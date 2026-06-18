Миссия на день выполнима от БК Zenit: фрибеты до 48 000 рублей за задания на ЧМ-2026

Партнерский проект
Компания «Зенит» запустила интерактив «Миссия на день выполнима» в рамках активностей к мундиалю 2026 года. В мобильном приложении БК пользователям доступны ежедневные задания, за выполнение которых формируется прогресс и выдаются фрибеты.
Для получения приза необходимо полностью пройти все шаги без исключений:
1. Зарегистрироваться в БК «Зенит».
2. Перейти в приложение и запустить баннер «Миссия на день выполнима».
3. Выполнять до 3 ежедневных миссии, получая прогресс за каждую.
4. Накопить достаточное количество выполненных заданий и дождаться фрибета на счет.
Для зачета миссий подходят пари с коэффициентом не ниже 1.30. Важно, чтобы ставка была рассчитана в день выполнения активности. Примеры квестов:
Закрытие всех 3 пунктов в течение дня добавляет 3 единицы прогресса и дает право на фрибет 500 рублей.
Количество выполненных заданий
Фрибет
3
500 ₽
10
800 ₽
15
1000 ₽
25
1300 ₽
35
1500 ₽
45
1800 ₽
55
2000 ₽
65
2300 ₽
75
2500 ₽
85
2800 ₽
95
3000 ₽
105
3500 ₽
117
25 000 ₽
При выполнении всех заданий участник получит фрибеты на сумму 48 000 рублей.
Фрибет подлежит использованию на протяжении 7 дней после зачисления, иначе он сгорает. Применяется он только в 1 ставке на одиночное событие с коэффициентом от 1.30.
С подробностями участия и порядком применения бонусов можно ознакомиться ниже.
Минимальный размер бонуса
48 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Обновление списка заданий выполняется ежедневно в 00:00 по московскому времени.
Плюсы
Минусы
|➕ Понятная механика — за каждое выполненное задание начисляются баллы
|➖ Пропуск дней замедляет общий прогресс
|➕ Суммарно можно получить до 48 000 рублей фрибетами
Промо рассчитано на регулярных участников, выполняющих задания ежедневно. Механика предусматривает постепенное увеличение вознаграждений в зависимости от прогресса. Доступ к участию открыт только через мобильное приложение для смартфонов.