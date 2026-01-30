Валдо Кортес-Акоста – Деррик Льюис, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Льюиса уже довольно давно по инерции списывают со счетов, а он продолжает доказывать, что остается в топе тяжелого дивизиона. Да, американец значительно потерял в скорости, но невероятная мощь в кулаках еще при нем. Брутальному финишеру зачастую достаточно одного попадания, чтобы нокаутировать соперника. И Льюис старается не застаиваться, а сразу искать тот самый панч. А вот на длинной дистанции ему работается все труднее.

Кортес-Акоста, напротив, нередко старается не форсировать события. Он умеет работать в стойке четко, но неспешно и рационально. При этом взрывная мощь у доминиканца тоже в наличии, неслучайно последние два боя он выиграл нокаутами в первых раундах – еще и в рамках ноября, что говорит о замечательном соревновательном тонусе.

Полагаем, у Кортеса-Акосты есть все шансы продлить эту серию и поймать Льюиса на провале в обороне. Если, конечно, сам американец вновь, вопреки всем котировкам, не достанет до головы соперника. Резюмируя, ждем досрочную развязку. Играем аккуратный маркет на то, что бой продлится не более двух раундов.