Ювентус - Наполи, прогноз на 23 апреля: коэффициенты и ставки на матч Серии А

Кто победит в матче «Ювентус» - «Наполи»?

Букмекеры установили практически одинаковые коэффициенты на победы обеих команд. А это значит максимально непредсказуемый характер встречи. Хотя хозяева, по идее, должны быть более мотивированы. Плюс фактор своего поля. Поэтому победа «Ювентуса» представляется чуть более вероятной.

Когда «Наполи» станет чемпионом Италии?

До конца чемпионата Италии остается восемь туров. В розыгрыше 24 очка. Преимущество «Наполи» над ближайшим преследователем составляет 14 баллов. Это значит, что южанам для гарантированного успеха в чемпионате нужно одержать еще три победы и раз сыграть вничью. Но это программа-максимум - если конкуренты не будут терять очки (что вряд ли).

Будет ли бесплатная трансляция?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет центральный матч Серии А в прямом эфире. Начало трансляции - в воскресенье, 23 апреля, в 21:45 по московскому времени.

Где лучшие коэффициенты на матч?

