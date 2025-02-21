Джозеф Паркер — Мартин Баколе, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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Соглавным событием крупного боксерского турнира, который пройдет 22 февраля в Эр-Рияде, был назначен поединок между англичанином Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером. Однако британец снялся из-за проблем со здоровьем, и на коротком уведомлении его заменил конголезец Мартин Баколе. Паркер же сохранил временный пояс WBO в тяжелом весе (свыше 90,7 кг), который и будет защищать в предстоящем бою. Какие коэффициенты предлагают легальные букмекеры на новое противостояние?
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Паркер
Баколе
|Новая Зеландия
Страна
ДР Конго
|33
Возраст
31
|38
Бои
22
|35 (23)
Победы (нокауты)
21 (16)
|3 (1)
Поражения (нокауты)
1 (1)
|7
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
5
|193
Рост (см)
198
|193
Размах рук (см)
196
|Правша
Стойка
Правша
Начал боксировать в трехлетнем возрасте, но пришел в секцию десятилетним. На любительском уровне выиграл серебро юношеских Олимпийских игр и бронзу молодежного чемпионата мира в 2010 году. На профессиональном ринге выступает с 2012-го. В 2016-м завоевал пояс WBO в тяжелом весе, который защитил дважды. В 2018-м проиграл титул в объединительном поединке с Энтони Джошуа, в следующем бою уступил Диллиану Уайту. В 2022-м бился за временный пояс WBO, но потерпел единственное поражение нокаутом — от Джо Джойса. После этого вышел на серию из пяти побед. В последнем поединке в марте одолел Чжана Чжилэя решением большинства судей и стал временным чемпионом WBO в тяжелом весе.
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На профессиональном ринге выступает с 2014 года. В 2017-м забрал пояс IBO Continental в тяжелом весе. Защитил его один раз, после чего уступил Майклу Хантеру из-за единственного поражения в карьере. В 2020-м выиграл титул WBC International. На данный момент идет на серии из десяти побед. В последнем поединке в августе нокаутировал Джареда Андерсона в пятом раунде и выиграл пояса WBO International и WBC-NABF.
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История с экстренной заменой Дюбуа, по сути, уникальна. Баколе выходит на очень коротком уведомлении на титульный бой, серьезно рискуя своими позициями в топе тяжелого дивизиона. Зато в случае победы все лавры будут кратно умножены.
А исключать триумф конголезца, разумеется, нельзя. Он уже достаточно опытный боксер, чтобы биться с соперниками уровня Паркера. К тому же Баколе, прежде всего, берет физической мощью, которая теоретически может сработать в любой момент. И вряд ли претендент будет долго раскачиваться, тем более что функциональная готовность на все 12 раундов вызывает вопросы.
Наверняка Баколе довольно быстро включит прессинг и агрессивный стиль. Вот только Паркер с высокой вероятностью ждал подобного и от Дюбуа, который при этом действует на ринге умнее конголезца. Следовательно, вряд ли новозеландец окажется в тупике. От него всё так же потребуются максимальная концентрация в обороне, активная работа ног и эффективные контратаки. Полагаем, в итоге Паркер сможет одержать победу, но одностороннего поединка не ждем — у Баколе тоже будут локальные успехи.
Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 22 февраля, в 19:00 по московскому времени. Соглавный бой Паркер — Баколе стоит ожидать не ранее полуночи.
Прямая трансляция турнира на Первом канале начнется в 23:00 мск.
Партнерский проект