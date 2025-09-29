Балтика — Акрон, 1 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Калининградская «Балтика» в чемпионате и Кубке России - будто две разные команды. Причем не только по составу, но и результатам. Первая входит в число лидеров РПЛ, вторая - замыкает кубковую таблицу. Но у команды Талалаева еще есть возможность зацепиться за плей-офф самого массового турнира страны. Для этого балтийцам обязательно нужно побеждать «Акрон» дома. Удастся ли?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа D, 5-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|7
|2
|1
|20-8
|«Акрон»
|1
|2
|7
|8-20
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2025
|ЦСКА
1:0
«Балтика»
РПЛ
|21.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Ростов»
РПЛ
|18.09.2025
|ЦСКА
1:1, пен. 9:10
«Балтика»
FONBET Кубок России
|14.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|31.08.2025
|«Акрон»
0:2
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Ахмат»
3:0
«Акрон»
РПЛ
|20.09.2025
|«Акрон»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|16.09.2025
|«Акрон»
1:3
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Краснодар»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|31.08.2025
|«Акрон»
0:2
«Балтика»
РПЛ
За два тура до конца группового этапа «Балтика» замыкает таблицу группы D. «Акрон» опережает калининградцев на три очка.
|Клубы
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Локомотив
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|2. ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|6-3
|8
|3. Акрон
|4
|1
|1
|2
|4-7
|5
|4. Балтика
|4
|0
|1
|3
|2-7
|2
«Балтика» предпоследней в Премьер-лиге лишилась нуля в графе «Поражения». Всего нескольких десятков секунд команде Талалаева не хватило, чтобы удержать ничью на поле ЦСКА. Тем временем «Акрон» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до восьми матчей. За это время из 24 возможных очков тольяттинцы набрали только три.
Обратим особое внимание на другую серию калининградцев, по-своему уникальную. Все 10 последних матчей у них были на «тотал меньше 2.5». Полагаем, в среду она станет еще длиннее.
В прямом эфире встречу в Калининграде покажет «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера Кубка.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|«Фонбет»
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: Мендель (травма), Луна (дисквалификация)
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Акрон»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|78. Васютин
|Вратарь
|Защитник
|96. Мохаммад
|77. Савичев
|Защитник
|Защитник
|4. Луна
|86. Агапов
|Защитник
|Защитник
|46. Обонин
|24. Неделчару
|Защитник
|Полузащитник
|14. Ковач
|21. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|11. Ковалев
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Чивич
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Йенне
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Манелов
|71. Пестряков
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|91. Болдырев
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Хиль
|90. Морозов
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Аналитики FONBET присвоили победе хозяев поля коэффициент 1.70. Успех тольяттинцев котируется более чем в два с половиной раза выше - за 4.60. Ничья в основное время идет за 4.05.
За 10 предыдущих попыток «Акрон» обыграл «Балтику» лишь однажды, уступив семь раз. Эксперты и тут отдают предпочтение калининградцам.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на два варианта - 1:0 и 1:1.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру в прямом эфире. Бесплатно следить за событиями в Калининграде можно у официального букмекера Кубка России.
Для приобретения билетов проще всего воспользоваться официальным сайтом «Балтики». Минимальная стоимость составляет 300 рублей.