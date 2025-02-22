Winline покажет! Где смотреть бой Бетербиев — Бивол 2

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В субботу, 22 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет крупный боксерский турнир.
В главном событии вечера сойдутся российско-канадский спортсмен Артур Бетербиев и россиянин Дмитрий Бивол. На кону 12-раундового боя будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг). Бетербиев получил это звание благодаря победе над Биволом решением большинства судей в их первом поединке, который прошел в октябре.
Действующему чемпиону 40 лет. На профессиональном ринге он выиграл все из 21 боя (20 — досрочно). Биволу 34 года, до поражения от Бетербиева он одержал победы во всех 23 поединках (12 — нокаутами).
Аналитики букмекерской конторы Winline дают почти идентичные котировки на соперников. Победа Бетербиева оценивается коэффициентом 1,88, на успех Бивола можно поставить за 1,94.
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Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 22 февраля, в 19:00 по московскому времени. Главный бой Бетербиев — Бивол стоит ожидать не ранее полуночи.
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в прямом эфире покажет Первый канал. Трансляция начнется в 23:00 мск.
Кроме того, легальный букмекер Winline покажет бой-реванш на официальном сайте и в приложении. В связи с этим компания подготовила внушительную линию с высокими коэффициентами на предстоящий поединок
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