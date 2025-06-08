Келвин Гастелум — Джо Пайфер, 8 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде турнира UFC 316 пройдет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Келвином Гастелумом и Джо Пайфером. Кто окажется сильнее в противостоянии ветерана и проспекта?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Гастелум
Пайфер
США
Страна
США
33
Возраст
28
29
Бои
16
19 (6 / 5 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (9 / 3 / 1)
9 (0 / 3 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
1
Без результата
0
175
Рост (см)
188
181,5
Размах рук (см)
190,5
100,5
Размах ног (см)
104
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2013-м выиграл шоу The Ultimate Fighter и получил контракт с UFC. Главного достижения добился в 2019-м, подравшись за временный пояс в среднем весе, но уступив Исраэлю Адесанье. Всего в промоушене одержал 12 побед при девяти поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в прошлом июне одолел Дэниела Родригеса единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных MMA выступает с 2018 года. Становился чемпионом AOWCF и Ring of Combat в среднем весе. В 2022 году со второй попытки победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В ведущем промоушене выиграл первые три боя, но затем уступил Джеку Херманссону. Закрыл это поражение в последнем поединке в прошлом июне, когда нокаутировал Марка-Андре Баррио за полторы минуты.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Гастелуму всё тяжелее добывать победы в UFC. Во многом это связано с его отношением к собственной карьере и подготовке — зачастую безответственным. При этом американец достаточно опытен и универсален, чтобы оставаться потенциально сложным соперником для большинства бойцов.
Пайфер же предпочитает работать в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Вероятно, он попробует снести Гастелума именно на верхнем этаже, тем более что преимущество по габаритам у Джо огромное. Однако в октагоне Келвин проявляет образцовую стойкость, поэтому быстрой развязки не ждем. Предположим, что более голодный Пайфер в итоге победит, но бой как минимум зайдет во второй раунд.
Турнир UFC 316 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 июня, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Гастелум — Пайфер стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы