Ювентус - Наполи, прогноз на 23 апреля: коэффициенты и ставки на матч Серии А

На уходящей неделе «Ювентус» с «Наполи» по-разному выступили в Европе. Лидер Серии А вылетел из Лиги чемпионов, тогда как туринцы благополучно квалифицировались в полуфинал Лиги Европы. Теперь они встретятся в рамках чемпионата Италии. Чего ждать от центрального матча 31-го тура? Разбираемся в котировках букмекеров и возможных ставках.
Турнир: Серия А, 31-й тур
Стадион: «Альянц - Ювентус» (Турин)
Судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|84
|50
|45
|290-221
|«Наполи»
|45
|50
|84
|221-290
Последние пять игр «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2023
|«Спортинг»
1:1
«Ювентус»
Лига Европы
|16.04.2023
|«Сассуоло»
1:0
«Ювентус»
Серия А
|13.04.2023
|«Ювентус»
1:0
«Спортинг»
Лига Европы
|08.04.2023
|«Лацио»
2:1
«Ювентус»
Серия А
|04.04.2023
|«Ювентус»
1:1
«Интер»
Кубок Италии
Последние пять игр «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.04.2023
|«Наполи»
1:1
«Милан»
ЛЧ
|15.04.2023
|«Наполи»
0:0
«Верона»
Серия А
|12.04.2023
|«Милан»
1:0
«Наполи»
ЛЧ
|07.04.2023
|«Лечче»
1:2
«Наполи»
Серия А
|02.04.2023
|«Наполи»
0:4
«Милан»
Серия А
На неделе Спортивное управление Италии постановило вернуть «Ювентусу» 15 очков, снятых с клуба за финансовые нарушения. Благодаря этому клуб взлетел на третье место в таблице. Но отставание от лидирующего «Наполи» по-прежнему велико - 16 очков.
|Клуб
И
В
Н
П
Мячи
Очки
|1. Наполи
|30
|24
|3
|3
66-21
|75
|2. Лацио
|30
|18
|7
|5
49-20
|61
|3. Ювентус
|30
|18
|5
|7
47-25
|59
|4. Рома
|30
|17
|5
|8
42-26
|56
|5. Милан
|30
|15
|8
|7
49-37
|53
|6. Интер
|30
|16
|3
|11
48-34
|51
|7. Аталанта
|30
|14
|7
|9
48-35
|49
|8. Болонья
|30
|12
|8
|10
39-37
|44
|9. Фиорентина
|30
|11
|9
|10
35-33
|42
|10. Сассуоло
|30
|11
|7
|12
38-43
|40
|11. Торино
|30
|10
|9
|11
31-36
|39
|12. Удинезе
|30
|9
|12
|9
39-39
|39
|13. Монца
|30
|10
|8
|12
35-41
|38
|14. Эмполи
|30
|7
|11
|12
25-37
|32
|15. Салернитана
|30
|6
|12
|12
34-50
|30
|16. Лечче
|30
|6
|10
|14
26-36
|28
|17. Специя
|30
|5
|11
|14
25-48
|26
|18. Верона
|30
|5
|8
|17
24-43
|23
|19. Кремонезе
|30
|3
|10
|17
27-54
|19
|20. Сампдория
|30
|3
|7
|20
19-51
|16
Обе команды находятся не в лучшей форме и испытывают ощутимые проблемы в создании моментов и реализации. У «Ювентуса» семь из восьми последних матчей были низовыми, у «Наполи» - все три предыдущих. Учитывая внушительный отрыв от преследователей, лидера сезона вполне устроит и ничья в Турине. Да и хозяевам она будет скорее в плюс, чем в минус. Полагаем, что матч получится довольно закрытым и не слишком результативным. Рискнем поставить на Тотал меньше 2,5.
Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и ресурсах БК Winline. Текстовую трансляцию матча «Ювентус» - «Наполи» проведут ведущие спортивныхе сайты России:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ювентус»: Кин, Жорже (оба - травмы)
«Наполи»: Ррахмани, Руй, Политано, Симеоне (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Наполи»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Наполи»
|Вратарь
|1. Щенсны
|1. Мерет
|Защитник
|12. Алекс Сандро
|22. Ди Лоренцо
|Защитник
|3. Бремер
|5. Хуан Хесус
|Защитник
|6. Данило
|55. Эстигор
|Защитник
|11. Куадрадо
|6. Руи
|Полузащитник
|25. Рабьо
|68. Лоботка
|Полузащитник
|17. Костич
|7. Эльмас
|Полузащитник
|44. Фаджоли
|20. Зелински
|Нападающий
|7. Кьеза
|11. Лосано
|Нападающий
|22. Ди Мария
|77. Кварацхелия
|Нападающий
|9. Влахович
|9. Осимхен
|Главный тренер
|Массимилиано Аллегри
|Лучано Спаллетти
|Победа «Ювентуса»
|Ничья
|Победа «Наполи»
|«Лига Ставок»
|2,85
|3,10
|2,70
|BetBoom
|2,82
|3,21
|2,69
|«Леон»
|2,82
|3,21
|2,69
|«Бетсити»
|2,85
|3,30
|2,70
|Winline
|2,90
|3,15
|2,65
Самый высокий коэффициент на победу «Ювентуса» среди официальных букмекеров установила Winline. Наиболее щедрое предложение на победу «Наполи» мы нашли в «Лиге Ставок» и «Бетсити». На ничью выгоднее всего ставить, опять-таки, в «Бетсити».
Букмекеры установили практически одинаковые коэффициенты на победы обеих команд. А это значит максимально непредсказуемый характер встречи. Хотя хозяева, по идее, должны быть более мотивированы. Плюс фактор своего поля. Поэтому победа «Ювентуса» представляется чуть более вероятной.
До конца чемпионата Италии остается восемь туров. В розыгрыше 24 очка. Преимущество «Наполи» над ближайшим преследователем составляет 14 баллов. Это значит, что южанам для гарантированного успеха в чемпионате нужно одержать еще три победы и раз сыграть вничью. Но это программа-максимум - если конкуренты не будут терять очки (что вряд ли).
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет центральный матч Серии А в прямом эфире. Начало трансляции - в воскресенье, 23 апреля, в 21:45 по московскому времени.
Легальные российские букмекеры предлагают конкурентные и высокие коэффициенты на матч «Ювентус» - «Наполи». Взвесить все за и против при выборе надежной компании вам поможет наш рейтинг.
Наша ставка выиграла. «Наполи» в компенсированное ко второму тайму время вырвал победу со счетом 1:0 благодаря голу Джакомо Распадори.