Казахстан — Беларусь, прогноз на 7 мая: ставки и коэффициенты на хоккей

В воскресенье, 7 мая, завершится международный мини-турнир в Астане. В заключительном матче соревнований сыграют сборные Казахстана и Беларуси. Кто одержит победу и какую ставку выбрать?
Турнир: Qazaqstan Hockey Open
Стадион: «Барыс-Арена» (Астана, Казахстан)
Последние игры сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.05.2023
|Сборная Казахстана
0:3
«Россия 25»
Qazaqstan Hockey Open
|17.12.2022
|Сборная России
6:2
Сборная Казахстана
Кубок Первого канала
|15.12.2023
|Сборная Беларуси
4:1
Сборная Казахстана
Кубок Первого канала
|23.05.2022
|Сборная Казахстана
5:2
Сборная Италии
Чемпионат мира
|22.05.2022
|Сборная Казахстана
4:5
Сборная Германии
Чемпионат мира
Последние игры сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.05.2023
|«Россия 25»
4:7
Сборная Беларуси
Qazaqstan Hockey Open
|03.05.2023
|«Россия 25»
6:2
Сборная Беларуси
|02.05.2023
|«Россия 25»
4:0
Сборная Беларуси
|18.12.2022
|Сборная России
4:5 Б
Сборная Беларуси
Кубок Первого канала
|15.12.2023
|Сборная Беларуси
4:1
Сборная Казахстана
Кубок Первого канала
На данный момент команды выглядят во многом равными, что и отражают котировки букмекеров. Но у сборной Казахстана идет подготовка к чемпионату мира, а белорусы участвуют в турне команды «Россия 25» и провели уже три матча за пять дней, поэтому накопили определенную усталость, зато лучше вошли в игровой ритм. На наш взгляд, есть смысл рассмотреть нулевую фору на гостей. Она выиграет при их победе в основное время и принесет возврат в случае ничьей.
Бесплатно смотреть игру Казахстан - Беларусь можно будет на сервисах букмекерских контор и в YouTube.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|YouTube-канал «Хоккей Беларуси»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|AllHockey
|Текстовая
|-
Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Андрей Шутов, Максим Павленко;
Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Дмитрий Бреус, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Абылайхан Сулейменов, Хакназар Кенесбай, Кирилл Полохов, Валерий Орехов;
Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Станислав Александров, Олег Бойко, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Андрей Буяльский, Саян Данияр, Дмитрий Гренц, Максим Мусоров, Роман Старченко, Евгений Рымарев.
Главный тренер: Галым Мамбеталиев.
Вратари: Алексей Колосов, Иван Кульбаков, Константин Шостак;
Защитники: Даниил Бокун, Константин Волочко, Кирилл Гришков, Владислав Еременко, Никита Жихарев, Тимофей Ковгореня, Даниил Липский, Данила Паливко, Олег Пожиган, Сергей Романович, Сергей Сапего;
Нападающие: Владимир Алистров, Андрей Белевич, Егор Бориков, Роман Горбунов, Валентин Демченко, Степан Звягин, Егор Игнатенко, Арсений Ковгореня, Игорь Мартынов, Вадим Мороз, Никита Пышкайло, Иван Секерин, Александр Скоренов, Александр Суворов, Василий Филяев, Егор Чезганов.
Главный тренер: Дмитрий Квартальнов.
Если вы хотите поставить на победу сборной Казахстана в основное время, то рекомендуем рассмотреть котировки «Марафона» и «Фонбета». Для пари на ничью или выигрыш белорусов стоит обратить внимание на линию «Бетсити».
Наша ставка выиграла. Сборная Беларуси разгромила команду Казахстана со счетом 6:0 благодаря голам Горбунова, Алистрова, Ковгорени, Романовича, Чезганова и Белевича.