Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на ESL Pro League

«Винлайн» распределяет фрибеты между 500 победителями, поэтому акция подходит даже игрокам со средним бюджетом. Однако вам в любом случае предстоит соревноваться. Имеющегося депозита может и не хватить для попадания в лидеры. Если вы предпочитаете не зависеть от турнирных перипетий, можно поучаствовать в « Шкале наград » от PARI. Там выдают фрибеты за ставки на встречи ESL Pro League без элемента соревнования. Учитываются только ваши действия.