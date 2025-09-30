Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на ESL Pro League

Ведомости
Ставьте на ESL Pro League и забирайте огромные фрибеты

БК «Винлайн» добавила турнир для любителей CS2. В новом соревновании BetRace контора раздает бонусы за выигранные и проигранные пари на встречи ESL Pro League. В сумме оператор разыграет 1 000 000 рублей. Победителю достанется 150 000 рублей в виде фрибетов.

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей за ставки на ESL Pro League

Свернуть

Чтобы поучаствовать в соревновании, беттору придется:

1. Зарегистрироваться или залогиниться в Winline. 

2. Открыть страничку турнира и согласиться с условиями участия.

3. Сделать ставку.

Ограничений по суммам пари нет. Минимальный коэффициент — 1.30. 

БК не учитывает системы. Экспрессы попадают в турнирный зачет, но в купоне должен быть минимум 1 исход с кэфом от 1.30. Пари на полученные ранее фрибеты не засчитываются.

Winline 13 октября определит лидеров в зависимости от размеров поставленных средств. Максимум игрок заберет 150 000 рублей фрибетами, минимум — 500.

Место в турнире

Номинал фрибета

1

150 000 ₽

2

120 000 ₽

3

90 000 ₽

4

75 000 ₽

5

60 000 ₽

6

50 000 ₽

7

30 000 ₽

8

20 000 ₽

9

10 000 ₽

10

5000 ₽

11-25

3500 ₽

26-50

2000 ₽

51-100

1000 ₽

101-250

750 ₽

251-500

500 ₽

Забрать бонус разрешается за 30 суток с момента формирования окончательной таблицы лидеров.

Как отыграть бонус Winline до 150 000 рублей за ставки на ESL Pro League

Свернуть

Фрибет подходит для одиночных и множественных ставок с кэфом до 10.00. На отыгрыш контора отводит 30 суток. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Свернуть

Полные требования в таблице.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 суток

Срок окончания акции

13.10.2025

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Фонд промоакции составляет 1 000 000 рублей➖ Для получения призов необходимо проставить значительные средства
➕ Фрибеты получают бетторы из топ-500 

Заключение

Свернуть

«Винлайн» распределяет фрибеты между 500 победителями, поэтому акция подходит даже игрокам со средним бюджетом. Однако вам в любом случае предстоит соревноваться. Имеющегося депозита может и не хватить для попадания в лидеры. Если вы предпочитаете не зависеть от турнирных перипетий, можно поучаствовать в «Шкале наград» от PARI. Там выдают фрибеты за ставки на встречи ESL Pro League без элемента соревнования. Учитываются только ваши действия. 

Валентин Васильев

