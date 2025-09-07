Бельгия - Казахстан, 7 сентября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
В шестом туре отборочного раунда чемпионата мира 2026 года по футболу сборную Казахстана ожидает выезд в гости к самому классному участнику группы J - команде Бельгии. Удастся ли нашим соседям достойно выступить в Брюсселе? Коэффициенты букмекеров не предвещают гостям ничего хорошего. Но ведь и в «Кайрат» в квалификации Лиги чемпионов мало кто верил!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Сборная Бельгии
Место в рейтинге ФИФА: 8
07.09.2025, Вс
21:45 МСК
Сборная Казахстана
|П1 - 1.10
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 6-й тур
Стадион: «Лотто Парк» (Брюссель, Бельгия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бельгия
|4
|2
|0
|13-3
|Казахстан
|0
|2
|4
|3-13
Последние пять матчей сборной Бельгии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.09.2025
|Лихтенштейн
0:6
Бельгия
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Бельгия
4:3
Уэльс
Отбор ЧМ-2026
|06.06.2025
|Северная Македония
1:1
Бельгия
Отбор ЧМ-2026
|23.03.2025
|Бельгия
3:0
Украина
Лига наций
|20.03.2025
|Украина
3:1
Бельгия
Лига наций
Последние пять матчей сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.09.2025
|Казахстан
0:1
Уэльс
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Казахстан
0:1
Северная Македония
Отбор ЧМ-2026
|05.06.2025
|Беларусь
4:1
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|25.03.2025
|Лихтенштейн
0:2
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Уэльс
3:1
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
Сборная Казахстана уже вряд ли сдвинется со своей нынешней позиции хоть вверх, хоть вниз. А вот Бельгия будет до конца бороться за первое место.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Уэльс
|5
|3
|1
|1
|11-6
|10
|2. Северная Македония
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|3. Бельгия
|3
|2
|1
|0
|11-4
|7
|4. Казахстан
|4
|1
|0
|3
|3-5
|3
|5. Лихтенштейн
|4
|0
|0
|4
|0-14
|0
Сборной Казахстана жутко не повезло в домашнем матче с валлийцами. Хозяева поля показали, пожалуй, лучшую игру в этом отборочном цикле, но не сумели реализовать ни одного из множества моментов. Один только Кенжебек трижды атаковал ворота с убойных позиций - дважды не попал в створ и еще раз врезал мячом в перекладину. А на шестой компенсированной минуте вышедший на замену Мужиков со штрафного попал в крестовину. Забитого еще в первом тайме в классическом британском стиле гола - после флангового заброса со штрафного - гостям хватило для победы и выхода на первое место.
Бельгийцы в параллельном матче, не напрягаясь, набросали шесть безответных мячей в ворота аутсайдера из Лихтенштейна. В воскресенье фавориту придется приложить больше усилий для победы. Во-первых, подбор исполнителей у Казахстана объективно сильнее. Во-вторых, мотивация у гостей будет априори выше, чем у хозяев. Наконец, должно же Сатпаеву и компании воздаться за фатальное невезение дома! Наш прогноз на воскресный матч: тотал меньше 3.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
На территории РФ игру в Брюсселе покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Вратари: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Майк Пендерс («Страсбур»), Матц Селс («Ноттингем Форест»), Маартен Вандевоордт («РБ Лейпциг»).
Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим Де Кейпер («Брайтон»), Кони Де Винтер («Дженоа»), Брэндон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Йоакин Сейс («Брюгге»), Артюр Теате («Айнтрахт»).
Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Наполи»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Шарль Ванхаутте («Юнион»).
Нападающие: Миши Батшуайи («Айнтрахт»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Докю («Манчестер Сити»), Малик Фофана («Олимпик Лион»), Диегу Морейра («Страсбур»), Лоис Опенда («РБ Лейпциг»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссар («Арсенал»).
Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).
Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит»), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Сергей Малый, Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (все – «Ордабасы»).
Полузащитники: Ислам Чесноков («Тобол»), Бактиер Зайнутдинов («Динамо» Москва), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все – «Елимай»), Даурен Жумат, Серикжан Мужиков (оба – «Окжетпес»), Динмухамед Караман («Женис»), Багдат Каиров («Актобе»), Дамир Касабулат («Кайрат»).
Нападающие: Оралхан Омиртаев («Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Иван Свиридов («Елимай»).
Аналитики БК FONBET оценили вероятность победы казахстанцев редким для матчей такого уровня коэффициентом 32.00. Котировка на Бельгию почти в 29 раз ниже! На ничью можно поставить за 10.50.
Фрибет 15 000 рублей от FONBET
Коэффициенты букмекеров вроде бы не оставляют гостям ни шанса на положительный исход. Однако напомним, что в истории встреч этих команд дважды случались ничьи - обе в отборе Евро-2008.
Удачная ставка на 2:0 или 3:0 сулит беттору шестикратный выигрыш.
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».
Встречу в столице Евросоюза покажет онлайн-кинотеатр Okko. Бесплатно следить за матчем онлайн можно на ресурсах легальных букмекеров России - в частности, на официальном сайте FONBET.