Казахстан — Беларусь, прогноз на 7 мая: ставки и коэффициенты на хоккей

Букмекеры считают шансы команд на победу почти равными
Александр Бокулёв

В воскресенье, 7 мая, завершится международный мини-турнир в Астане. В заключительном матче соревнований сыграют сборные Казахстана и Беларуси. Кто одержит победу и какую ставку выбрать?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Казахстана

07.05.2023, Вс

13:00 МСК

Сборная Беларуси

П1 - 2,49

Х - 4,15

П2 - 2,28

Турнир: Qazaqstan Hockey Open

Стадион: «Барыс-Арена» (Астана, Казахстан)

Форма команд

Свернуть

Последние игры сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.05.2023Сборная Казахстана

0:3

«Россия 25»

Qazaqstan Hockey Open

17.12.2022Сборная России

6:2

Сборная Казахстана

Кубок Первого канала

15.12.2023Сборная Беларуси

4:1

Сборная Казахстана

Кубок Первого канала

23.05.2022Сборная Казахстана

5:2

Сборная Италии

Чемпионат мира

22.05.2022Сборная Казахстана

4:5

Сборная Германии

Чемпионат мира

Последние игры сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.05.2023«Россия 25»

4:7

Сборная Беларуси

Qazaqstan Hockey Open

03.05.2023«Россия 25»

6:2

Сборная Беларуси

«Лига Ставок Большой тур сборной»

02.05.2023«Россия 25»

4:0

Сборная Беларуси

«Лига Ставок Большой тур сборной»

18.12.2022Сборная России

4:5 Б

Сборная Беларуси

Кубок Первого канала

15.12.2023Сборная Беларуси

4:1

Сборная Казахстана

Кубок Первого канала

Прогноз на матч

Свернуть

На данный момент команды выглядят во многом равными, что и отражают котировки букмекеров. Но у сборной Казахстана идет подготовка к чемпионату мира, а белорусы участвуют в турне команды «Россия 25» и провели уже три матча за пять дней, поэтому накопили определенную усталость, зато лучше вошли в игровой ритм. На наш взгляд, есть смысл рассмотреть нулевую фору на гостей. Она выиграет при их победе в основное время и принесет возврат в случае ничьей.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
«Бетсити»До 3 миллионов рублейКэшбек
«Марафон»До 10,5 тысячи рублейСтраховка

БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Бесплатно смотреть игру Казахстан - Беларусь можно будет на сервисах букмекерских контор и в YouTube.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
YouTube-канал «Хоккей Беларуси»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Сборная Казахстана

Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Андрей Шутов, Максим Павленко;

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Дмитрий Бреус, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Абылайхан Сулейменов, Хакназар Кенесбай, Кирилл Полохов, Валерий Орехов;

Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Станислав Александров, Олег Бойко, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Андрей Буяльский, Саян Данияр, Дмитрий Гренц, Максим Мусоров, Роман Старченко, Евгений Рымарев.

Главный тренер: Галым Мамбеталиев.

Сборная Беларуси

Вратари: Алексей Колосов, Иван Кульбаков, Константин Шостак;

Защитники: Даниил Бокун, Константин Волочко, Кирилл Гришков, Владислав Еременко, Никита Жихарев, Тимофей Ковгореня, Даниил Липский, Данила Паливко, Олег Пожиган, Сергей Романович, Сергей Сапего;

Нападающие: Владимир Алистров, Андрей Белевич, Егор Бориков, Роман Горбунов, Валентин Демченко, Степан Звягин, Егор Игнатенко, Арсений Ковгореня, Игорь Мартынов, Вадим Мороз, Никита Пышкайло, Иван Секерин, Александр Скоренов, Александр Суворов, Василий Филяев, Егор Чезганов.

Главный тренер: Дмитрий Квартальнов.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Котировки на результат основного времени

 Победа сборной КазахстанаНичьяПобеда сборной Беларуси
«Фонбет»2,504,402,20
«Марафон»2,494,152,28
«Бетсити»2,405,002,30

Лучшие букмекеры на матч Казахстан — Беларусь

Свернуть

Если вы хотите поставить на победу сборной Казахстана в основное время, то рекомендуем рассмотреть котировки «Марафона» и «Фонбета». Для пари на ничью или выигрыш белорусов стоит обратить внимание на линию «Бетсити».

ОВЕЧКИН НЕ ВХОДИТ В ТРОЙКУ. ТОП-10 РОССИЯН С САМЫМИ ВЫСОКИМИ ЗАРПЛАТАМИ В НХЛ

UPD: результат

Свернуть

Наша ставка выиграла. Сборная Беларуси разгромила команду Казахстана со счетом 6:0 благодаря голам Горбунова, Алистрова, Ковгорени, Романовича, Чезганова и Белевича.

