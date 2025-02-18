Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Первый поединок спортсменов получился очень близким и навсегда останется спорным в контексте судейского решения. По очкам можно было насчитать все три результата, но в итоге Бетербиев победил решением большинства рефери.

Выбор ставки на исход и в этот раз кажется серьезным риском. В медийном пространстве множество мнений и цитат, в том числе, например, о том, что Бетербиев в первом поединке действовал только на 70% от своего потенциала. Но проверить это мы сможем лишь по факту. В любом случае боксеры остаются достойными друг друга, и вряд ли предстоящий поединок получится менее конкурентным, чем предыдущий.

Бетербиев доказал, что сомневаться в его выносливости не приходится. Он не готов не просто конкурировать в чемпионских раундах, но и забирать их даже у Бивола. Вряд ли Бетербиев серьезно изменит тактику — можно ожидать того же прессинга с эпизодическими легкими паузами для восстановления. Хотя недавно чемпиону исполнилось 40 лет, а такой возраст всё же может сказаться на функциональной готовности в неподходящий момент.

Бивол же понимает, в чем ему следует добавить по сравнению с прошлым боем. Претенденту нужно чуть больше рисковать и выматывать соперника, а также отдавать чуть меньше инициативы, особенно в концовках раундов. Бивол прекрасно работает ногами, и если он добавит эффективности в атаках, то вероятность победы существенно возрастет. Да и если переходить на конспирологию, то при близком противостоянии организаторам выгоднее судейское решение в пользу претендента, что повысит привлекательность потенциальной трилогии.

А в полной дистанции поединка сомнений мало. Прошлый бой показал, что только грубейшие ошибки, которых у спортсменов такого уровня почти не бывает, может привести к досрочному финалу. Так что играем аккуратную ставку на полный поединок, но если хотите рискнуть, есть смысл рассмотреть пари на победу Бивола по очкам.