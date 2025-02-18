Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде пройдет грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет титульный реванш в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между российско-канадским спортсменом Артуром Бетербиевым и россиянином Дмитрием Биволом. Кто покинет ринг в статусе абсолютного чемпиона мира?
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Бетербиев
Бивол
Россия / Канада
Страна
Россия
40
Возраст
34
21
Бои
24
21 (20)
Победы (нокауты)
23 (12)
0
Поражения (нокауты)
1 (0)
1
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec
3
183
Рост (см)
183
185
Размах рук (см)
183
Правша
Стойка
Правша
Уроженец Хасавюрта, по национальности — чеченец. Боксом начал заниматься в возрасте 11 лет. На любительском уровне выигрывал чемпионаты мира и Европы (дважды). В тяжелом весе выступал на Олимпиаде-2012, но уступил в четвертьфинале украинцу Александру Усику. С 2013 года бьется на профессиональном ринге. В 2017-м завоевал пояс IBF в полутяжелом весе, в 2019-м прибавил к нему титул WBC. В 2022 году Бетербиев также стал чемпионом по версии WBO. В последнем поединке в октябре решением большинства судей победил Бивола и получил титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
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Уроженец кыргызского Токмака, там же начал заниматься боксом в шестилетнем возрасте. Дважды выигрывал чемпионат мира среди юниоров. На профессиональный ринг вышел в 2014 году. В 2016-м завоевал временный пояс WBA в полутяжелом весе, который защитил дважды. После того, как два других титула этой организации были освобождены, Бивол стал полноправным регулярным чемпионом мира. Пять раз россиянин защитил свой пояс и в 2019 году завоевал титул WBA (Super). Также владел поясом IBO. Утратил все титулы после поражения от Бетербиева в последнем поединке.
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Первый поединок спортсменов получился очень близким и навсегда останется спорным в контексте судейского решения. По очкам можно было насчитать все три результата, но в итоге Бетербиев победил решением большинства рефери.
Выбор ставки на исход и в этот раз кажется серьезным риском. В медийном пространстве множество мнений и цитат, в том числе, например, о том, что Бетербиев в первом поединке действовал только на 70% от своего потенциала. Но проверить это мы сможем лишь по факту. В любом случае боксеры остаются достойными друг друга, и вряд ли предстоящий поединок получится менее конкурентным, чем предыдущий.
Бетербиев доказал, что сомневаться в его выносливости не приходится. Он не готов не просто конкурировать в чемпионских раундах, но и забирать их даже у Бивола. Вряд ли Бетербиев серьезно изменит тактику — можно ожидать того же прессинга с эпизодическими легкими паузами для восстановления. Хотя недавно чемпиону исполнилось 40 лет, а такой возраст всё же может сказаться на функциональной готовности в неподходящий момент.
Бивол же понимает, в чем ему следует добавить по сравнению с прошлым боем. Претенденту нужно чуть больше рисковать и выматывать соперника, а также отдавать чуть меньше инициативы, особенно в концовках раундов. Бивол прекрасно работает ногами, и если он добавит эффективности в атаках, то вероятность победы существенно возрастет. Да и если переходить на конспирологию, то при близком противостоянии организаторам выгоднее судейское решение в пользу претендента, что повысит привлекательность потенциальной трилогии.
А в полной дистанции поединка сомнений мало. Прошлый бой показал, что только грубейшие ошибки, которых у спортсменов такого уровня почти не бывает, может привести к досрочному финалу. Так что играем аккуратную ставку на полный поединок, но если хотите рискнуть, есть смысл рассмотреть пари на победу Бивола по очкам.
Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 22 февраля, в 19:00 по московскому времени. Главный бой Бетербиев — Бивол стоит ожидать не ранее полуночи.
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в прямом эфире покажет Первый канал. Трансляция начнется в 23:00 мск.
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