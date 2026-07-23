Сайгид Изагахмаев – Абубакар Вагаев, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Россиянин Абубакар Вагаев получил контракт с UFC. Планировалось, что дебютирует он поединком со своим соотечественником Магомедрасулом Гасановым, но тот получил травму. На замену вышел еще один россиянин Сайгид Изагахмаев. Чем завершится это противостояние в полусреднем весе (до 77,1 кг)?
Изагахмаев
Вагаев
|Россия
Страна
Россия
|31
Возраст
33
|25
Бои
28
|22 (3 / 13 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
24 (4 / 1 / 19)
|3 (0 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (3 / 0 / 1)
|183
Рост (см)
183
|189
Размах рук (см)
185
|106,5
Размах ног (см)
N/A
Уроженец Дагестана. В профессиональных ММА выступает с 2012 г. Был чемпионом GFC в полусреднем весе. В последнем поединке в ноябре 2025 г. дебютировал в UFC и потерпел поражение от Николаса Далби раздельным решением судей.
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Уроженец Чечни, чемпион России по кикбоксингу и рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2012 г. В 2021-м стал чемпионом ACA в полусреднем весе, защитил пояс один раз, после чего потерял. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в феврале 2025 г. одолел Альберта Туменова единогласным решением судей и вновь забрал титул ACA в полусреднем весе.
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Оба спортсмена специализируются на работе в партере. Изагахмаев действует в борьбе более агрессивно, у него прекрасный арсенал сабмишенов. Вагаев, как правило, делает ставку на контроль и минимизацию рисков. Функционально на бумаге чеченский боец выглядит предпочтительнее, но не для такого разрыва по коэффициентам. Полагаем, у Изагахмаева, представляющего команду Хабиба Нурмагомедова, не так мало шансов, как рисуют букмекеры.
Но все же Вагаев никогда не проигрывал сабмишенами, а до судейских решений (обычно в свою пользу) он доводит дело регулярно. Рискнем предположить, что и здесь по итогам насыщенной тактической борьбы в партере мы услышим подсчет очков. Котировки на полный бой появятся ближе к турниру.
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Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, его откроет именно бой Изагахмаев – Вагаев.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.
Основной кард
Прелимы