayStation за подписку в Telegram

Обновлено:
до 3000 ₽ + призы
Бонус
32 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Хотите игровую консоль, Lego или фрибеты? Тогда вам сюда!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от Winline до 3000 рублей за подписку на Telegram-каналы&nbsp;
  • Как отыграть бонус Winline до 3000 рублей за подписку на Telegram-каналы
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Оператор Winline совместно с шоу «Централ Парк» запустили розыгрыш 100 призов к старту ЧМ-2026. Среди подарков PlayStation с EA FC 26, набор Lego Кубка мира, мерч, журналы Panini и фрибеты. Чтобы участвовать, нужно подписаться на указанные каналы и тапнуть «ЦЕНТРАЛ ПАРК».

Как получить фрибет от Winline до 3000 рублей за подписку на Telegram-каналы 

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Чтобы стать участником промоакции, достаточно:

1. Зарегистрироваться в букмекерской компании «Винлайн», если ранее аккаунта не было.

2. Подписаться на оба канала — «Весь Спорт» и Winline.

3. Под публикацией с розыгрышем выбрать кнопку «Централ Парк».

Среди всех участников будет отобрано 100 победителей. Каждый получит подарок по системе случайного распределения. Среди призов:

  • Игровая консоль PlayStation с EA FC 26.
  • Игровой LEGO-конструктор в футбольной тематике Кубка мира.
  • Коллекционный журнал Panini с набором наклеек для пополнения альбома.
  • Оригинальный брендированный мерч WINTAGE.
  • Фигурка Funko Pop Криштиану Роналду.
  • Фрибеты 3000 рублей.
  • Фрибеты 2000 рублей.
  • Фрибеты 1000 рублей.

Как отыграть бонус Winline до 3000 рублей за подписку на Telegram-каналы

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Бонусный фрибет действует 30 дней, затем автоматически прекращает действие, если не был использован. Приз может использоваться на ординарные и экспресс-ставки при коэффициентах 1.01-10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от Winline

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В этом разделе изложены все основные моменты проведения промоакции.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

20.07.2026 (15:00 МСК)

Имена победителей станут известны на следующий день после окончания финального поединка ЧМ-2026.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Хорошие призы — от игровой консоли и коллекционных наборов до фрибетов разного номинала➖ Результаты зависят от случайного отбора
➕ Простой вход в акцию 

Заключение

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У игроков достаточно времени, чтобы принять участие в конкурсе. Однако не стоит откладывать регистрацию на последний момент. Лучше заранее выполнить все условия и спокойно ожидать результатов.

Валентин Васильев

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