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21 декабря 15:31ГлавнаяБонусы
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Программа лояльности BetBoom - еженедельный кэшбек до 10%

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Топовая награда за активную игру
Александр Бокулёв
main

Букмекерская контора BetBoom предлагает пользователям масштабную программу с кэшбеком. За ставки или участие в онлайн-играх можно каждую неделю возвращать до 10%.

Как использовать?

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Достаточно зарегистрироваться и верифицироваться или авторизоваться в системе букмекера. Новые игроки гарантированно получат кэшбек в 1% за первые две недели вне зависимости от активности.

Что касается общей системы акции, то она основывается на очках, которые подсчитываются за последние 180 дней по специальной формуле: сумма ставок с денежного счета пользователя умножается на коэффициент соответствующего продукта BetBoom. От уровня активности и количества очков зависит объем кэшбека.

Обзор букмекерской конторы BetBoom: плюсы и минусы

Сам кэшбек копится на отдельном фрибет-балансе и ежедневно рассчитывается за предыдущие сутки. Формула: (сумма ставок - сумма выигрышей) * процент кэшбека. Начисление происходит каждый четверг.

BetBoom на странице акции дает возможность самостоятельно рассчитать кэшбек. Там же указаны полные правила акции.

Плюсы и минусы

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+ Программа доступна для всех клиентов компании

+ Понятные правила

+ Минимальный гарантированный кэшбек в первые две недели вне зависимости от активности

+ Засчитываются ставки всех типов и с любым результатом

 

- Необходимость постоянной активности для достижения крупных показателей кэшбека

Заключение

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Предложение от BetBoom отлично подходит для постоянных клиентов компании. Активная игра гарантированно приведет к получению кэшбек-фрибетов, которые можно использовать для новых ставок.

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров