Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
18 февраля 14:38ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Один из крупнейших реваншей в истории
Александр Бокулёв
Источник: Top Rank
Источник: Top Rank

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде пройдет грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет титульный реванш в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между российско-канадским спортсменом Артуром Бетербиевым и россиянином Дмитрием Биволом. Кто покинет ринг в статусе абсолютного чемпиона мира?

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Статистика

Свернуть

Бетербиев

 

Бивол

Россия / Канада

Страна

Россия

40

Возраст

34

21

Бои

24

21 (20)

Победы (нокауты)

23 (12)

0

Поражения (нокауты)

1 (0)

1

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec

3

183

Рост (см)

183

185

Размах рук (см)

183

Правша

Стойка

Правша

Артур Бетербиев

Свернуть

Уроженец Хасавюрта, по национальности — чеченец. Боксом начал заниматься в возрасте 11 лет. На любительском уровне выигрывал чемпионаты мира и Европы (дважды). В тяжелом весе выступал на Олимпиаде-2012, но уступил в четвертьфинале украинцу Александру Усику. С 2013 года бьется на профессиональном ринге. В 2017-м завоевал пояс IBF в полутяжелом весе, в 2019-м прибавил к нему титул WBC. В 2022 году Бетербиев также стал чемпионом по версии WBO. В последнем поединке в октябре решением большинства судей победил Бивола и получил титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Дмитрий Бивол

Свернуть

Уроженец кыргызского Токмака, там же начал заниматься боксом в шестилетнем возрасте. Дважды выигрывал чемпионат мира среди юниоров. На профессиональный ринг вышел в 2014 году. В 2016-м завоевал временный пояс WBA в полутяжелом весе, который защитил дважды. После того, как два других титула этой организации были освобождены, Бивол стал полноправным регулярным чемпионом мира. Пять раз россиянин защитил свой пояс и в 2019 году завоевал титул WBA (Super). Также владел поясом IBO. Утратил все титулы после поражения от Бетербиева в последнем поединке.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа БетербиеваПобеда БиволаДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,952,062,521,49

Прогноз на бой

Свернуть

Первый поединок спортсменов получился очень близким и навсегда останется спорным в контексте судейского решения. По очкам можно было насчитать все три результата, но в итоге Бетербиев победил решением большинства рефери.

Выбор ставки на исход и в этот раз кажется серьезным риском. В медийном пространстве множество мнений и цитат, в том числе, например, о том, что Бетербиев в первом поединке действовал только на 70% от своего потенциала. Но проверить это мы сможем лишь по факту. В любом случае боксеры остаются достойными друг друга, и вряд ли предстоящий поединок получится менее конкурентным, чем предыдущий.

Бетербиев доказал, что сомневаться в его выносливости не приходится. Он не готов не просто конкурировать в чемпионских раундах, но и забирать их даже у Бивола. Вряд ли Бетербиев серьезно изменит тактику — можно ожидать того же прессинга с эпизодическими легкими паузами для восстановления. Хотя недавно чемпиону исполнилось 40 лет, а такой возраст всё же может сказаться на функциональной готовности в неподходящий момент.

Бивол же понимает, в чем ему следует добавить по сравнению с прошлым боем. Претенденту нужно чуть больше рисковать и выматывать соперника, а также отдавать чуть меньше инициативы, особенно в концовках раундов. Бивол прекрасно работает ногами, и если он добавит эффективности в атаках, то вероятность победы существенно возрастет. Да и если переходить на конспирологию, то при близком противостоянии организаторам выгоднее судейское решение в пользу претендента, что повысит привлекательность потенциальной трилогии.

А в полной дистанции поединка сомнений мало. Прошлый бой показал, что только грубейшие ошибки, которых у спортсменов такого уровня почти не бывает, может привести к досрочному финалу. Так что играем аккуратную ставку на полный поединок, но если хотите рискнуть, есть смысл рассмотреть пари на победу Бивола по очкам.

Где смотреть бой Бетербиев Бивол II

Свернуть

Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 22 февраля, в 19:00 по московскому времени. Главный бой Бетербиев — Бивол стоит ожидать не ранее полуночи.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в прямом эфире покажет Первый канал. Трансляция начнется в 23:00 мск.

Полный кард

  • Артур Бетербиев (Россия / Канада) — Дмитрий Бивол (Россия). Полутяжелый вес. Бой за титул абсолютного чемпиона мира;
  • Даниэль Дюбуа (Англия) — Джозеф Паркер (Новая Зеландия). Тяжелый вес. Бой за пояс IBF;
  • Карлос Адамес (Доминиканская Республика) — Хамза Шираз (Англия). Средний вес. Бой за пояс WBC;
  • Чжан Чжилэй (Китай) — Агит Кабайел (Германия). Тяжелый вес. Бой за временный пояс WBC;
  • Шакур Стивенсон (США) — Флойд Скофилд (США). Легкий вес. Бой за пояс WBC;
  • Верджил Ортис-младший (США) — Исраил Мадримов (Узбекистан). Первый средний вес. Бой за временный пояс WBC;
  • Джошуа Буатси (Англия) — Каллум Смит (Англия). Полутяжелый вес. Бой за временный пояс WBO.
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров