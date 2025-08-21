Казахстан — Беларусь, прогноз на 7 мая: ставки и коэффициенты на хоккей

На данный момент команды выглядят во многом равными, что и отражают котировки букмекеров. Но у сборной Казахстана идет подготовка к чемпионату мира, а белорусы участвуют в турне команды «Россия 25» и провели уже три матча за пять дней, поэтому накопили определенную усталость, зато лучше вошли в игровой ритм. На наш взгляд, есть смысл рассмотреть нулевую фору на гостей. Она выиграет при их победе в основное время и принесет возврат в случае ничьей.