Winline покажет! Где смотреть бой Бетербиев — Бивол 2

В субботу, 22 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет крупный боксерский турнир.

В главном событии вечера сойдутся российско-канадский спортсмен Артур Бетербиев и россиянин Дмитрий Бивол. На кону 12-раундового боя будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг). Бетербиев получил это звание благодаря победе над Биволом решением большинства судей в их первом поединке, который прошел в октябре.

Действующему чемпиону 40 лет. На профессиональном ринге он выиграл все из 21 боя (20 — досрочно). Биволу 34 года, до поражения от Бетербиева он одержал победы во всех 23 поединках (12 — нокаутами).

Аналитики букмекерской конторы Winline дают почти идентичные котировки на соперников. Победа Бетербиева оценивается коэффициентом 1,88, на успех Бивола можно поставить за 1,94.