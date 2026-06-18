Миссия на день выполнима от БК Zenit: фрибеты до 48 000 рублей за задания на ЧМ-2026

Для получения приза необходимо полностью пройти все шаги без исключений:

1. Зарегистрироваться в БК «Зенит».

2. Перейти в приложение и запустить баннер «Миссия на день выполнима».

3. Выполнять до 3 ежедневных миссии, получая прогресс за каждую.

4. Накопить достаточное количество выполненных заданий и дождаться фрибета на счет.

Для зачета миссий подходят пари с коэффициентом не ниже 1.30. Важно, чтобы ставка была рассчитана в день выполнения активности. Примеры квестов:

Использовать кэшаут на ставке от 1000 рублей.

Совершить выигрышное футбольное пари от 1000 рублей.

Сделать ставку от 1500 рублей на встречу Испания-Кабо-Верде.

Закрытие всех 3 пунктов в течение дня добавляет 3 единицы прогресса и дает право на фрибет 500 рублей.

Количество выполненных заданий Фрибет 3 500 ₽ 10 800 ₽ 15 1000 ₽ 25 1300 ₽ 35 1500 ₽ 45 1800 ₽ 55 2000 ₽ 65 2300 ₽ 75 2500 ₽ 85 2800 ₽ 95 3000 ₽ 105 3500 ₽ 117 25 000 ₽

При выполнении всех заданий участник получит фрибеты на сумму 48 000 рублей.