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19 февраля 15:13ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Карлос Адамес — Хамза Шираз, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Новый чемпион?
Александр Бокулёв
Источник: WBC
Источник: WBC

В субботу, 22 февраля, Эр-Рияд примет крупный вечер профессионального бокса. В одном из поединков доминиканец Карлос Адамес будет защищать пояс WBC в среднем весе (до 72,6 кг), на который претендует англичанин пакистанского происхождения Хамза Шираз. Кто покинет ринг с титулом чемпиона мира?

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Статистика

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Адамес

 

Шираз

Доминиканская Республика

Страна

Англия

30

Возраст

25

25

Бои

21

24 (18)

Победы (нокауты)

21 (17)

1 (0)

Поражения (нокауты)

0

5

Место в рейтинге среднего дивизиона BoxRec

2

180

Рост (см)

191

185

Размах рук (см)

191

Правша

Стойка

Правша

Карлос Адамес

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На профессиональном ринге выступает с 2015 года. Выиграл несколько второстепенных титулов, после чего в 2019-м бился за временный пояс WBO в первом среднем весе, но потерпел единственное поражение в карьере — от Патрика Тейшейры. Затем вышел на серию из шести побед. В 2022-м забрал временный пояс WBC в среднем весе. Один раз защитил его, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. Новый титул отстоял в последнем поединке в июне, победив Терелла Гаушу единогласным решением судей.

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Хамза Шираз

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На профессиональном ринге выступает с 2017 года. В 2019-м выиграл первый пояс, с тех пор проводит исключительно титульные поединки. В последнем бою в сентябре нокаутировал Тайлера Денни во втором раунде, защитил титулы Содружества и WBC Silver, а также забрал пояс EBU в среднем весе.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АдамесаПобеда ШиразаДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE2,971,271,562,22

Прогноз на бой

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Шираз подходит к поединку в статусе фаворита. Вероятно, аналитики отмечают более высокий уровень его оппозиции, а также то, что англичанин планомерно развивается именно в среднем дивизионе. Да и стиль Шираза не может не подкупать. Он действует на ринге довольно агрессивно, атакует технично и разнообразно. Вдобавок у претендента больший нокаутирующий потенциал по сравнению с Адамесом.

Доминиканец может ответить рациональным подходом и качественной обороной. Да и технически он тоже хорош. Как минимум первую половину боя Адамес точно способен как минимум на равных конкурировать с Ширазом. А вот дальше напор англичанина действительно может принести ему весомое преимущество.

Но оформить очередной нокаут Ширазу всё же будет сложно. Потрясти и тем более финишировать Адамеса очень непросто. Ждем, что поединок дойдет как минимум до десятого раунда (этот маркет появится у букмекеров позднее).

Где смотреть бой Адамес Шираз

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Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 22 февраля, в 19:00 по московскому времени. Бой Адамес — Шираз стоит ожидать не ранее 23:00 мск.

Прямая трансляция турнира на Первом канале начнется в 23:00 мск.

Полный кард

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