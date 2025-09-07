КАМАЗ - Торпедо, 7 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В отличие от РПЛ, Лига PARI не прерывается на «окна ФИФА». Во втором национальном дивизионе игры продолжаются фактически в режиме нон-стоп. В воскресенье, 7 сентября, в первенстве пройдут пять матчей девятого тура. Здесь анализируем коэффициенты аналитиков на встречу «КАМАЗа» и «Торпедо».
Турнир: Лига PARI, 9-й тур
Стадион: «КАМАЗ» (Набережные Челны)
Главный судья: Шамара (Ростов-на-Дону)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«КАМАЗ»
|7
|6
|10
|30-31
|«Торпедо»
|10
|6
|7
|31-30
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.09.2025
|«Сокол»
0:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
|30.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|23.08.2025
|«КАМАЗ»
3:1
«Уфа»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Нефтехимик»
1:3
«КАМАЗ»
Лига PARI
|11.08.2025
|«КАМАЗ»
1:2
«Факел»
Лига PARI
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.09.2025
|«Торпедо»
0:0
«Уфа»
Лига PARI
|29.08.2025
|«Родина»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|25.08.2025
|«Ротор»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|18.08.2025
|«Торпедо»
1:0
«Урал»
Лига PARI
|11.08.2025
|«Торпедо»
0:1
«Спартак» Кострома
Лига PARI
Перед девятым туром челнинцы входят в топ-3 таблицы. Торпедовцы - тоже третьи, но с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|8
|6
|1
|1
|15-5
|19
|2. Факел
|8
|6
|1
|1
|8-4
|19
|3. КАМАЗ
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|4. Спартак Кострома
|8
|5
|2
|1
|12-7
|17
|5. Челябинск
|8
|4
|2
|2
|12-9
|14
|6. Ротор
|8
|4
|2
|2
|14-5
|14
|7. Арсенал
|8
|3
|4
|1
|14-9
|13
|8. Родина
|8
|2
|4
|2
|13-9
|10
|9. Уфа
|8
|2
|3
|3
|7-6
|9
|10. СКА-Хабаровск
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|11. Шинник
|8
|2
|3
|3
|5-7
|9
|12. Енисей
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|13. Волга
|8
|2
|2
|4
|7-12
|8
|14. Нефтехимик
|8
|1
|4
|3
|6-11
|7
|15. Чайка
|8
|1
|3
|4
|6-17
|6
|16. Торпедо
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5
|17. Сокол
|8
|0
|4
|4
|3-9
|4
|18. Черноморец
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
«КАМАЗ» в этом сезоне проиграл только раз, и лишь фавориту первенства - «Факелу». После синхронной заминки лидеров в восьмом туре (две ничьи) и собственной победы в Саратове челнинцы до двух очков сократили отставание от уральцев с воронежцами.
А у «Торпедо» победа над «Уралом» остается единственной за восемь туров. После нее автозаводцы три тура не только не выигрывали - даже не забивали. Итог - два крупных поражения и нулевая ничья. По результативности черно-белые делят последнее место в лиге с «Соколом».
Есть надежда, что «засуха» москвичей прервется как раз в Челнах. «КАМАЗ» почти всегда забивает и пропускает (9 матчей из 10). Исходя из этого, делаем не самый очевидный прогноз: обе забьют.
Прямая трансляция из Набережных Челнов пройдет на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«КАМАЗ»: нет
«Торпедо»: нет
PARI предлагает высокие коэффициенты на основные исходы матча. Примечательно, что на номинального аутсайдера котировка ниже, чем на одного из лидеров - 2.55 против 2.70. Ничья идет за 3.10.
PARI установила коэффициент 6.00 на нулевую ничью.
PARI транслирует все игры «лучшей лиги мира» бесплатно. Для доступа к контенту достаточно зарегистрироваться на сайте БК.
Билеты на матч доступны на официальном сайте «КАМАЗа». Ценовой диапазон - от 250 до 450 рублей.