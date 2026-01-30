Ведомости
Валдо Кортес-Акоста – Деррик Льюис, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Третий поединок доминиканца за три месяца
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В основном карде турнира UFC 324 пройдет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой и американцем Дерриком Льюисом. Кто окажется сильнее в противостоянии двух габаритных ударников?

Статистика

Кортес-Акоста

 

Льюис

Доминиканская Республика

Страна

США

34

Возраст

40

18

Бои

42

16 (8 / 1 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

29 (24 / 1 / 4)

2 (0 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

12 (7 / 2 / 3)

0

Без результата

1

5

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

8

193

Рост (см)

190,5

198

Размах рук (см)

200,5

110,5

Размах ног (см)

110,5

Валдо Кортес-Акоста

В профессиональных MMA выступает с 2018 г. Был чемпионом LFA в тяжелом весе, бился в Bellator, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл восемь боев и уступил в двух. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Шамиля Газиева за полторы минуты.

Деррик Льюис

В возрасте 17 лет начал заниматься боксом, но вскоре получил тюремный срок. После освобождения вернулся к единоборствам, добился пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2010 г., в 2012-м стал чемпионом Legacy FC в тяжелом весе. Защитив титул один раз, перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира в 2018 г. победил Александра Волкова и стал претендентом на пояс, однако в чемпионском поединке уступил Даниэлю Кормье. В 2021-м проиграл Сирилу Гану в бою за временный титул. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июле нокаутировал Таллисона Тейшейру за 35 секунд. Владеет рекордом UFC по числу побед нокаутами – 16.

Сравнение коэффициентов

 Победа Кортеса-АкостыПобеда ЛьюисаДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE1,303,601,352,78

Прогноз на бой

Льюиса уже довольно давно по инерции списывают со счетов, а он продолжает доказывать, что остается в топе тяжелого дивизиона. Да, американец значительно потерял в скорости, но невероятная мощь в кулаках еще при нем. Брутальному финишеру зачастую достаточно одного попадания, чтобы нокаутировать соперника. И Льюис старается не застаиваться, а сразу искать тот самый панч. А вот на длинной дистанции ему работается все труднее.

Кортес-Акоста, напротив, нередко старается не форсировать события. Он умеет работать в стойке четко, но неспешно и рационально. При этом взрывная мощь у доминиканца тоже в наличии, неслучайно последние два боя он выиграл нокаутами в первых раундах – еще и в рамках ноября, что говорит о замечательном соревновательном тонусе.

Полагаем, у Кортеса-Акосты есть все шансы продлить эту серию и поймать Льюиса на провале в обороне. Если, конечно, сам американец вновь, вопреки всем котировкам, не достанет до головы соперника. Резюмируя, ждем досрочную развязку. Играем аккуратный маркет на то, что бой продлится не более двух раундов.

Полный кард, где смотреть бой Кортес-Акоста Льюис

Турнир UFC 324 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 25 января, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Кортес-Акоста Льюис стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

Смотреть всё
Смотреть всё
