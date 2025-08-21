Черноморец - Енисей, 23 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Всего четыре клуба остаются без побед в новом сезоне Лиги PARI, и два из них сойдутся в субботу в Новороссийске. «Енисей» вообще умудрился не набрать ни одного очка дома, проиграв все три матча на своем поле. Отчасти красноярцы компенсировали эти потери ничьими в Волгограде и Туле, но турнирное положение команды Андрея Тихонова по-прежнему плачевно.

«Черноморец» в первых турах произвел более благоприятное впечатление. Если уступал, то с разницей в один мяч. Но очков за пять матчей собрал столько же - всего два. Естественно, что в домашнем матче с ближайшим конкурентом южане постараются стереть нервирующий ноль из таблицы.

До игры с «Факелом» «Черноморец» неизменно играл в этом сезоне на «обе забьют». «Енисей» наконец прорвало в Туле - сразу двумя голами. Так что обоюдное взятие ворот в Новороссийске не так уж маловероятно, как можно подумать по котировкам букмекеров.