Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на ESL Pro League

БК «Винлайн» добавила турнир для любителей CS2. В новом соревновании BetRace контора раздает бонусы за выигранные и проигранные пари на встречи ESL Pro League. В сумме оператор разыграет 1 000 000 рублей. Победителю достанется 150 000 рублей в виде фрибетов.
Чтобы поучаствовать в соревновании, беттору придется:
1. Зарегистрироваться или залогиниться в Winline.
2. Открыть страничку турнира и согласиться с условиями участия.
3. Сделать ставку.
Ограничений по суммам пари нет. Минимальный коэффициент — 1.30.
БК не учитывает системы. Экспрессы попадают в турнирный зачет, но в купоне должен быть минимум 1 исход с кэфом от 1.30. Пари на полученные ранее фрибеты не засчитываются.
Winline 13 октября определит лидеров в зависимости от размеров поставленных средств. Максимум игрок заберет 150 000 рублей фрибетами, минимум — 500.
Место в турнире
Номинал фрибета
1
150 000 ₽
2
120 000 ₽
3
90 000 ₽
4
75 000 ₽
5
60 000 ₽
6
50 000 ₽
7
30 000 ₽
8
20 000 ₽
9
10 000 ₽
10
5000 ₽
11-25
3500 ₽
26-50
2000 ₽
51-100
1000 ₽
101-250
750 ₽
251-500
500 ₽
Забрать бонус разрешается за 30 суток с момента формирования окончательной таблицы лидеров.
Фрибет подходит для одиночных и множественных ставок с кэфом до 10.00. На отыгрыш контора отводит 30 суток.
Полные требования в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 суток
Срок окончания акции
13.10.2025
Плюсы
Минусы
|➕ Фонд промоакции составляет 1 000 000 рублей
|➖ Для получения призов необходимо проставить значительные средства
|➕ Фрибеты получают бетторы из топ-500
«Винлайн» распределяет фрибеты между 500 победителями, поэтому акция подходит даже игрокам со средним бюджетом. Однако вам в любом случае предстоит соревноваться. Имеющегося депозита может и не хватить для попадания в лидеры. Если вы предпочитаете не зависеть от турнирных перипетий, можно поучаствовать в «Шкале наград» от PARI. Там выдают фрибеты за ставки на встречи ESL Pro League без элемента соревнования. Учитываются только ваши действия.