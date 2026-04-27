Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний



ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК Winline: фрибеты до 5000 рублей и голды за подписку на 2 Telegram-канала

Обновлено:
до 5000 ₽ + голды
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Большой розыгрыш уже начался!

Полное содержание

  • Как получить бонус Winline до 5000 рублей за победу в розыгрыше от Virtus.pro
  • Как отыграть бонус до 5000 рублей за подписку на каналы в Telegram
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В честь выхода нового выпуска «Winline Шоу Джентльмена» киберспортивное сообщество Virtus.pro вместе с букмекером «Винлайн» запустили розыгрыш для фанатов Standoff 2. Победители получат игровую валюту и фрибеты. Для участия требуется подписаться на каналы организаторов и тапнуть «Участвовать».

Как получить бонус Winline до 5000 рублей за победу в розыгрыше от Virtus.pro

Свернуть

Для входа в розыгрыш потребуется выполнить несколько базовых шагов:

1. Пройти регистрацию у букмекера Winline (обязательно для новых игроков).

2. Подписаться на два канала в Telegram: Virtus.pro Standoff 2 и Winline Standoff 2.

3. Кликнуть «Участвовать» в публикации с розыгрышем.

4. Ожидать подведения результатов.

Итоги розыгрыша определят 30 призеров. Им достанутся призы от Winline и Virtus.pro, включая фрибеты и голды для Standoff 2.

Место

Голды

Фрибет

1

20 000

5000 ₽

2

15 000

5000 ₽

3

12 000

5000 ₽

4

10 000

5000 ₽

5

9000

5000 ₽

6

8000

5000 ₽

7-8

7000

5000 ₽

9-10

6000

5000 ₽

11-30

 

2500 ₽

Как отыграть бонус до 5000 рублей за подписку на каналы в Telegram

Свернуть

Фрибет доступен для пари как на ординары, так и на экспрессы без ограничений по кэфу. Срок его действия составляет 30 дней с момента начисления. Полученные голды не требует отыгрыша и сразу поступает в распоряжение победителей.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Winline

Свернуть

Детали участия сведены в одну удобную таблицу для быстрого ознакомления.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

05.05.2026 (16:00 МСК)

Распределение призов происходит методом случайной генерации цифр.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Без финансовых барьеров для входа➖ Часть призов актуальна только для аудитории Standoff 2
➕ Участники могут получить ценные призы в виде фрибетов и внутриигровой валюты 

Заключение

Свернуть

Главные преимущества промо — понятные правила и интересные награды от Winline и Virtus.pro. Фрибеты гарантированы всем победителям, а игровая валюта для Standoff 2 распределяется выборочно. Участие занимает минимум времени и действий.

Валентин Васильев

