Сергей Билостенный — Карл Уильямс, 22 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Уильямс — очень неуступчивый спортсмен, которого нельзя недооценивать. Он доказал свой уровень в последнем поединке, который Олег Попов выиграл только раздельным решением судей. Собственно, большая часть боев представителя Американских Виргинских островов завершилась именно по очкам. Он предпочитает не форсировать события и умеет работать на долгой дистанции, делая ставку на стойку.

Билостенный же отмечается более взрывным стилем. Он регулярно инициирует агрессивные атаки в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Но с таким оппонентом, как Уильямс, бросаться вперед с открытым забралом опасно. Не исключаем, что россиянин также начнет бой осторожно, а повышать темп будет лишь эпизодически. В итоге есть все основания ожидать как минимум начала третьего раунда.