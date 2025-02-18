Верджил Ортис — Исраил Мадримов, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

У Мадримова на декабрь был запланирован поединок с украинцем Сергеем Богачуком, но узбекистанец за несколько недель до боя снялся из-за болезни. Теперь ему предстоит побиться с боксером, который полгода назад как раз одолел Богачука.

Тот бой с украинцем стал первым, который Ортис выиграл по очкам, причем весьма спорно. Однако американец, разумеется, остается ярко выраженным нокаутером. У него сильный удар, довольно вариативная техника, агрессивный стиль, а в предстоящем бою будет еще и весомое антропометрическое преимущество.

Мадримову точно придется много работать вторым номером, но в последнем поединке он доказал, что может очень качественно защищаться (и это на фоне Кроуфорда, который превосходит Ортиса). Если узбекистанец не хуже отработает ногами и на контратаках в предстоящем бою, у него будут высокие шансы на победу.

Вполне вероятно, что Ортис выдаст мощный старт, но затем Мадримов перехватит инициативу. Чем меньше сил будет оставаться у соперников, тем ближе будет нокаут, на который оба способны. Но мастерства и стойкости боксерам, полагаем, хватит для того, чтобы добраться до подсчета очков.