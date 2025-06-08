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7 июня 7:38ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Келвин Гастелум — Джо Пайфер, 8 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бывший претендент на пояс проверит проспекта
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В основном карде турнира UFC 316 пройдет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Келвином Гастелумом и Джо Пайфером. Кто окажется сильнее в противостоянии ветерана и проспекта?

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Статистика

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Гастелум

 

Пайфер

США

Страна

США

33

Возраст

28

29

Бои

16

19 (6 / 5 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (9 / 3 / 1)

9 (0 / 3 / 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

1

Без результата

0

175

Рост (см)

188

181,5

Размах рук (см)

190,5

100,5

Размах ног (см)

104

Келвин Гастелум

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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2013-м выиграл шоу The Ultimate Fighter и получил контракт с UFC. Главного достижения добился в 2019-м, подравшись за временный пояс в среднем весе, но уступив Исраэлю Адесанье. Всего в промоушене одержал 12 побед при девяти поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в прошлом июне одолел Дэниела Родригеса единогласным решением судей.

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Джо Пайфер

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В профессиональных MMA выступает с 2018 года. Становился чемпионом AOWCF и Ring of Combat в среднем весе. В 2022 году со второй попытки победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В ведущем промоушене выиграл первые три боя, но затем уступил Джеку Херманссону. Закрыл это поражение в последнем поединке в прошлом июне, когда нокаутировал Марка-Андре Баррио за полторы минуты.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ГастелумаПобеда ПайфераДосрочное завершениеПолный бой
PARI4,251,241,801,95

Прогноз на бой

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Гастелуму всё тяжелее добывать победы в UFC. Во многом это связано с его отношением к собственной карьере и подготовке — зачастую безответственным. При этом американец достаточно опытен и универсален, чтобы оставаться потенциально сложным соперником для большинства бойцов. 

Пайфер же предпочитает работать в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Вероятно, он попробует снести Гастелума именно на верхнем этаже, тем более что преимущество по габаритам у Джо огромное. Однако в октагоне Келвин проявляет образцовую стойкость, поэтому быстрой развязки не ждем. Предположим, что более голодный Пайфер в итоге победит, но бой как минимум зайдет во второй раунд.

Полный кард, где смотреть бой Гастелум Пайфер

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Турнир UFC 316 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 июня, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Гастелум Пайфер стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

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