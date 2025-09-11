Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 апреля 7:33ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Ювентус - Наполи, прогноз на 23 апреля: коэффициенты и ставки на матч Серии А

Когда Спаллетти и Кварацхелия станут чемпионами?
Валентин Васильев

На уходящей неделе «Ювентус» с «Наполи» по-разному выступили в Европе. Лидер Серии А вылетел из Лиги чемпионов, тогда как туринцы благополучно квалифицировались в полуфинал Лиги Европы. Теперь они встретятся в рамках чемпионата Италии. Чего ждать от центрального матча 31-го тура? Разбираемся в котировках букмекеров и возможных ставках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин)

23.04.2023, Вс

21:45 МСК

«Наполи» (Неаполь)

П1 - 2,96

Х - 3,35

П2 - 2,72

Турнир: Серия А, 31-й тур

Стадион: «Альянц - Ювентус» (Турин)

Судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»845045290-221
«Наполи»455084221-290

Последние пять игр «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2023«Спортинг»

1:1

«Ювентус»

Лига Европы

16.04.2023«Сассуоло»

1:0

«Ювентус»

Серия А

13.04.2023«Ювентус»

1:0

«Спортинг»

Лига Европы

08.04.2023«Лацио»

2:1

«Ювентус»

Серия А

04.04.2023«Ювентус»

1:1

«Интер»

Кубок Италии

Последние пять игр «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.04.2023«Наполи»

1:1

«Милан»

ЛЧ

15.04.2023«Наполи»

0:0

«Верона»

Серия А

12.04.2023«Милан»

1:0

«Наполи»

ЛЧ

07.04.2023«Лечче»

1:2

«Наполи»

Серия А

02.04.2023«Наполи»

0:4

«Милан»

Серия А

Турнирная таблица Серии А

Свернуть

На неделе Спортивное управление Италии постановило вернуть «Ювентусу»  15 очков, снятых с клуба за финансовые нарушения. Благодаря этому клуб взлетел на третье место в таблице. Но отставание от лидирующего «Наполи» по-прежнему велико - 16 очков.

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1. Наполи302433

66-21

75
2. Лацио301875

49-20

61
3. Ювентус301857

47-25

59
4. Рома301758

42-26

56
5. Милан301587

49-37

53
6. Интер3016311

48-34

51
7. Аталанта301479

48-35

49
8. Болонья3012810

39-37

44
9. Фиорентина3011910

35-33

42
10. Сассуоло3011712

38-43

40
11. Торино3010911

31-36

39
12. Удинезе309129

39-39

39
13. Монца3010812

35-41

38
14. Эмполи3071112

25-37

32
15. Салернитана3061212

34-50

30
16. Лечче3061014

26-36

28
17. Специя3051114

25-48

26
18. Верона305817

24-43

23
19. Кремонезе3031017

27-54

19
20. Сампдория303720

19-51

16

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды находятся не в лучшей форме и испытывают ощутимые проблемы в создании моментов и реализации. У «Ювентуса» семь из восьми последних матчей были низовыми, у «Наполи» - все три предыдущих. Учитывая внушительный отрыв от преследователей, лидера сезона вполне устроит и ничья в Турине. Да и хозяевам она будет скорее в плюс, чем в минус. Полагаем, что матч получится довольно закрытым и не слишком результативным. Рискнем поставить на Тотал меньше 2,5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
BetBoomДо 10% от суммы ставокЕженедельный кэшбек
«Леон»До 10 тысяч рублейЕженедельный
WinlineДо 10 тысяч рублейБездепозитный в мобильном приложении

БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и ресурсах БК Winline.  Текстовую трансляцию матча «Ювентус» -  «Наполи» проведут ведущие спортивныхе сайты России:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ювентус»: Кин, Жорже (оба - травмы)

«Наполи»: Ррахмани, Руй, Политано, Симеоне (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Наполи»:

Позиция«Ювентус»«Наполи»
Вратарь1. Щенсны1. Мерет
Защитник12. Алекс Сандро22. Ди Лоренцо
Защитник3. Бремер5. Хуан Хесус
Защитник6. Данило55. Эстигор
Защитник11. Куадрадо6. Руи
Полузащитник25. Рабьо68. Лоботка
Полузащитник 17. Костич7. Эльмас
Полузащитник44. Фаджоли20. Зелински
Нападающий7. Кьеза11. Лосано
Нападающий22. Ди Мария77. Кварацхелия
Нападающий9. Влахович9. Осимхен
Главный тренерМассимилиано АллегриЛучано Спаллетти

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 Победа «Ювентуса»НичьяПобеда «Наполи»
«Лига Ставок»2,853,102,70
BetBoom2,823,212,69
«Леон»2,823,212,69
«Бетсити»2,853,302,70
Winline2,903,152,65

Лучшие букмекеры на матч «Ювентус» - «Наполи»

Свернуть

Самый высокий коэффициент на победу «Ювентуса» среди официальных букмекеров установила Winline. Наиболее щедрое предложение на победу «Наполи» мы нашли в «Лиге Ставок» и «Бетсити». На ничью выгоднее всего ставить, опять-таки, в «Бетсити».

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Ювентус» - «Наполи»?

Букмекеры установили практически одинаковые коэффициенты на победы обеих команд. А это значит максимально непредсказуемый характер встречи. Хотя хозяева, по идее, должны быть более мотивированы. Плюс фактор своего поля.  Поэтому победа «Ювентуса» представляется чуть более вероятной.

Когда «Наполи» станет чемпионом Италии?

До конца чемпионата Италии остается восемь туров. В розыгрыше 24 очка. Преимущество «Наполи» над ближайшим преследователем составляет 14 баллов. Это значит, что южанам для гарантированного успеха в чемпионате нужно одержать еще три победы и раз сыграть вничью. Но это программа-максимум - если конкуренты не будут терять очки (что вряд ли).

Будет ли бесплатная трансляция?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет центральный матч Серии А в прямом эфире. Начало трансляции - в воскресенье, 23 апреля, в 21:45 по московскому времени.

Где лучшие коэффициенты на матч?

Легальные российские букмекеры предлагают конкурентные и высокие коэффициенты на матч «Ювентус» - «Наполи». Взвесить все за и против при выборе надежной компании вам поможет наш рейтинг.

UPD: результат

Свернуть

Наша ставка выиграла. «Наполи» в компенсированное ко второму тайму время вырвал победу со счетом 1:0 благодаря голу Джакомо Распадори. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer476 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer476 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё