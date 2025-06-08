Келвин Гастелум — Джо Пайфер, 8 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Гастелуму всё тяжелее добывать победы в UFC. Во многом это связано с его отношением к собственной карьере и подготовке — зачастую безответственным. При этом американец достаточно опытен и универсален, чтобы оставаться потенциально сложным соперником для большинства бойцов.

Пайфер же предпочитает работать в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Вероятно, он попробует снести Гастелума именно на верхнем этаже, тем более что преимущество по габаритам у Джо огромное. Однако в октагоне Келвин проявляет образцовую стойкость, поэтому быстрой развязки не ждем. Предположим, что более голодный Пайфер в итоге победит, но бой как минимум зайдет во второй раунд.