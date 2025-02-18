Верджил Ортис — Исраил Мадримов, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 22 февраля, Эр-Рияд примет очередной крупный вечер профессионального бокса. В одном из поединков американец Верджил Ортис-младший и узбекистанец Исраил Мадримов оспорят временный пояс WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг). Кто окажется сильнее?
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Ортис
Мадримов
США
Страна
Узбекистан
26
Возраст
30
22
Бои
12
22 (21)
Победы (нокауты)
10 (7)
0
Поражения (нокауты)
1 (0)
0
Ничьи
1
3
Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec
4
180
Рост (см)
174
188
Размах рук (см)
174
Правша
Стойка
Правша
На любительском уровне семь раз выиграл чемпионат США и победил на юношеской Олимпиаде-2013. На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2019-м взял пояс WBA Gold в полусреднем весе, который защитил дважды. После этого забрал титул WBO International в этой же категории и тоже отстоял его дважды. Затем одержал еще две победы и поднялся в первый средний вес. В последнем поединке в августе решением большинства судей одолел Сергея Богачука и стал временным чемпионом WBC.
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Уроженец города Хивы Хорезмской области Узбекистана. На любительском уровне выигрывал Азиатские игры и чемпионат Азии, становился серебряным призером юниорского чемпионата мира. На профессиональном ринге дебютировал в 2018 году и сразу завоевал пояс WBA Inter-Continental в первом среднем весе. Защитил титул дважды. В прошлом марте нокаутировал Магомеда Курбанова в пятом раунде и стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA. В последнем поединке в августе единогласным решением судей уступил Теренсу Кроуфорду и потерял титул.
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У Мадримова на декабрь был запланирован поединок с украинцем Сергеем Богачуком, но узбекистанец за несколько недель до боя снялся из-за болезни. Теперь ему предстоит побиться с боксером, который полгода назад как раз одолел Богачука.
Тот бой с украинцем стал первым, который Ортис выиграл по очкам, причем весьма спорно. Однако американец, разумеется, остается ярко выраженным нокаутером. У него сильный удар, довольно вариативная техника, агрессивный стиль, а в предстоящем бою будет еще и весомое антропометрическое преимущество.
Мадримову точно придется много работать вторым номером, но в последнем поединке он доказал, что может очень качественно защищаться (и это на фоне Кроуфорда, который превосходит Ортиса). Если узбекистанец не хуже отработает ногами и на контратаках в предстоящем бою, у него будут высокие шансы на победу.
Вполне вероятно, что Ортис выдаст мощный старт, но затем Мадримов перехватит инициативу. Чем меньше сил будет оставаться у соперников, тем ближе будет нокаут, на который оба способны. Но мастерства и стойкости боксерам, полагаем, хватит для того, чтобы добраться до подсчета очков.
Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 22 февраля, в 19:00 по московскому времени. Бой Ортис — Мадримов стоит ожидать не ранее 20:00 мск.
Прямая трансляция турнира на Первом канале начнется только в 23:00 мск.
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