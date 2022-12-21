Программа лояльности BetBoom - еженедельный кэшбек до 10%

Достаточно зарегистрироваться и верифицироваться или авторизоваться в системе букмекера. Новые игроки гарантированно получат кэшбек в 1% за первые две недели вне зависимости от активности.

Что касается общей системы акции, то она основывается на очках, которые подсчитываются за последние 180 дней по специальной формуле: сумма ставок с денежного счета пользователя умножается на коэффициент соответствующего продукта BetBoom. От уровня активности и количества очков зависит объем кэшбека.

Обзор букмекерской конторы BetBoom: плюсы и минусы

Сам кэшбек копится на отдельном фрибет-балансе и ежедневно рассчитывается за предыдущие сутки. Формула: (сумма ставок - сумма выигрышей) * процент кэшбека. Начисление происходит каждый четверг.

BetBoom на странице акции дает возможность самостоятельно рассчитать кэшбек. Там же указаны полные правила акции.