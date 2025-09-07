Бельгия - Казахстан, 7 сентября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборной Казахстана жутко не повезло в домашнем матче с валлийцами. Хозяева поля показали, пожалуй, лучшую игру в этом отборочном цикле, но не сумели реализовать ни одного из множества моментов. Один только Кенжебек трижды атаковал ворота с убойных позиций - дважды не попал в створ и еще раз врезал мячом в перекладину. А на шестой компенсированной минуте вышедший на замену Мужиков со штрафного попал в крестовину. Забитого еще в первом тайме в классическом британском стиле гола - после флангового заброса со штрафного - гостям хватило для победы и выхода на первое место.

Бельгийцы в параллельном матче, не напрягаясь, набросали шесть безответных мячей в ворота аутсайдера из Лихтенштейна. В воскресенье фавориту придется приложить больше усилий для победы. Во-первых, подбор исполнителей у Казахстана объективно сильнее. Во-вторых, мотивация у гостей будет априори выше, чем у хозяев. Наконец, должно же Сатпаеву и компании воздаться за фатальное невезение дома! Наш прогноз на воскресный матч: тотал меньше 3.5.