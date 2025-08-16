Ник Болл — Сэм Гудман, 16 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Болл выделяется скромными габаритами даже по меркам полулегкого веса, но компенсирует это агрессивным и зрелищным стилем. Англичанин постоянно оказывает давление на соперников, выбрасывает много ударов и отличается довольно высоким для этого дивизиона нокаутирующим потенциалом.

Гудман действует на ринге более рационально, предпочитает работать на очки. Он демонстрирует качественный футворк и редко рискует, при этом внимательно обороняется.

Таким образе, в бою сойдутся две стихии. По мнению букмекеров, Болл всё же окажется сильнее, но это тот случай, когда можно рискнуть и заиграть победу номинального андердога с высоким коэффициентом. Нельзя исключать, что именно стиль Гудмана позволит ему завести соперника в тупик.

Однако мы всё же в данном поединке остановимся на линии с тоталами. Быстрого нокаута ждать не стоит, да и с высокой вероятностью мы вовсе увидим всю дистанцию в 12 раундов. Так что надеемся на интригующее противостояние и пробуем ТБ (9,5).