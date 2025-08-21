Черноморец - Енисей, 23 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Крайне непривычно видеть бронзового призера и крепкого середняка прошлого сезона на последних местах в таблице Лиги PARI. Однако сегодня это грустная реальность для «Черноморца» и «Енисея». Очная встреча - хороший шанс для команд начать «всплытие».
Турнир: Лига PARI, 6-й тур
Стадион: «Центральный» (Новороссийск)
Главный судья: еще не определен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Черноморец»
|5
|2
|4
|18-12
|«Енисей»
|4
|2
|5
|12-18
Последние пять матчей «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Черноморец»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Черноморец»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
|28.07.2025
|«Урал»
3:2
«Черноморец»
Лига PARI
|21.07.2025
|«Родина»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Арсенал»
2:2
«Енисей»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Енисей»
0:2
«Урал»
Лига PARI
|04.08.2025
|«Ротор»
0:0
«Енисей»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Енисей»
1:2
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Енисей»
0:3
«Чайка»
Лига PARI
После пятого тура команды соседствуют на дне таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|5
|5
|0
|0
|6-1
|15
|2. Урал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|3. КАМАЗ
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|4. Спартак Кострома
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|5. Челябинск
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|6. СКА-Хабаровск
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|7. Ротор
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|8. Арсенал
|5
|1
|4
|0
|7-6
|7
|9. Чайка
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|10. Нефтехимик
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|11. Уфа
|5
|1
|2
|2
|2-3
|5
|12. Волга
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|13. Торпедо
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|14. Шинник
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|15. Сокол
|5
|0
|4
|1
|2-3
|4
|16. Родина
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|17. Черноморец
|5
|0
|2
|3
|5-8
|2
|18. Енисей
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
Всего четыре клуба остаются без побед в новом сезоне Лиги PARI, и два из них сойдутся в субботу в Новороссийске. «Енисей» вообще умудрился не набрать ни одного очка дома, проиграв все три матча на своем поле. Отчасти красноярцы компенсировали эти потери ничьими в Волгограде и Туле, но турнирное положение команды Андрея Тихонова по-прежнему плачевно.
«Черноморец» в первых турах произвел более благоприятное впечатление. Если уступал, то с разницей в один мяч. Но очков за пять матчей собрал столько же - всего два. Естественно, что в домашнем матче с ближайшим конкурентом южане постараются стереть нервирующий ноль из таблицы.
До игры с «Факелом» «Черноморец» неизменно играл в этом сезоне на «обе забьют». «Енисей» наконец прорвало в Туле - сразу двумя голами. Так что обоюдное взятие ворот в Новороссийске не так уж маловероятно, как можно подумать по котировкам букмекеров.
Прямой эфир из Новороссийска будет доступен на сайтах «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Черноморец»: Магомедов (травма)
«Енисей»: нет
PARI оценила вероятность победы бронзового призера прошлого сезона коэффициентом 1.82. Ничья идет в линии с котировкой 3.30, а успех гостей - за 4.30.
Аналитики считают минимальную победу хозяев (1:0) наиболее вероятным исходом матча. Этот вариант на рынке точного счета идет с коэффициентом 6.00.
Коэффициент 2.20 на тотал больше 2.5 скорее обещает «низовую» игру, чем «верховую».
После отставки Олега Василенко команду принял Сергей Первушин.
Трансляции Лиги PARI с этого сезона доступны на официальном сайте одноименной букмекерской конторы.
Билеты на игру продаются в кассах стадиона «Центральный» и на билетных онлайн-ресурсах.