Челси - Эвертон, 13 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В субботу, 13 декабря, пройдет четыре матча 16-го тур английской Премьер-лиги. В расписании игрового дня обращает на себя внимание вывеска «Челси» - «Эвертон». Команды находятся совсем близко в таблице и в случае победы гостей поменяются местами. Изучаем линии крупнейших букмекеров России на игру в Лондоне.
Турнир: английская Премьер-лига, 16-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|77
|58
|59
|303-265
|«Эвертон»
|59
|58
|77
|265-303
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.12.2025
|«Аталанта»
2:1
«Челси»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Борнмут»
0:0
«Челси»
АПЛ
|03.12.2025
|«Лидс»
3:1
«Челси»
АПЛ
|30.11.2025
|«Челси»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|25.11.2025
|«Челси»
3:0
«Барселона»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Эвертона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Эвертон»
3:0
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|02.12.2025
|«Борнмут»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
|29.11.2025
|«Эвертон»
1:4
«Ньюкасл»
АПЛ
|24.11.2025
|«МЮ»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
|08.11.2025
|«Эвертон»
2:0
«Фулхэм»
АПЛ
В таблице АПЛ соперников разделяет всего одно очко.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|2. Манчестер Сити
|15
|10
|1
|4
|35-16
|31
|3. Астон Вилла
|15
|9
|3
|3
|22-15
|30
|4. Кристал Пэлас
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|5. Челси
|15
|7
|4
|4
|25-15
|25
|6. Манчестер Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|26-22
|25
|7. Эвертон
|15
|7
|3
|5
|18-17
|24
|8. Брайтон
|15
|6
|5
|4
|25-21
|23
|9. Сандерленд
|15
|6
|5
|4
|18-17
|23
|10. Ливерпуль
|15
|7
|2
|6
|24-24
|23
|11. Тоттенхэм
|15
|6
|4
|5
|25-18
|22
|12. Ньюкасл
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|13. Борнмут
|15
|5
|5
|5
|21-24
|20
|14. Брентфорд
|15
|6
|1
|8
|21-24
|19
|15. Фулхэм
|15
|5
|2
|8
|20-24
|17
|16. Лидс
|15
|4
|3
|8
|19-29
|15
|17. Ноттингем Форест
|15
|4
|3
|8
|14-25
|15
|18. Вест Хэм
|15
|3
|4
|8
|17-29
|13
|19. Бернли
|15
|3
|1
|11
|16-30
|10
|20. Вулверхэмптон
|15
|0
|2
|13
|8-33
|2
После сенсационного разгрома «Барселоны» (3:0) «Челси» внезапно перестал побеждать. Разделив дома очки с земляками из «Арсенала» (1:1), «синие» привезли всего одно очко с тройного выезда в рамках АПЛ и Лиги чемпионов. «Лидсу» и «Аталанте» лондонцы уступили, а против «Борнмута» довольствовались нулевкой. Как результат - потеря места в лигочемпионской четверке таблицы.
«Эвертон», напротив, на подъеме: четыре сухие победы в пяти последних матчей, причем две из них - в гостях. Нет сомнений, что «Челси» ожидает крайне тяжелая игра. Учитывая форму гостей, обмен голами в этой паре выглядит одним из наиболее реальных исходов.
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Челси»: Кайседо (дисквалификация), Делап, Колвилл, Эссуго, Лавиа (все - травмы)
«Эвертон»: Рель, Брентуэйт (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Челси»
|«Эвертон»
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|1. Пикфорд
|Вратарь
|Защитник
|27. Густо
|15. О'Брайен
|Защитник
|Защитник
|34. Чалоба
|6. Тарковски
|Защитник
|Защитник
|3. Кукурелья
|5. Кин
|Защитник
|Защитник
|34. Ачимпонг
|16. Миколенко
|Защитник
|Полузащитник
|24. Джеймс
|37. Гарнер
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|22. Дьюсбери-Холл
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Нету
|10. Ндиайе
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Жоау Педру
|24. Алкьарас
|Полузащитник
|Полузащитник
|49. Гарначо
|18. Грилиш
|Полузащитник
|Нападающий
|38. Гиу
|9. Бето
|Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Дэвид Мойес
|Главный тренер
Аналитики «МАРАФОН» оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.69. Котировка на успех гостей более чем в три раза выше - 5.15. Ничья идет в конторе за 3.98.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают минимальную победу хозяев 1:0. В БК «МАРАФОН» этот исход котируется за 6.45.
Близкие коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 (1.88 - 1.94) подсказывают, что встреча может пойти по какому угодно сценарию.
Топ-3 фаворитов Премьер-лиги от БК «МАРАФОН» выглядит следующим образом: