12 декабря 8:11

Челси - Эвертон, 13 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Клубный чемпион мира уже четыре матча не может выиграть!
Валентин Васильев

В субботу, 13 декабря, пройдет четыре матча 16-го тур английской Премьер-лиги. В расписании игрового дня обращает на себя внимание вывеска «Челси» - «Эвертон». Команды находятся совсем близко в таблице и в случае победы гостей поменяются местами. Изучаем линии крупнейших букмекеров России на игру в Лондоне.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон)

13.12.2025, Сб

18:00 МСК

«Эвертон» (Ливерпуль)

П1 - 1.69

Х - 3.98

П2 - 5.15

Турнир:  английская Премьер-лига, 16-й тур 

Стадион: «Стэмфорд Бридж»   (Лондон, Англия)

Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»775859303-265
«Эвертон»595877265-303

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.12.2025«Аталанта»

2:1

«Челси»

Лига чемпионов

06.12.2025«Борнмут»

0:0

«Челси»

АПЛ

03.12.2025«Лидс»

3:1

«Челси»

АПЛ

30.11.2025«Челси»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

25.11.2025«Челси»

3:0

«Барселона»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Эвертона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Эвертон»

3:0

«Ноттингем Форест»

АПЛ

02.12.2025«Борнмут»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

29.11.2025«Эвертон»

1:4

«Ньюкасл»

АПЛ

24.11.2025«МЮ»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

08.11.2025«Эвертон»

2:0

«Фулхэм»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице АПЛ соперников разделяет всего одно очко.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал15103228-933
2. Манчестер Сити15101435-1631
3. Астон Вилла1593322-1530
4. Кристал Пэлас1575320-1226
5. Челси1574425-1525
6. Манчестер Юнайтед1574426-2225
7. Эвертон1573518-1724
8. Брайтон1565425-2123
9. Сандерленд1565418-1723
10. Ливерпуль1572624-2423
11. Тоттенхэм1564525-1822
12. Ньюкасл1564521-1922
13. Борнмут1555521-2420
14. Брентфорд1561821-2419
15. Фулхэм1552820-2417
16. Лидс1543819-2915
17. Ноттингем Форест1543814-2515
18. Вест Хэм1534817-2913
19. Бернли15311116-3010
20. Вулверхэмптон1502138-332

Прогноз на матч

Свернуть

После сенсационного разгрома «Барселоны» (3:0) «Челси» внезапно перестал побеждать. Разделив дома очки с земляками из «Арсенала» (1:1), «синие» привезли всего одно очко с тройного выезда в рамках АПЛ и Лиги чемпионов. «Лидсу» и «Аталанте» лондонцы уступили, а против «Борнмута» довольствовались нулевкой. Как результат - потеря места в лигочемпионской четверке таблицы.

«Эвертон», напротив, на подъеме: четыре сухие победы в пяти последних матчей, причем две из них - в гостях.  Нет сомнений, что «Челси» ожидает крайне тяжелая игра. Учитывая форму гостей, обмен голами в этой паре выглядит одним из наиболее реальных исходов. 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Челси»: Кайседо (дисквалификация), Делап, Колвилл, Эссуго, Лавиа (все - травмы)

«Эвертон»: Рель, Брентуэйт (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Арсенал»:

Позиция«Челси»«Эвертон»Позиция
Вратарь1. Санчес1. ПикфордВратарь
Защитник27. Густо15. О'БрайенЗащитник
Защитник34. Чалоба6. ТарковскиЗащитник
Защитник3. Кукурелья5. КинЗащитник
Защитник34. Ачимпонг16. МиколенкоЗащитник
Полузащитник 24. Джеймс37. ГарнерПолузащитник
Полузащитник 8. Фернандес22. Дьюсбери-ХоллПолузащитник 
Полузащитник7. Нету10. НдиайеПолузащитник
Полузащитник20. Жоау Педру24. АлкьарасПолузащитник
Полузащитник49. Гарначо18. ГрилишПолузащитник
Нападающий38. Гиу9. БетоНападающий
Главный тренерЭнцо МарескаДэвид МойесГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики «МАРАФОН»  оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.69. Котировка на успех гостей более чем в три раза выше - 5.15. Ничья идет в конторе за 3.98.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Челси» - «Эвертон»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают минимальную победу хозяев 1:0. В БК «МАРАФОН» этот исход котируется за 6.45.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».

Будет ли матч «Челси» - «Эвертон» результативным?

Близкие коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 (1.88 - 1.94) подсказывают, что встреча может пойти по какому угодно сценарию. 

Кто выиграет АПЛ

Топ-3 фаворитов Премьер-лиги от БК «МАРАФОН» выглядит следующим образом:

  1. «Арсенал» - 1.61
  2. «Манчестер Сити» - 3.04
  3. «Челси» - 27.00

