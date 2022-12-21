Программа лояльности BetBoom - еженедельный кэшбек до 10%

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Букмекерская контора BetBoom предлагает пользователям масштабную программу с кэшбеком. За ставки или участие в онлайн-играх можно каждую неделю возвращать до 10%.
Достаточно зарегистрироваться и верифицироваться или авторизоваться в системе букмекера. Новые игроки гарантированно получат кэшбек в 1% за первые две недели вне зависимости от активности.
Что касается общей системы акции, то она основывается на очках, которые подсчитываются за последние 180 дней по специальной формуле: сумма ставок с денежного счета пользователя умножается на коэффициент соответствующего продукта BetBoom. От уровня активности и количества очков зависит объем кэшбека.
Обзор букмекерской конторы BetBoom: плюсы и минусы
Сам кэшбек копится на отдельном фрибет-балансе и ежедневно рассчитывается за предыдущие сутки. Формула: (сумма ставок - сумма выигрышей) * процент кэшбека. Начисление происходит каждый четверг.
BetBoom на странице акции дает возможность самостоятельно рассчитать кэшбек. Там же указаны полные правила акции.
+ Программа доступна для всех клиентов компании
+ Понятные правила
+ Минимальный гарантированный кэшбек в первые две недели вне зависимости от активности
+ Засчитываются ставки всех типов и с любым результатом
- Необходимость постоянной активности для достижения крупных показателей кэшбека
Предложение от BetBoom отлично подходит для постоянных клиентов компании. Активная игра гарантированно приведет к получению кэшбек-фрибетов, которые можно использовать для новых ставок.
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