Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 августа 16:36ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Сергей Билостенный — Карл Уильямс, 22 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Россиянин возвращается после поражения
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

На ближайшем турнире PFL пройдет поединок с участием Сергея Билостенного. Россиянин в рамках тяжелого веса (до 120,2 кг) побьется с Карлом Уильямсом, представляющим Американские Виргинские острова. Сумеет ли уроженец Серпухова закрыть поражение от Валентина Молдавского?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Билостенный

 

Уильямс

Россия

Страна

Американские Виргинские острова

29

Возраст

35

17

Бои

13

13 (8 / 1 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (3 / 0 / 7)

4 (0 / 2 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

3 (0 / 1 / 2 / 0)

186

Рост (см)

190,5

190,5

Размах рук (см)

195,5

104

Размах ног (см)

112

Сергей Билостенный

Свернуть

Начал профессионально выступать в смешанных единоборствах в 2015 году. Сделал себе имя в промоушене ACB (ныне — ACA), после чего перешел в Open FC. Также бился в RCC, а затем подписал контракт с Bellator. Проиграл дебютный поединок в лиге из-за дисквалификации за запрещенные удары в область затылка. Затем вышел на серию из трех побед, две из которых одержал уже в PFL. В последнем поединке в мае единогласным решением судей уступил Валентину Молдавскому.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Карл Уильямс

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2021 года. В 2022-м уже провел один бой в PFL и победил. В том же году выиграл поединок в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене одержал три подряд победы, но в прошлом августе уступил Джонате Динису единогласным решением судей и покинул лигу. В последнем бою в мае дебютировал в PFL и раздельным вердиктом рефери проиграл Олегу Попову.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа БилостенногоПобеда УильямсаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,502,602,501,47

Прогноз на бой

Свернуть

Уильямс — очень неуступчивый спортсмен, которого нельзя недооценивать. Он доказал свой уровень в последнем поединке, который Олег Попов выиграл только раздельным решением судей. Собственно, большая часть боев представителя Американских Виргинских островов завершилась именно по очкам. Он предпочитает не форсировать события и умеет работать на долгой дистанции, делая ставку на стойку.

Билостенный же отмечается более взрывным стилем. Он регулярно инициирует агрессивные атаки в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Но с таким оппонентом, как Уильямс, бросаться вперед с открытым забралом опасно. Не исключаем, что россиянин также начнет бой осторожно, а повышать темп будет лишь эпизодически. В итоге есть все основания ожидать как минимум начала третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Билостенный — Уильямс

Свернуть

Турнир стартует на арене «Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood» в Голливуде (штат Флорида, США) в пятницу, 22 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Билостенный — Уильямс стоит ожидать около 02:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Алексей Перганде (США) Итан Госс (США). Полулегкий вес;
  • Брайс Мередит (США) Лазаро Дайрон (США). Легчайший вес;
  • Импа Касанганай (США) Эндрю Санчес (США). Средний вес;
  • Расул Магомедов (Бахрейн) Гильерме Виана (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Сергей Билостенный (Россия) Карл Уильямс (США). Тяжелый вес;
  • Джош Силвейра (США) Мурад Рамазанов (Россия). Средний вес;
  • Джей Пи Сент-Луис (США) Тайлер Рэй (США). Промежуточный вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer496 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer496 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё