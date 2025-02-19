Агит Кабайел — Чжан Чжилэй, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Чжилэй — один из самых габаритных боксеров современности. Для своих параметров он довольно мобилен, но все-таки ключ к победе для Кабайела видится в высокой скорости. Если немец навяжет динамичный темп, то может вымотать оппонента, который вдобавок значительно старше.

Но на старте поединка китаец будет максимально опасен. Он умеет как агрессивно давить, так и ловить соперников на контратаках. Если Кабайел будет застаиваться или действовать предсказуемо, ветеран вполне может его финишировать. Да, немец — совсем не пробитый боксер, но и против нокаутеров уровня Чжилэя он еще толком не бился.

Резюмируя, рискнем поставить на досрочное завершение этого поединка. У обоих спортсменов высокий нокаутирующий потенциал, который они могут реализовать, пожалуй, при разных сценариях. Досрочная победа Чжилэя более вероятна в первой половине, а Кабайела — во второй.