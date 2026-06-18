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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыМиссия на день выполнима от БК Zenit: фрибеты до 48 000 рублей за задания на ЧМ-2026
БК ЗенитФрибеты за депозит
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Миссия на день выполнима от БК Zenit: фрибеты до 48 000 рублей за задания на ЧМ-2026

Обновлено:
до 48 000 ₽
Бонус
30 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
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Полное содержание

  • Как получить фрибеты от Zenit до 48 000 рублей за участие в интерактиве Миссия на день выполнима
  • Как отыграть бонус БК Zenit до 48 000 рублей по промо Миссия на день выполнима
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 48 000 рублей от БК Зенит
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Компания «Зенит» запустила интерактив «Миссия на день выполнима» в рамках активностей к мундиалю 2026 года. В мобильном приложении БК пользователям доступны ежедневные задания, за выполнение которых формируется прогресс и выдаются фрибеты. 

Как получить фрибеты от Zenit до 48 000 рублей за участие в интерактиве Миссия на день выполнима

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Для получения приза необходимо полностью пройти все шаги без исключений:

1. Зарегистрироваться в БК «Зенит».

2. Перейти в приложение и запустить баннер «Миссия на день выполнима».

3. Выполнять до 3 ежедневных миссии, получая прогресс за каждую.

4. Накопить достаточное количество выполненных заданий и дождаться фрибета на счет.

Для зачета миссий подходят пари с коэффициентом не ниже 1.30. Важно, чтобы ставка была рассчитана в день выполнения активности. Примеры квестов:

  • Использовать кэшаут на ставке от 1000 рублей.
  • Совершить выигрышное футбольное пари от 1000 рублей.
  • Сделать ставку от 1500 рублей на встречу Испания-Кабо-Верде.

Закрытие всех 3 пунктов в течение дня добавляет 3 единицы прогресса и дает право на фрибет 500 рублей.

Количество выполненных заданий

Фрибет

3

500 ₽

10

800 ₽

15

1000 ₽

25

1300 ₽

35

1500 ₽

45

1800 ₽

55

2000 ₽

65

2300 ₽

75

2500 ₽

85

2800 ₽

95

3000 ₽

105

3500 ₽

117

25 000 ₽

При выполнении всех заданий участник получит фрибеты на сумму 48 000 рублей.

Как отыграть бонус БК Zenit до 48 000 рублей по промо Миссия на день выполнима

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Фрибет подлежит использованию на протяжении 7 дней после зачисления, иначе он сгорает. Применяется он только в 1 ставке на одиночное событие с коэффициентом от 1.30.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 48 000 рублей от БК Зенит

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С подробностями участия и порядком применения бонусов можно ознакомиться ниже.

Минимальный размер бонуса

48 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Обновление списка заданий выполняется ежедневно в 00:00 по московскому времени.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Понятная механика — за каждое выполненное задание начисляются баллы➖ Пропуск дней замедляет общий прогресс
➕ Суммарно можно получить до 48 000 рублей фрибетами 

Заключение

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Промо рассчитано на регулярных участников, выполняющих задания ежедневно. Механика предусматривает постепенное увеличение вознаграждений в зависимости от прогресса. Доступ к участию открыт только через мобильное приложение для смартфонов.

Валентин Васильев

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