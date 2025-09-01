Ведомости
Енисей - Сокол, 30 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Возможно, эфир на федеральном канале вдохновит аутсайдеров на яркое шоу
Валентин Васильев

Красноярский «Енисей» наконец-то оттолкнулся от турнирного дна и начал подъем по таблице. «Соколу» же это никак не удается. Игра в Красноярске обещает быть крайне напряженной. Анализируем шансы сторон на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Енисей» (Красноярск)

30.08.2025, Сб

13:30 МСК

 «Сокол» (Саратов)

П1 - 1.87

Х - 3.30

П2 - 4.60

Турнир: Лига PARI, 7-й тур

Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)

Главный судья: Силантьев (Самара)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Енисей»74823-24
 «Сокол»84724-23

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Черноморец»

0:2

«Енисей»

Лига PARI

16.08.2025«Арсенал»

2:2

«Енисей»

Лига PARI

10.08.2025«Енисей»

0:2

«Урал»

Лига PARI

04.08.2025«Ротор»

0:0

«Енисей»

Лига PARI

27.07.2025«Енисей»

1:2

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

Последние пять матчей «Сокола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Челябинск»

3:1

«Сокол»

Лига PARI

16.08.2025«Сокол»

1:1

«Ротор»

Лига PARI

09.08.2025«Сокол»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

03.08.2025«Факел»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

26.07.2025«Сокол»

0:0

«Чайка»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После шестого тура красноярцы поднялись из зоны вылета на 13-е место в таблице. Саратов - пока второй с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел66007-118
2. Урал650112-415
3. КАМАЗ641112-713
4. Спартак Кострома64119-513
5. Челябинск640210-712
6. Ротор63217-311
7. Арсенал624010-610
8. СКА-Хабаровск62226-68
9. Чайка61326-76
10. Нефтехимик61324-56
11. Шинник61234-75
12. Уфа61233-65
13. Енисей61235-95
14. Торпедо61143-84
15. Волга61144-104
16. Родина60425-84
17. Сокол60423-64
18. Черноморец60245-102

Прогноз на матч

С шестой попытки «Енисей» одержал-таки первую победу после ребрендинга дивизиона - пострадал «Черноморец» на своем поле. Тренеру южан Сергею Первушину это поражение стоило работы. «Сокол» пока обходится без побед. Но при этом поражений у него вдвое меньше, чем ничьих (2-4). 

Саратовцы пять первых туров предпочитали исключительно «низовые» матчи и только в шестом нарушили этот тренд, уступив в Челябинске - 1:3. Сибиряки в Новороссийске второй раз в первенстве сыграли на ноль в обороне, причем снова в гостях. 

У хозяев шесть из 10 последних игр были на «тотал меньше 2.5», у гостей - семь. Есть подозрение, что уж на этот-то раз команда Тихонова дома не уступит, но россыпи голов в Красноярске не случится. Обоим клубам не до красивостей сейчас.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Красноярска будет доступен не только на сайтах «Матч ТВ» и PARI, но и на главном спортивном канале страны.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция  Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Енисей»: Цесь, Иванов, Огиенко (все -травмы)

«Сокол»: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.87. Ничья идет в линии с котировкой 3.30, а успех гостей - за 4.60.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Енисей» - «Сокол»? 

Эксперты считают минимальную победу сибиряков (1:0) наиболее вероятным исходом матча. Этот вариант котируется за 6.00.

Матч «Енисей» - «Сокол» будет результативным? 

Высокий коэффициент 2.35 на тотал больше 2.5 не сулит феерического действа на стадионе имени Ленинского комсомола. 

Где бесплатно смотреть матч  «Енисей» - «Сокол»?

Лигу PARI с нового сезона абсолютно легально и бесплатно показывает своим клиентам одноименная букмекерская контора.

Где купить билеты на матч «Енисей» - «Сокол»?

Билеты на матч «Енисей» реализует через свой официальный сайт.

