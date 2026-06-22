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ГлавнаяПрогнозыИкрам Алискеров – Брунно Феррейра, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Икрам Алискеров – Брунно Феррейра, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Россиянин идет на серии из двух побед
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Икрам Алискеров
  • Брунно Феррейра
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Алискеров – Феррейра

В основном карде турнира UFC в Баку выступит россиянин Икрам Алискеров. Ему предстоит поединок в среднем весе (до 83,9 кг) с бразильцем Брунно Феррейрой. Сумеет ли уроженец Дагестана продлить победную серию?

Статистика

Алискеров

 

Феррейра

Россия

Страна

Бразилия

33

Возраст

33

19

Бои

18

17 (7 / 5 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (9 / 5 / 1)

2 (2 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (2 / 1 / 0)

183

Рост (см)

178

193

Размах рук (см)

183

101,5

Размах ног (см)

99

Икрам Алискеров

Уроженец Дагестана, по национальности лезгин. Много лет выступал в боевом самбо, стал четырехкратным чемпионом мира. В 2012 г. дебютировал в MMA, с 2015-го сосредоточился на этом виде спорта. Несколько лет бился под эгидой Brave CF, где потерпел первое поражение в карьере – от Хамзата Чимаева. В 2022 г. выиграл Претендентскую серию Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене одержал четыре победы при одном поражении. Идет на серии из двух выигранных боев. В последнем поединке в октябре одолел Пак Чу Ёна единогласным решением судей.

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Брунно Феррейра

Обладатель черных поясов по дзюдо и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2019 г. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл шесть раз и уступил трижды. В последнем поединке в марте потерпел поражение от Грегори Родригеса нокаутом в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

 Победа АлискероваПобеда ФеррейрыТМ (1,5)ТБ (1,5)
БЕТСИТИ1,303,602,051,72

Прогноз на бой

Алискеров – сбалансированный и универсальный боец. Предпочитает работать в стойке, как и Феррейра. Но по габаритам и навыкам фаворитом выглядит именно россиянин. Бразилец же порой действует чересчур прямолинейно и слишком раскрывается, стремясь оформить нокаут. В партере Феррейра не беспомощен, но тоже выглядит аутсайдером на фоне Алискерова.

Полагаем, у россиянина будут хорошие шансы проявить свои навыки финишера. Досрочная и эффектная победа ему необходима, чтобы вновь показать себя как претендента на попадание в топ-15. Коэффициент на соответствующий исход появится ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Алискеров – Феррейра

Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому бой Алискеров – Феррейра стоит ожидать около 19:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Фарман Хасанов (Азербайджан) – Эрик Нолан (США). Полусредний вес;
  • Абдул-Рахман Яхьяев (Турция) – Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;
  • Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) – Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Каан Офли (Австралия) – Хавьер Рейес (Колумбия). Полулегкий вес;
  • Даниил Донченко (Украина) – Теодор Берггрен (Швеция). Полусредний вес;
  • Бекзат Алмахан (Казахстан) – Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Тахир Абдуллаев (Азербайджан) – Джефферсон Насименто (Бразилия). Полусредний вес.

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