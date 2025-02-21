Джозеф Паркер — Мартин Баколе, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

История с экстренной заменой Дюбуа, по сути, уникальна. Баколе выходит на очень коротком уведомлении на титульный бой, серьезно рискуя своими позициями в топе тяжелого дивизиона. Зато в случае победы все лавры будут кратно умножены.

А исключать триумф конголезца, разумеется, нельзя. Он уже достаточно опытный боксер, чтобы биться с соперниками уровня Паркера. К тому же Баколе, прежде всего, берет физической мощью, которая теоретически может сработать в любой момент. И вряд ли претендент будет долго раскачиваться, тем более что функциональная готовность на все 12 раундов вызывает вопросы.

Наверняка Баколе довольно быстро включит прессинг и агрессивный стиль. Вот только Паркер с высокой вероятностью ждал подобного и от Дюбуа, который при этом действует на ринге умнее конголезца. Следовательно, вряд ли новозеландец окажется в тупике. От него всё так же потребуются максимальная концентрация в обороне, активная работа ног и эффективные контратаки. Полагаем, в итоге Паркер сможет одержать победу, но одностороннего поединка не ждем — у Баколе тоже будут локальные успехи.