КАМАЗ - Торпедо, 7 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«КАМАЗ» в этом сезоне проиграл только раз, и лишь фавориту первенства - «Факелу». После синхронной заминки лидеров в восьмом туре (две ничьи) и собственной победы в Саратове челнинцы до двух очков сократили отставание от уральцев с воронежцами.

А у «Торпедо» победа над «Уралом» остается единственной за восемь туров. После нее автозаводцы три тура не только не выигрывали - даже не забивали. Итог - два крупных поражения и нулевая ничья. По результативности черно-белые делят последнее место в лиге с «Соколом».

Есть надежда, что «засуха» москвичей прервется как раз в Челнах. «КАМАЗ» почти всегда забивает и пропускает (9 матчей из 10). Исходя из этого, делаем не самый очевидный прогноз: обе забьют.