Агит Кабайел — Чжан Чжилэй, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 22 февраля, немец Агит Кабайел и китаец Чжан Чжилэй побьются за временный пояс WBC в тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Сумеет ли боксер из Германии остаться непобежденным и забрать титул?
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Кабайел
Чжилэй
Германия
Страна
Китай
32
Возраст
41
25
Бои
30
25 (17)
Победы (нокауты)
27 (22)
0
Поражения (нокауты)
2 (0)
0
Ничьи
1
3
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
10
191
Рост (см)
198
203
Размах рук (см)
203
Правша
Стойка
Левша
На профессиональном ринге выступает с 2011 года. Выигрывал несколько титулов в тяжелом весе, в том числе по версиям EBU и WBA Continental. В последнем поединке в прошлом мае нокаутировал Фрэнка Санчеса в седьмом раунде и забрал пояса WBC Continental Americas и WBO-NABO.
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На любительском уровне выиграл серебро Олимпиады-2008, золото Азиады-2010, бронзу чемпионатов мира 2007 и 2009 годов в супертяжелом весе. На профессиональном ринге выступает с 2014-го. В 2017 году выиграл пояс WBO Oriental в тяжелом весе. В 2022-м потерпел первое поражение в карьере — от Филипа Хрговича. После этого нокаутировал Джо Джойса и стал временным чемпионом WBO в тяжелом весе. В реванше вновь удосрочил британца и защитил пояс. В прошлом марте решением большинства судей уступил Джозефу Паркеру и потерял временный титул. В последнем поединке в июне нокаутировал Деонтея Уайлдера в пятом раунде.
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Чжилэй — один из самых габаритных боксеров современности. Для своих параметров он довольно мобилен, но все-таки ключ к победе для Кабайела видится в высокой скорости. Если немец навяжет динамичный темп, то может вымотать оппонента, который вдобавок значительно старше.
Но на старте поединка китаец будет максимально опасен. Он умеет как агрессивно давить, так и ловить соперников на контратаках. Если Кабайел будет застаиваться или действовать предсказуемо, ветеран вполне может его финишировать. Да, немец — совсем не пробитый боксер, но и против нокаутеров уровня Чжилэя он еще толком не бился.
Резюмируя, рискнем поставить на досрочное завершение этого поединка. У обоих спортсменов высокий нокаутирующий потенциал, который они могут реализовать, пожалуй, при разных сценариях. Досрочная победа Чжилэя более вероятна в первой половине, а Кабайела — во второй.
Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 22 февраля, в 19:00 по московскому времени. Бой Кабайел — Чжилэй стоит ожидать не ранее 20:00 мск.
Прямая трансляция турнира на Первом канале начнется в 23:00 мск.
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