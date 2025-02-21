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21 февраля 16:04ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Джозеф Паркер — Мартин Баколе, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Конголезец экстренно заменил Даниэля Дюбуа
Александр Бокулёв
Источник: TNT Sports
Источник: TNT Sports

Соглавным событием крупного боксерского турнира, который пройдет 22 февраля в Эр-Рияде, был назначен поединок между англичанином Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером. Однако британец снялся из-за проблем со здоровьем, и на коротком уведомлении его заменил конголезец Мартин Баколе. Паркер же сохранил временный пояс WBO в тяжелом весе (свыше 90,7 кг), который и будет защищать в предстоящем бою. Какие коэффициенты предлагают легальные букмекеры на новое противостояние?

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Статистика

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Паркер

 

Баколе

Новая Зеландия

Страна

ДР Конго

33

Возраст

31

38

Бои

22

35 (23)

Победы (нокауты)

21 (16)

3 (1)

Поражения (нокауты)

1 (1)

7

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

5

193

Рост (см)

198

193

Размах рук (см)

196

Правша

Стойка

Правша

Джозеф Паркер

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Начал боксировать в трехлетнем возрасте, но пришел в секцию десятилетним. На любительском уровне выиграл серебро юношеских Олимпийских игр и бронзу молодежного чемпионата мира в 2010 году. На профессиональном ринге выступает с 2012-го. В 2016-м завоевал пояс WBO в тяжелом весе, который защитил дважды. В 2018-м проиграл титул в объединительном поединке с Энтони Джошуа, в следующем бою уступил Диллиану Уайту. В 2022-м бился за временный пояс WBO, но потерпел единственное поражение нокаутом — от Джо Джойса. После этого вышел на серию из пяти побед. В последнем поединке в марте одолел Чжана Чжилэя решением большинства судей и стал временным чемпионом WBO в тяжелом весе.

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Мартин Баколе

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На профессиональном ринге выступает с 2014 года. В 2017-м забрал пояс IBO Continental в тяжелом весе. Защитил его один раз, после чего уступил Майклу Хантеру из-за единственного поражения в карьере. В 2020-м выиграл титул WBC International. На данный момент идет на серии из десяти побед. В последнем поединке в августе нокаутировал Джареда Андерсона в пятом раунде и выиграл пояса WBO International и WBC-NABF.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ПаркераПобеда БаколеТМ (8,5)ТБ (8,5)
FONBET1,722,221,951,75

Прогноз на бой

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История с экстренной заменой Дюбуа, по сути, уникальна. Баколе выходит на очень коротком уведомлении на титульный бой, серьезно рискуя своими позициями в топе тяжелого дивизиона. Зато в случае победы все лавры будут кратно умножены.

А исключать триумф конголезца, разумеется, нельзя. Он уже достаточно опытный боксер, чтобы биться с соперниками уровня Паркера. К тому же Баколе, прежде всего, берет физической мощью, которая теоретически может сработать в любой момент. И вряд ли претендент будет долго раскачиваться, тем более что функциональная готовность на все 12 раундов вызывает вопросы.

Наверняка Баколе довольно быстро включит прессинг и агрессивный стиль. Вот только Паркер с высокой вероятностью ждал подобного и от Дюбуа, который при этом действует на ринге умнее конголезца. Следовательно, вряд ли новозеландец окажется в тупике. От него всё так же потребуются максимальная концентрация в обороне, активная работа ног и эффективные контратаки. Полагаем, в итоге Паркер сможет одержать победу, но одностороннего поединка не ждем — у Баколе тоже будут локальные успехи.

Где смотреть бой Паркер Баколе

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Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 22 февраля, в 19:00 по московскому времени. Соглавный бой Паркер — Баколе стоит ожидать не ранее полуночи.

Прямая трансляция турнира на Первом канале начнется в 23:00 мск.

Полный кард

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