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ГлавнаяПрогнозыАбусупьян Магомедов – Михал Олексейчук, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Абусупьян Магомедов – Михал Олексейчук, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Ждем досрочную развязку?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Абусупьян Магомедов
  • Михал Олексейчук
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Магомедов – Олексейчук

Основной кард турнира UFC в Баку откроет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между немцем Абусупьяном Магомедовым и поляком Михалом Олексейчуком. Сумеет ли уроженец Дагестана прервать серию побед соперника и закрыть собственное поражение?

Статистика

Магомедов

 

Олексейчук

Германия

Страна

Польша

35

Возраст

31

36

Бои

32

28 (14 / 8 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (16 / 1 / 5)

7 (2 / 3 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

9 (1 / 6 / 2)

1

Ничьи

0

0

Без результата

1

188

Рост (см)

183

198

Размах рук (см)

188

109

Размах ног (см)

101,5

Абусупьян Магомедов

Уроженец Дагестана, по национальности кумык. С детства занимался борьбой, а после переезда в Германию освоил кикбоксинг и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2010 г., становился чемпионом GMC в полусреднем весе и иSuperior FC – в полусреднем и среднем. Бился под эгидой PFL, где доходил до финала Гран-при в среднем весе. В UFC дебютировал в сентябре 2022-го и в этом промоушене выиграл четыре раза при трех поражениях. В последнем поединке в октябре уступил Джо Пайферу болевым приемом во втором раунде.

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Михал Олексейчук

Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2014 г. В 2016-м стал чемпионом TFL в полутяжелом весе. Дважды защитил титул, после чего перешел в UFC. С 2017 г. под эгидой промоушена одержал 10 побед при семи поражениях и одном поединке без результата. На данный момент идет на серии из трех выигранных боев. В последнем поединке в феврале победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

 Победа МагомедоваПобеда ОлексейчукаТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ1,672,241,632,20

Прогноз на бой

Оба спортсмена ходят вокруг да около топ-15. Олексейчук вовсе еще пару лет назад был на грани увольнения из UFC, но разменял три поражения подряд на аналогичную победную серию. Главная проблема поляка – абсолютный акцент на стойку. Он постоянно прессингует на верхнем этаже и обладает мощным ударом, но в партере зачастую попросту беспомощен. Шесть поражений сабмишенами говорят сами за себя.

Казалось бы, Магомедову в таком случае стоит сделать ставку на борьбу. Вот только представитель Германии порой чересчур заигрывается в стойке и ввязывается в ненужные размены, которые его челюсть не выдерживает. Не удивит, если и в предстоящем поединке он пойдет на поводу у соперника, чем воспользуется Олексейчук.

Резюмируя, пари на исход кажется чересчур рискованным. А вот вариант с досрочным завершением выглядит интересно. Размен в стойке может привести к нокауту, а в партере Магомедов при грамотной борьбе способен быстро найти сабмишен. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Магомедов – Олексейчук

Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, его откроет именно бой Магомедов – Олексейчук.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Фарман Хасанов (Азербайджан) – Эрик Нолан (США). Полусредний вес;
  • Абдул-Рахман Яхьяев (Турция) – Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;
  • Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) – Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Каан Офли (Австралия) – Хавьер Рейес (Колумбия). Полулегкий вес;
  • Даниил Донченко (Украина) – Теодор Берггрен (Швеция). Полусредний вес;
  • Бекзат Алмахан (Казахстан) – Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Тахир Абдуллаев (Азербайджан) – Джефферсон Насименто (Бразилия). Полусредний вес.

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