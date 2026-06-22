Икрам Алискеров – Брунно Феррейра, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Алискеров – сбалансированный и универсальный боец. Предпочитает работать в стойке, как и Феррейра. Но по габаритам и навыкам фаворитом выглядит именно россиянин. Бразилец же порой действует чересчур прямолинейно и слишком раскрывается, стремясь оформить нокаут. В партере Феррейра не беспомощен, но тоже выглядит аутсайдером на фоне Алискерова.

Полагаем, у россиянина будут хорошие шансы проявить свои навыки финишера. Досрочная и эффектная победа ему необходима, чтобы вновь показать себя как претендента на попадание в топ-15. Коэффициент на соответствующий исход появится ближе к турниру.