Челси - Эвертон, 13 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

После сенсационного разгрома «Барселоны» (3:0) «Челси» внезапно перестал побеждать. Разделив дома очки с земляками из «Арсенала» (1:1), «синие» привезли всего одно очко с тройного выезда в рамках АПЛ и Лиги чемпионов. «Лидсу» и «Аталанте» лондонцы уступили, а против «Борнмута» довольствовались нулевкой. Как результат - потеря места в лигочемпионской четверке таблицы.

«Эвертон», напротив, на подъеме: четыре сухие победы в пяти последних матчей, причем две из них - в гостях. Нет сомнений, что «Челси» ожидает крайне тяжелая игра. Учитывая форму гостей, обмен голами в этой паре выглядит одним из наиболее реальных исходов.