Сайгид Изагахмаев – Абубакар Вагаев, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена специализируются на работе в партере. Изагахмаев действует в борьбе более агрессивно, у него прекрасный арсенал сабмишенов. Вагаев, как правило, делает ставку на контроль и минимизацию рисков. Функционально на бумаге чеченский боец выглядит предпочтительнее, но не для такого разрыва по коэффициентам. Полагаем, у Изагахмаева, представляющего команду Хабиба Нурмагомедова, не так мало шансов, как рисуют букмекеры.

Но все же Вагаев никогда не проигрывал сабмишенами, а до судейских решений (обычно в свою пользу) он доводит дело регулярно. Рискнем предположить, что и здесь по итогам насыщенной тактической борьбы в партере мы услышим подсчет очков. Котировки на полный бой появятся ближе к турниру.