Бельгия - Казахстан, 7 сентября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Соперников разделяет более сотни позиций в рейтинге ФИФА
Валентин Васильев

В шестом туре отборочного раунда чемпионата мира 2026 года по футболу сборную Казахстана ожидает выезд в гости к самому классному участнику группы J - команде Бельгии. Удастся ли нашим соседям достойно выступить в Брюсселе? Коэффициенты букмекеров не предвещают гостям ничего хорошего. Но ведь и в «Кайрат» в квалификации Лиги чемпионов мало кто верил!

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Бельгии 

Место в рейтинге ФИФА: 8

07.09.2025, Вс

21:45 МСК

Сборная Казахстана

Место в рейтинге ФИФА: 114

П1 - 1.10

Х - 10.50

П2 - 32.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 6-й тур

Стадион: «Лотто Парк»  (Брюссель, Бельгия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Бельгия42013-3
Казахстан0243-13

Последние пять матчей сборной Бельгии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.09.2025Лихтенштейн

0:6

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Бельгия

4:3

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

06.06.2025Северная Македония

1:1

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

23.03.2025Бельгия

3:0

Украина

Лига наций

20.03.2025Украина

3:1

Бельгия

Лига наций

Последние пять матчей сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.09.2025Казахстан

0:1

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Казахстан

0:1

Северная Македония

Отбор ЧМ-2026

05.06.2025Беларусь

4:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025Лихтенштейн

0:2

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Уэльс

3:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

Место в таблице

Свернуть

Сборная Казахстана уже вряд ли сдвинется со своей нынешней позиции хоть вверх, хоть вниз. А вот Бельгия будет до конца бороться за первое место.  

КомандыИВНПМО
1. Уэльс531111-610
2. Северная Македония42206-28
3. Бельгия321011-47
4. Казахстан41033-53
5. Лихтенштейн40040-140

Прогноз на матч

Свернуть

Сборной Казахстана жутко не повезло в домашнем матче с валлийцами. Хозяева поля показали, пожалуй, лучшую игру в этом отборочном цикле, но не сумели реализовать ни одного из множества моментов. Один только Кенжебек трижды атаковал ворота с убойных позиций - дважды не попал в створ и еще раз врезал мячом в перекладину. А на шестой компенсированной минуте вышедший на замену Мужиков со штрафного попал в крестовину. Забитого еще в первом тайме в классическом британском стиле гола - после флангового заброса со штрафного - гостям хватило для победы и выхода на первое место. 

Бельгийцы в параллельном матче, не напрягаясь, набросали шесть безответных мячей в ворота аутсайдера из Лихтенштейна.  В воскресенье фавориту придется приложить больше усилий для победы. Во-первых, подбор исполнителей у Казахстана объективно сильнее. Во-вторых, мотивация у гостей будет априори выше, чем у хозяев. Наконец, должно же Сатпаеву и компании воздаться за фатальное невезение дома! Наш прогноз на воскресный матч: тотал меньше 3.5.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Трансляции

Свернуть

На территории РФ игру в Брюсселе покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Сборная Бельгии

Вратари: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Майк Пендерс («Страсбур»), Матц Селс («Ноттингем Форест»), Маартен Вандевоордт («РБ Лейпциг»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим Де Кейпер («Брайтон»), Кони Де Винтер («Дженоа»), Брэндон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Йоакин Сейс («Брюгге»), Артюр Теате («Айнтрахт»).

Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Наполи»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Шарль Ванхаутте («Юнион»).

Нападающие: Миши Батшуайи («Айнтрахт»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Докю («Манчестер Сити»), Малик Фофана («Олимпик Лион»), Диегу Морейра («Страсбур»), Лоис Опенда («РБ Лейпциг»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссар («Арсенал»). 

Сборная Казахстана 

Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит»), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Сергей Малый, Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (все – «Ордабасы»).

Полузащитники: Ислам Чесноков («Тобол»), Бактиер Зайнутдинов («Динамо» Москва), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все – «Елимай»), Даурен Жумат, Серикжан Мужиков (оба – «Окжетпес»), Динмухамед Караман («Женис»), Багдат Каиров («Актобе»), Дамир Касабулат («Кайрат»).

Нападающие: Оралхан Омиртаев («Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Иван Свиридов («Елимай»).

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК FONBET оценили вероятность победы казахстанцев редким для матчей такого уровня коэффициентом 32.00. Котировка на Бельгию почти в 29 раз ниже! На ничью можно поставить за 10.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче Бельгия - Казахстан?

Коэффициенты букмекеров вроде бы не оставляют гостям ни шанса на положительный исход. Однако напомним, что в истории встреч этих команд дважды случались ничьи - обе в отборе Евро-2008.

С каким счетом закончится матч Бельгия - Казахстан?

Удачная ставка на 2:0 или 3:0 сулит беттору шестикратный выигрыш.

Где смотреть бесплатно матч Бельгия - Казахстан?

Встречу в столице Евросоюза покажет онлайн-кинотеатр Okko. Бесплатно следить за матчем онлайн можно на ресурсах легальных букмекеров России - в частности, на официальном сайте FONBET

