14 августа 17:23

Ник Болл — Сэм Гудман, 16 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Чемпионский поединок непобежденных
Александр Бокулёв
Источник: Riyadh Seasons
Источник: Riyadh Seasons

Соглавным событием крупного вечера профессионального бокса в Эр-Рияде станет титульный бой в полулегком весе (до 57,2 кг). Англичанин Ник Болл будет защищать пояс WBA, на который претендует австралиец Сэм Гудман. Кто окажется сильнее и покинет ринг чемпионом мира?

Статистика

Свернуть

Болл

 

Гудман

Англия

Страна

Австралия

28

Возраст

26

23

Бои

20

22 (13)

Победы (нокауты)

20 (8)

0

Поражения (нокауты)

0

1

Ничьи

0

2

Место в рейтинге полулегкого дивизиона BoxRec

3

157

Рост (см)

169

165

Размах рук (см)

169

Правша

Стойка

Правша

Ник Болл

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2017 года. В 2022-м выиграл пояс WBC Silver в полулегком весе, который защитил четырежды. После этого бился за звание чемпиона мира по версии этой же организации, но поединок с Рэем Варгасом завершился вничью. В 2024-м забрал титул WBA, который защитил дважды. В последнем поединке в марте победил Ти Джея Дохени, который не вышел на 11-й раунд.



Сэм Гудман

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2018 года. Был чемпионом Австралии в полулегком весе, брал пояса WBO Oriental и IBF Inter-Continental во втором легчайшем. В последнем поединке в мае единогласным решением судей победил Сезара Вацу Эспинозу.



Прогноз на бой

Свернуть

Болл выделяется скромными габаритами даже по меркам полулегкого веса, но компенсирует это агрессивным и зрелищным стилем. Англичанин постоянно оказывает давление на соперников, выбрасывает много ударов и отличается довольно высоким для этого дивизиона нокаутирующим потенциалом.

Гудман действует на ринге более рационально, предпочитает работать на очки. Он демонстрирует качественный футворк и редко рискует, при этом внимательно обороняется.

Таким образе, в бою сойдутся две стихии. По мнению букмекеров, Болл всё же окажется сильнее, но это тот случай, когда можно рискнуть и заиграть победу номинального андердога с высоким коэффициентом. Нельзя исключать, что именно стиль Гудмана позволит ему завести соперника в тупик.

Однако мы всё же в данном поединке остановимся на линии с тоталами. Быстрого нокаута ждать не стоит, да и с высокой вероятностью мы вовсе увидим всю дистанцию в 12 раундов. Так что надеемся на интригующее противостояние и пробуем ТБ (9,5).

Где смотреть бой Болл Гудман

Свернуть

Турнир на арене «ANB» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется в субботу, 16 августа, в 19:30 по московскому времени. Соглавный бой Болл — Гудман стоит ожидать не ранее 22:00 мск.

В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.

