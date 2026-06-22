Икрам Алискеров – Брунно Феррейра, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде турнира UFC в Баку выступит россиянин Икрам Алискеров. Ему предстоит поединок в среднем весе (до 83,9 кг) с бразильцем Брунно Феррейрой. Сумеет ли уроженец Дагестана продлить победную серию?
Алискеров
Феррейра
|Россия
Страна
Бразилия
|33
Возраст
33
|19
Бои
18
|17 (7 / 5 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (9 / 5 / 1)
|2 (2 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (2 / 1 / 0)
|183
Рост (см)
178
|193
Размах рук (см)
183
|101,5
Размах ног (см)
99
Уроженец Дагестана, по национальности лезгин. Много лет выступал в боевом самбо, стал четырехкратным чемпионом мира. В 2012 г. дебютировал в MMA, с 2015-го сосредоточился на этом виде спорта. Несколько лет бился под эгидой Brave CF, где потерпел первое поражение в карьере – от Хамзата Чимаева. В 2022 г. выиграл Претендентскую серию Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене одержал четыре победы при одном поражении. Идет на серии из двух выигранных боев. В последнем поединке в октябре одолел Пак Чу Ёна единогласным решением судей.
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Обладатель черных поясов по дзюдо и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2019 г. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл шесть раз и уступил трижды. В последнем поединке в марте потерпел поражение от Грегори Родригеса нокаутом в первом раунде.
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Алискеров – сбалансированный и универсальный боец. Предпочитает работать в стойке, как и Феррейра. Но по габаритам и навыкам фаворитом выглядит именно россиянин. Бразилец же порой действует чересчур прямолинейно и слишком раскрывается, стремясь оформить нокаут. В партере Феррейра не беспомощен, но тоже выглядит аутсайдером на фоне Алискерова.
Полагаем, у россиянина будут хорошие шансы проявить свои навыки финишера. Досрочная и эффектная победа ему необходима, чтобы вновь показать себя как претендента на попадание в топ-15. Коэффициент на соответствующий исход появится ближе к турниру.
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Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому бой Алискеров – Феррейра стоит ожидать около 19:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы