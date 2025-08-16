Ник Болл — Сэм Гудман, 16 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием крупного вечера профессионального бокса в Эр-Рияде станет титульный бой в полулегком весе (до 57,2 кг). Англичанин Ник Болл будет защищать пояс WBA, на который претендует австралиец Сэм Гудман. Кто окажется сильнее и покинет ринг чемпионом мира?
Болл
Гудман
Англия
Страна
Австралия
28
Возраст
26
23
Бои
20
22 (13)
Победы (нокауты)
20 (8)
0
Поражения (нокауты)
0
1
Ничьи
0
2
Место в рейтинге полулегкого дивизиона BoxRec
3
157
Рост (см)
169
165
Размах рук (см)
169
Правша
Стойка
Правша
На профессиональном ринге выступает с 2017 года. В 2022-м выиграл пояс WBC Silver в полулегком весе, который защитил четырежды. После этого бился за звание чемпиона мира по версии этой же организации, но поединок с Рэем Варгасом завершился вничью. В 2024-м забрал титул WBA, который защитил дважды. В последнем поединке в марте победил Ти Джея Дохени, который не вышел на 11-й раунд.
На профессиональном ринге выступает с 2018 года. Был чемпионом Австралии в полулегком весе, брал пояса WBO Oriental и IBF Inter-Continental во втором легчайшем. В последнем поединке в мае единогласным решением судей победил Сезара Вацу Эспинозу.
Болл выделяется скромными габаритами даже по меркам полулегкого веса, но компенсирует это агрессивным и зрелищным стилем. Англичанин постоянно оказывает давление на соперников, выбрасывает много ударов и отличается довольно высоким для этого дивизиона нокаутирующим потенциалом.
Гудман действует на ринге более рационально, предпочитает работать на очки. Он демонстрирует качественный футворк и редко рискует, при этом внимательно обороняется.
Таким образе, в бою сойдутся две стихии. По мнению букмекеров, Болл всё же окажется сильнее, но это тот случай, когда можно рискнуть и заиграть победу номинального андердога с высоким коэффициентом. Нельзя исключать, что именно стиль Гудмана позволит ему завести соперника в тупик.
Однако мы всё же в данном поединке остановимся на линии с тоталами. Быстрого нокаута ждать не стоит, да и с высокой вероятностью мы вовсе увидим всю дистанцию в 12 раундов. Так что надеемся на интригующее противостояние и пробуем ТБ (9,5).
Турнир на арене «ANB» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется в субботу, 16 августа, в 19:30 по московскому времени. Соглавный бой Болл — Гудман стоит ожидать не ранее 22:00 мск.
В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.
Полный кард