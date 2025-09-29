Балтика — Акрон, 1 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Балтика» предпоследней в Премьер-лиге лишилась нуля в графе «Поражения». Всего нескольких десятков секунд команде Талалаева не хватило, чтобы удержать ничью на поле ЦСКА. Тем временем «Акрон» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до восьми матчей. За это время из 24 возможных очков тольяттинцы набрали только три.

Обратим особое внимание на другую серию калининградцев, по-своему уникальную. Все 10 последних матчей у них были на «тотал меньше 2.5». Полагаем, в среду она станет еще длиннее.