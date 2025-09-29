Ведомости
Балтика — Акрон, 1 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

В этом турнире команда-открытие сезона еще не побеждала
Валентин Васильев

Калининградская «Балтика» в чемпионате и Кубке России - будто две разные команды. Причем не только по составу, но и результатам. Первая входит в число лидеров РПЛ, вторая - замыкает кубковую таблицу. Но у команды Талалаева еще есть возможность зацепиться за плей-офф самого массового турнира страны. Для этого балтийцам обязательно нужно побеждать «Акрон» дома. Удастся ли?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

01.10.2025, Ср

20:30 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.70

Х - 4.05

П2 - 4.60

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа D, 5-й тур 

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»72120-8
«Акрон»1278-20

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2025ЦСКА

1:0

«Балтика»

РПЛ

21.09.2025«Балтика»

0:0

«Ростов»

РПЛ

18.09.2025ЦСКА

1:1, пен. 9:10

«Балтика»

FONBET Кубок России

14.09.2025«Балтика»

0:0

«Зенит»

РПЛ

31.08.2025«Акрон»

0:2

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Ахмат»

3:0

«Акрон»

РПЛ

20.09.2025«Акрон»

2:2

«Рубин»

РПЛ

16.09.2025«Акрон»

1:3

«Локомотив»

FONBET  Кубок России

13.09.2025«Краснодар»

2:1

«Акрон»

РПЛ

31.08.2025«Акрон»

0:2

«Балтика»

РПЛ

Место в таблице

За два тура до конца группового этапа «Балтика» замыкает таблицу группы D. «Акрон» опережает калининградцев на три очка. 

КлубыИВНПМО
1. Локомотив43018-39
2. ЦСКА42206-38
3. Акрон41124-75
4. Балтика40132-72

Прогноз на матч

«Балтика» предпоследней в Премьер-лиге лишилась нуля в графе «Поражения». Всего нескольких десятков секунд команде Талалаева не хватило, чтобы удержать ничью на поле ЦСКА. Тем временем «Акрон» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до восьми матчей. За это время из 24 возможных очков тольяттинцы набрали только три.

Обратим особое внимание на другую серию калининградцев, по-своему уникальную. Все 10 последних матчей у них были на «тотал меньше 2.5». Полагаем, в среду она станет еще длиннее. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 20 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

В прямом эфире встречу в Калининграде покажет «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера Кубка.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«Фонбет»Видеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Балтика»: Мендель (травма), Луна (дисквалификация)

«Акрон»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Акрон»:

Позиция«Балтика»«Акрон»Позиция
Вратарь67. Бориско78. ВасютинВратарь
Защитник96. Мохаммад77. СавичевЗащитник
Защитник4. Луна86. АгаповЗащитник
Защитник46. Обонин24. НеделчаруЗащитник
Полузащитник14. Ковач21. ФернандесЗащитник
Полузащитник11. Ковалев15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник 77. Чивич5. ДжурасовичПолузащитник 
Полузащитник15. Йенне35. ДжаковацПолузащитник
Полузащитник69. Манелов71. ПестряковПолузащитник
Полузащитник22. Титков91. БолдыревПолузащитник
Нападающий91. Хиль90. МорозовНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET присвоили победе хозяев поля коэффициент 1.70. Успех тольяттинцев котируется более чем в два с половиной раза выше - за 4.60. Ничья в основное время идет за 4.05.

Получить до 15 тысяч рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Балтика» - «Акрон»?

За 10 предыдущих попыток «Акрон» обыграл «Балтику» лишь однажды, уступив семь раз. Эксперты и тут отдают предпочтение калининградцам. 

С каким счетом завершится матч «Балтика» - «Акрон»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на два варианта - 1:0 и 1:1.

Где бесплатно смотреть матч «Балтика» - «Акрон»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру в прямом эфире. Бесплатно следить за событиями в Калининграде можно у официального букмекера Кубка России.

Где купить билеты на матч «Балтика» - «Акрон»

Для приобретения билетов проще всего воспользоваться официальным сайтом «Балтики». Минимальная стоимость составляет 300 рублей.

