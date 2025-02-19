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19 февраля 17:14ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Агит Кабайел — Чжан Чжилэй, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Элитная разборка в тяжелом дивизионе
Александр Бокулёв
Источник: WBC
Источник: WBC

В субботу, 22 февраля, немец Агит Кабайел и китаец Чжан Чжилэй побьются за временный пояс WBC в тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Сумеет ли боксер из Германии остаться непобежденным и забрать титул?

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Статистика

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Кабайел

 

Чжилэй

Германия

Страна

Китай

32

Возраст

41

25

Бои

30

25 (17)

Победы (нокауты)

27 (22)

0

Поражения (нокауты)

2 (0)

0

Ничьи

1

3

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

10

191

Рост (см)

198

203

Размах рук (см)

203

Правша

Стойка

Левша

Агит Кабайел

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На профессиональном ринге выступает с 2011 года. Выигрывал несколько титулов в тяжелом весе, в том числе по версиям EBU и WBA Continental. В последнем поединке в прошлом мае нокаутировал Фрэнка Санчеса в седьмом раунде и забрал пояса WBC Continental Americas и WBO-NABO.

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Чжан Чжилэй

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На любительском уровне выиграл серебро Олимпиады-2008, золото Азиады-2010, бронзу чемпионатов мира 2007 и 2009 годов в супертяжелом весе. На профессиональном ринге выступает с 2014-го. В 2017 году выиграл пояс WBO Oriental в тяжелом весе. В 2022-м потерпел первое поражение в карьере — от Филипа Хрговича. После этого нокаутировал Джо Джойса и стал временным чемпионом WBO в тяжелом весе. В реванше вновь удосрочил британца и защитил пояс. В прошлом марте решением большинства судей уступил Джозефу Паркеру и потерял временный титул. В последнем поединке в июне нокаутировал Деонтея Уайлдера в пятом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КабайелаПобеда ЧжилэяДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,632,451,562,35

Прогноз на бой

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Чжилэй — один из самых габаритных боксеров современности. Для своих параметров он довольно мобилен, но все-таки ключ к победе для Кабайела видится в высокой скорости. Если немец навяжет динамичный темп, то может вымотать оппонента, который вдобавок значительно старше.

Но на старте поединка китаец будет максимально опасен. Он умеет как агрессивно давить, так и ловить соперников на контратаках. Если Кабайел будет застаиваться или действовать предсказуемо, ветеран вполне может его финишировать. Да, немец — совсем не пробитый боксер, но и против нокаутеров уровня Чжилэя он еще толком не бился.

Резюмируя, рискнем поставить на досрочное завершение этого поединка. У обоих спортсменов высокий нокаутирующий потенциал, который они могут реализовать, пожалуй, при разных сценариях. Досрочная победа Чжилэя более вероятна в первой половине, а Кабайела — во второй.

Где смотреть бой Кабайел Чжилэй

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Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 22 февраля, в 19:00 по московскому времени. Бой Кабайел — Чжилэй стоит ожидать не ранее 20:00 мск.

Прямая трансляция турнира на Первом канале начнется в 23:00 мск.

Полный кард

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