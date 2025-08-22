Сергей Билостенный — Карл Уильямс, 22 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Партнерский проект
На ближайшем турнире PFL пройдет поединок с участием Сергея Билостенного. Россиянин в рамках тяжелого веса (до 120,2 кг) побьется с Карлом Уильямсом, представляющим Американские Виргинские острова. Сумеет ли уроженец Серпухова закрыть поражение от Валентина Молдавского?
Билостенный
Уильямс
Россия
Страна
Американские Виргинские острова
29
Возраст
35
17
Бои
13
13 (8 / 1 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (3 / 0 / 7)
4 (0 / 2 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
3 (0 / 1 / 2 / 0)
186
Рост (см)
190,5
190,5
Размах рук (см)
195,5
104
Размах ног (см)
112
Начал профессионально выступать в смешанных единоборствах в 2015 году. Сделал себе имя в промоушене ACB (ныне — ACA), после чего перешел в Open FC. Также бился в RCC, а затем подписал контракт с Bellator. Проиграл дебютный поединок в лиге из-за дисквалификации за запрещенные удары в область затылка. Затем вышел на серию из трех побед, две из которых одержал уже в PFL. В последнем поединке в мае единогласным решением судей уступил Валентину Молдавскому.
В профессиональных MMA выступает с 2021 года. В 2022-м уже провел один бой в PFL и победил. В том же году выиграл поединок в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене одержал три подряд победы, но в прошлом августе уступил Джонате Динису единогласным решением судей и покинул лигу. В последнем бою в мае дебютировал в PFL и раздельным вердиктом рефери проиграл Олегу Попову.
Уильямс — очень неуступчивый спортсмен, которого нельзя недооценивать. Он доказал свой уровень в последнем поединке, который Олег Попов выиграл только раздельным решением судей. Собственно, большая часть боев представителя Американских Виргинских островов завершилась именно по очкам. Он предпочитает не форсировать события и умеет работать на долгой дистанции, делая ставку на стойку.
Билостенный же отмечается более взрывным стилем. Он регулярно инициирует агрессивные атаки в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Но с таким оппонентом, как Уильямс, бросаться вперед с открытым забралом опасно. Не исключаем, что россиянин также начнет бой осторожно, а повышать темп будет лишь эпизодически. В итоге есть все основания ожидать как минимум начала третьего раунда.
Турнир стартует на арене «Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood» в Голливуде (штат Флорида, США) в пятницу, 22 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Билостенный — Уильямс стоит ожидать около 02:00 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард