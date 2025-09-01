Енисей - Сокол, 30 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Красноярский «Енисей» наконец-то оттолкнулся от турнирного дна и начал подъем по таблице. «Соколу» же это никак не удается. Игра в Красноярске обещает быть крайне напряженной. Анализируем шансы сторон на успех.
Турнир: Лига PARI, 7-й тур
Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)
Главный судья: Силантьев (Самара)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Енисей»
|7
|4
|8
|23-24
|«Сокол»
|8
|4
|7
|24-23
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Черноморец»
0:2
«Енисей»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Арсенал»
2:2
«Енисей»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Енисей»
0:2
«Урал»
Лига PARI
|04.08.2025
|«Ротор»
0:0
«Енисей»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Енисей»
1:2
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Челябинск»
3:1
«Сокол»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Ротор»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Факел»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Сокол»
0:0
«Чайка»
Лига PARI
После шестого тура красноярцы поднялись из зоны вылета на 13-е место в таблице. Саратов - пока второй с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|6
|6
|0
|0
|7-1
|18
|2. Урал
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|3. КАМАЗ
|6
|4
|1
|1
|12-7
|13
|4. Спартак Кострома
|6
|4
|1
|1
|9-5
|13
|5. Челябинск
|6
|4
|0
|2
|10-7
|12
|6. Ротор
|6
|3
|2
|1
|7-3
|11
|7. Арсенал
|6
|2
|4
|0
|10-6
|10
|8. СКА-Хабаровск
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|9. Чайка
|6
|1
|3
|2
|6-7
|6
|10. Нефтехимик
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|11. Шинник
|6
|1
|2
|3
|4-7
|5
|12. Уфа
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|13. Енисей
|6
|1
|2
|3
|5-9
|5
|14. Торпедо
|6
|1
|1
|4
|3-8
|4
|15. Волга
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|16. Родина
|6
|0
|4
|2
|5-8
|4
|17. Сокол
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|18. Черноморец
|6
|0
|2
|4
|5-10
|2
С шестой попытки «Енисей» одержал-таки первую победу после ребрендинга дивизиона - пострадал «Черноморец» на своем поле. Тренеру южан Сергею Первушину это поражение стоило работы. «Сокол» пока обходится без побед. Но при этом поражений у него вдвое меньше, чем ничьих (2-4).
Саратовцы пять первых туров предпочитали исключительно «низовые» матчи и только в шестом нарушили этот тренд, уступив в Челябинске - 1:3. Сибиряки в Новороссийске второй раз в первенстве сыграли на ноль в обороне, причем снова в гостях.
У хозяев шесть из 10 последних игр были на «тотал меньше 2.5», у гостей - семь. Есть подозрение, что уж на этот-то раз команда Тихонова дома не уступит, но россыпи голов в Красноярске не случится. Обоим клубам не до красивостей сейчас.
Прямой эфир из Красноярска будет доступен не только на сайтах «Матч ТВ» и PARI, но и на главном спортивном канале страны.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Енисей»: Цесь, Иванов, Огиенко (все -травмы)
«Сокол»: нет
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.87. Ничья идет в линии с котировкой 3.30, а успех гостей - за 4.60.
Эксперты считают минимальную победу сибиряков (1:0) наиболее вероятным исходом матча. Этот вариант котируется за 6.00.
Высокий коэффициент 2.35 на тотал больше 2.5 не сулит феерического действа на стадионе имени Ленинского комсомола.
