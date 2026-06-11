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ГлавнаяПрогнозыДжош Хокит – Деррик Льюис, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Джош Хокит – Деррик Льюис, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Поединок, который лоббировал сам Дональд Трамп
Александр Бокулёв
Источник: cpetemma248
Источник: cpetemma248
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Джош Хокит
  • Деррик Льюис
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Хокит – Льюис

Вскоре после утверждения карда турнира UFC в Белом доме список участников был дополнен по просьбе Дональда Трампа. Так на шоу заявили рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между американцами Джошем Хокитом и Дерриком Льюисом. Сумеет ли скандальный проспект победить эпатажного ветерана?

Статистика

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Хокит

 

Льюис

США

Страна

США

28

Возраст

41

9

Бои

43

9 (5 / 3 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

29 (24 / 1 / 4)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

13 (8 / 2 / 3)

0

Без результата

1

5

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

9

185,5

Рост (см)

190,5

186,5

Размах рук (см)

200,5

109

Размах ног (см)

110,5

Джош Хокит

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В студенчестве занимался борьбой и играл в американский футбол. В профессиональных ММА выступает с 2023 г. Бился в Bellator и LFA. В 2025 г. благодаря успех в Претендентской серии Дэйны Уайта попал в UFC. В сильнейшей лиге выиграл все три боя. В последнем поединке в апреле победил Кёртиса Блейдса единогласным решением судей.

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Деррик Льюис

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В возрасте 17 лет начал заниматься боксом, но вскоре получил тюремный срок. После освобождения вернулся к единоборствам, добился пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2010 г., в 2012-м стал чемпионом Legacy FC в тяжелом весе. Защитив титул один раз, перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира в 2018 г. победил Александра Волкова и стал претендентом на пояс, но в чемпионском поединке уступил Даниэлю Кормье. В 2021-м проиграл Сирилу Гану в бою за временный титул. В последнем поединке в январе уступил Валдо Кортесу-Акосте техническим нокаутом во втором раунде. Владеет рекордом UFC по числу побед нокаутами – 16.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ХокитаПобеда ЛьюисаТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,234,371,752,02

Прогноз на бой

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Хокит за короткий срок успел стать одним из самых ненавидимых бойцов UFC. Он дерзко ведет себя в публичном пространстве, хамит всем подряд и поддерживает очень эпатажный образ. Но стоит признать, что такой стиль американец подкрепляет и спортивными результатами. 

Хокит – один из главных проспектов тяжелой весовой категории. Берет напором, прессингом и очень плотными ударами. Порой действует хаотично, но этим хаосом управляет довольно умело. Вдобавок может и побороться, чего не скажешь о Льюисе.

Американский ветеран давно приучил к тому, что нацелен на нокаут. Льюис может потушить  любого соперника одним ударом и ищет такую возможность в каждом бою. Если не получается, быстро оказывается в тупике. При этом с возрастом всё более заметны потеря скорости и возросшая уязвимость челюсти.

Как ни крути, Хокит действительно выглядит явным фаворитом. Он уже показал, что в октагоне не боится авторитетов и обладает несколькими ключами к победе. Рискнем предположить, что проспект финиширует своего статусного соотечественника. Коэффициент появится ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Хокит – Льюис

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Турнир UFC Freedom 250 пройдет на арене у Белого дома в Вашингтоне (США). Шоу стартует в понедельник, 15 июня, в 03:00 по московскому времени, поэтому бой Хокит – Льюис стоит ожидать не ранее 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

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