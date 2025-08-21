Ведомости
Черноморец - Енисей, 23 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Битва на дне таблицы
Валентин Васильев

Крайне непривычно видеть бронзового призера и крепкого середняка прошлого сезона на последних местах в таблице Лиги PARI. Однако сегодня это грустная реальность для «Черноморца» и «Енисея». Очная встреча - хороший шанс для команд начать «всплытие».  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Черноморец» (Новороссийск)

23.08.2025, Сб

19:00 МСК

«Енисей» (Красноярск)

П1 - 1.82

Х - 3.30

П2 - 4.30

Турнир: Лига PARI, 6-й тур

Стадион: «Центральный» (Новороссийск)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Черноморец»52418-12
«Енисей»42512-18

Последние пять матчей «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Черноморец»

0:1

«Факел»

Лига PARI

09.08.2025«Сокол»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

03.08.2025«Черноморец»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

28.07.2025«Урал»

3:2

«Черноморец»

Лига PARI

21.07.2025«Родина»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Арсенал»

2:2

«Енисей»

Лига PARI

10.08.2025«Енисей»

0:2

«Урал»

Лига PARI

04.08.2025«Ротор»

0:0

«Енисей»

Лига PARI

27.07.2025«Енисей»

1:2

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

20.07.2025«Енисей»

0:3

«Чайка»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После пятого тура команды соседствуют на дне таблицы.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел55006-115
2. Урал54018-412
3. КАМАЗ53119-610
4. Спартак Кострома53117-410
5. Челябинск53027-69
6. СКА-Хабаровск52215-48
7. Ротор52214-38
8. Арсенал51407-67
9. Чайка51316-46
10. Нефтехимик51314-46
11. Уфа51222-35
12. Волга51134-64
13. Торпедо51133-54
14. Шинник51133-64
15. Сокол50412-34
16. Родина50324-73
17. Черноморец50235-82
18. Енисей50233-92

Прогноз на матч

Всего четыре клуба остаются без побед в новом сезоне Лиги PARI, и два из них сойдутся в субботу в Новороссийске. «Енисей» вообще умудрился не набрать ни одного очка дома, проиграв все три матча на своем поле. Отчасти красноярцы компенсировали эти потери ничьими в Волгограде и Туле, но турнирное положение команды Андрея Тихонова по-прежнему плачевно.

«Черноморец» в первых турах произвел более благоприятное впечатление. Если уступал, то с разницей в один мяч. Но очков за пять матчей собрал столько же - всего два. Естественно, что в домашнем матче с ближайшим конкурентом южане постараются стереть нервирующий ноль из таблицы.

До игры с «Факелом» «Черноморец» неизменно играл в этом сезоне на «обе забьют». «Енисей» наконец прорвало в Туле - сразу двумя голами. Так что обоюдное взятие ворот в Новороссийске не так уж маловероятно, как можно подумать по котировкам букмекеров.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Новороссийска будет доступен на сайтах «Матч ТВ» и PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Черноморец»: Магомедов (травма)

«Енисей»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI оценила вероятность победы бронзового призера прошлого сезона коэффициентом 1.82. Ничья идет в линии с котировкой 3.30, а успех гостей - за 4.30.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Черноморец» - «Енисей»? 

Аналитики считают минимальную победу хозяев (1:0) наиболее вероятным исходом матча. Этот вариант на рынке точного счета идет с коэффициентом 6.00.

Матч «Черноморец» - «Енисей» будет результативным? 

Коэффициент 2.20 на тотал больше 2.5 скорее обещает «низовую» игру, чем «верховую».

Кто тренирует «Черноморец»?

После отставки Олега Василенко команду принял Сергей Первушин.

Где бесплатно смотреть матч  «Черноморец» - «Енисей»?

Трансляции Лиги PARI с этого сезона доступны на официальном сайте одноименной букмекерской конторы.

Где купить билеты на матч «Черноморец» - «Енисей»?

Билеты на игру продаются в кассах стадиона «Центральный» и на билетных онлайн-ресурсах.

