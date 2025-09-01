Енисей - Сокол, 30 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

С шестой попытки «Енисей» одержал-таки первую победу после ребрендинга дивизиона - пострадал «Черноморец» на своем поле. Тренеру южан Сергею Первушину это поражение стоило работы. «Сокол» пока обходится без побед. Но при этом поражений у него вдвое меньше, чем ничьих (2-4).

Саратовцы пять первых туров предпочитали исключительно «низовые» матчи и только в шестом нарушили этот тренд, уступив в Челябинске - 1:3. Сибиряки в Новороссийске второй раз в первенстве сыграли на ноль в обороне, причем снова в гостях.

У хозяев шесть из 10 последних игр были на «тотал меньше 2.5», у гостей - семь. Есть подозрение, что уж на этот-то раз команда Тихонова дома не уступит, но россыпи голов в Красноярске не случится. Обоим клубам не до красивостей сейчас.