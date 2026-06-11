Джош Хокит – Деррик Льюис, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Хокит за короткий срок успел стать одним из самых ненавидимых бойцов UFC. Он дерзко ведет себя в публичном пространстве, хамит всем подряд и поддерживает очень эпатажный образ. Но стоит признать, что такой стиль американец подкрепляет и спортивными результатами.

Хокит – один из главных проспектов тяжелой весовой категории. Берет напором, прессингом и очень плотными ударами. Порой действует хаотично, но этим хаосом управляет довольно умело. Вдобавок может и побороться, чего не скажешь о Льюисе.

Американский ветеран давно приучил к тому, что нацелен на нокаут. Льюис может потушить любого соперника одним ударом и ищет такую возможность в каждом бою. Если не получается, быстро оказывается в тупике. При этом с возрастом всё более заметны потеря скорости и возросшая уязвимость челюсти.

Как ни крути, Хокит действительно выглядит явным фаворитом. Он уже показал, что в октагоне не боится авторитетов и обладает несколькими ключами к победе. Рискнем предположить, что проспект финиширует своего статусного соотечественника. Коэффициент появится ближе к турниру.