КАМАЗ - Торпедо, 7 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Автозаводцы - уже в зоне вылета
Валентин Васильев

В отличие от РПЛ, Лига PARI не прерывается на «окна ФИФА». Во втором национальном дивизионе игры продолжаются фактически в режиме нон-стоп. В воскресенье, 7 сентября, в первенстве пройдут пять матчей девятого тура. Здесь анализируем коэффициенты аналитиков на встречу «КАМАЗа» и «Торпедо». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

07.09.2025, Вс

17:00 МСК

«Торпедо» (Москва) 

П1 - 2.70

Х - 3.10

П2 - 2.55

Турнир: Лига PARI, 9-й тур

Стадион:  «КАМАЗ» (Набережные Челны)

Главный судья: Шамара (Ростов-на-Дону)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«КАМАЗ»761030-31
«Торпедо»106731-30

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.09.2025«Сокол»

0:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

30.08.2025«СКА-Хабаровск»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

23.08.2025«КАМАЗ»

3:1

«Уфа»

Лига PARI

17.08.2025«Нефтехимик»

1:3

«КАМАЗ»

Лига PARI

11.08.2025«КАМАЗ»

1:2

«Факел»

Лига PARI

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.09.2025«Торпедо»

0:0

«Уфа»

Лига PARI

29.08.2025«Родина»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

25.08.2025«Ротор»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

18.08.2025«Торпедо»

1:0

«Урал»

Лига PARI

11.08.2025«Торпедо»

0:1

«Спартак» Кострома

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед девятым туром челнинцы входят в топ-3 таблицы. Торпедовцы - тоже третьи, но с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал861115-519
2. Факел86118-419
3. КАМАЗ852115-817
4. Спартак Кострома852112-717
5. Челябинск842212-914
6. Ротор842214-514
7. Арсенал834114-913
8. Родина824213-910
9. Уфа82337-69
10. СКА-Хабаровск82338-109
11. Шинник82335-79
12. Енисей82336-99
13. Волга82247-128
14. Нефтехимик81436-117
15. Чайка81346-176
16. Торпедо81253-115
17. Сокол80443-94
18. Черноморец80356-123

Прогноз на матч

«КАМАЗ» в этом сезоне проиграл только раз, и лишь фавориту первенства - «Факелу». После синхронной заминки лидеров в восьмом туре (две ничьи) и собственной победы в Саратове челнинцы до двух очков сократили отставание от уральцев с воронежцами. 

А у «Торпедо» победа над «Уралом» остается единственной за восемь туров. После нее автозаводцы три тура не только не выигрывали - даже не забивали. Итог - два крупных поражения и нулевая ничья. По результативности черно-белые делят последнее место в лиге с «Соколом».

Есть надежда, что «засуха» москвичей прервется как раз в Челнах. «КАМАЗ» почти всегда забивает и пропускает (9 матчей из 10). Исходя из этого, делаем не самый очевидный прогноз: обе забьют.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция из Набережных Челнов пройдет на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Трансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«КАМАЗ»: нет

«Торпедо»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI предлагает высокие коэффициенты на основные исходы матча. Примечательно, что на номинального аутсайдера котировка ниже, чем на одного из лидеров - 2.55 против 2.70. Ничья идет за 3.10.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «КАМАЗ» - «Торпедо»? 

PARI установила коэффициент 6.00 на нулевую ничью.

Где смотреть бесплатно матч «КАМАЗ» - «Торпедо»?

PARI транслирует все игры «лучшей лиги мира» бесплатно. Для доступа к контенту достаточно зарегистрироваться на сайте БК.

Где купить билеты на матч «КАМАЗ» - «Торпедо»?

Билеты на матч доступны на официальном сайте «КАМАЗа». Ценовой диапазон - от 250 до 450 рублей.

