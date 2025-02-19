Карлос Адамес — Хамза Шираз, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Шираз подходит к поединку в статусе фаворита. Вероятно, аналитики отмечают более высокий уровень его оппозиции, а также то, что англичанин планомерно развивается именно в среднем дивизионе. Да и стиль Шираза не может не подкупать. Он действует на ринге довольно агрессивно, атакует технично и разнообразно. Вдобавок у претендента больший нокаутирующий потенциал по сравнению с Адамесом.

Доминиканец может ответить рациональным подходом и качественной обороной. Да и технически он тоже хорош. Как минимум первую половину боя Адамес точно способен как минимум на равных конкурировать с Ширазом. А вот дальше напор англичанина действительно может принести ему весомое преимущество.

Но оформить очередной нокаут Ширазу всё же будет сложно. Потрясти и тем более финишировать Адамеса очень непросто. Ждем, что поединок дойдет как минимум до десятого раунда (этот маркет появится у букмекеров позднее).