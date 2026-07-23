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ГлавнаяПрогнозыСайгид Изагахмаев – Абубакар Вагаев, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Сайгид Изагахмаев – Абубакар Вагаев, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Российское противостояние в Абу-Даби
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Сайгид Изагахмаев
  • Абубакар Вагаев
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Изагахмаев – Вагаев

Россиянин Абубакар Вагаев получил контракт с UFC. Планировалось, что дебютирует он поединком со своим соотечественником Магомедрасулом Гасановым, но тот получил травму. На замену вышел еще один россиянин Сайгид Изагахмаев. Чем завершится это противостояние в полусреднем весе (до 77,1 кг)?

Статистика

Изагахмаев

 

Вагаев

Россия

Страна

Россия

31

Возраст

33

25

Бои

28

22 (3 / 13 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

24 (4 / 1 / 19)

3 (0 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (3 / 0 / 1)

183

Рост (см)

183

189

Размах рук (см)

185

106,5

Размах ног (см)

N/A

Сайгид Изагахмаев

Уроженец Дагестана. В профессиональных ММА выступает с 2012 г. Был чемпионом GFC в полусреднем весе. В последнем поединке в ноябре 2025 г. дебютировал в UFC и потерпел поражение от Николаса Далби раздельным решением судей.

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Абубакар Вагаев

Уроженец Чечни, чемпион России по кикбоксингу и рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2012 г. В 2021-м стал чемпионом ACA в полусреднем весе, защитил пояс один раз, после чего потерял. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в феврале 2025 г. одолел Альберта Туменова единогласным решением судей и вновь забрал титул ACA в полусреднем весе.

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Сравнение коэффициентов

 Победа ИзагахмаеваПобеда ВагаеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ3,601,302,651,45

Прогноз на бой

Оба спортсмена специализируются на работе в партере. Изагахмаев действует в борьбе более агрессивно, у него прекрасный арсенал сабмишенов. Вагаев, как правило, делает ставку на контроль и минимизацию рисков. Функционально на бумаге чеченский боец выглядит предпочтительнее, но не для такого разрыва по коэффициентам. Полагаем, у Изагахмаева, представляющего команду Хабиба Нурмагомедова, не так мало шансов, как рисуют букмекеры.

Но все же Вагаев никогда не проигрывал сабмишенами, а до судейских решений (обычно в свою пользу) он доводит дело регулярно. Рискнем предположить, что и здесь по итогам насыщенной тактической борьбы в партере мы услышим подсчет очков. Котировки на полный бой появятся ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Изагахмаев – Вагаев

Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, его откроет именно бой Изагахмаев – Вагаев.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Вальтер Уокер (Бразилия) – Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Дастин Джейкоби (США) – Мухаммад Саид (Россия). Полутяжелый вес;
  • Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) – Сэм Паттерсон (Англия). Полусредний вес;
  • Исмаэль Бонфим (Бразилия) – Аксель Сола (Франция). Легкий вес;
  • Магомед Тучалов (Россия) – Брендсон Рибейро (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Нурулло Алиев (Таджикистан) – Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Коди Гибсон (США) – Абдул Хуссейн (Финляндия). Легчайший вес.

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