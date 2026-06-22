Абусупьян Магомедов – Михал Олексейчук, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Основной кард турнира UFC в Баку откроет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между немцем Абусупьяном Магомедовым и поляком Михалом Олексейчуком. Сумеет ли уроженец Дагестана прервать серию побед соперника и закрыть собственное поражение?
Магомедов
Олексейчук
|Германия
Страна
Польша
|35
Возраст
31
|36
Бои
32
|28 (14 / 8 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (16 / 1 / 5)
|7 (2 / 3 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (1 / 6 / 2)
|1
Ничьи
0
|0
Без результата
1
|188
Рост (см)
183
|198
Размах рук (см)
188
|109
Размах ног (см)
101,5
Уроженец Дагестана, по национальности кумык. С детства занимался борьбой, а после переезда в Германию освоил кикбоксинг и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2010 г., становился чемпионом GMC в полусреднем весе и иSuperior FC – в полусреднем и среднем. Бился под эгидой PFL, где доходил до финала Гран-при в среднем весе. В UFC дебютировал в сентябре 2022-го и в этом промоушене выиграл четыре раза при трех поражениях. В последнем поединке в октябре уступил Джо Пайферу болевым приемом во втором раунде.
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Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2014 г. В 2016-м стал чемпионом TFL в полутяжелом весе. Дважды защитил титул, после чего перешел в UFC. С 2017 г. под эгидой промоушена одержал 10 побед при семи поражениях и одном поединке без результата. На данный момент идет на серии из трех выигранных боев. В последнем поединке в феврале победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей.
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Оба спортсмена ходят вокруг да около топ-15. Олексейчук вовсе еще пару лет назад был на грани увольнения из UFC, но разменял три поражения подряд на аналогичную победную серию. Главная проблема поляка – абсолютный акцент на стойку. Он постоянно прессингует на верхнем этаже и обладает мощным ударом, но в партере зачастую попросту беспомощен. Шесть поражений сабмишенами говорят сами за себя.
Казалось бы, Магомедову в таком случае стоит сделать ставку на борьбу. Вот только представитель Германии порой чересчур заигрывается в стойке и ввязывается в ненужные размены, которые его челюсть не выдерживает. Не удивит, если и в предстоящем поединке он пойдет на поводу у соперника, чем воспользуется Олексейчук.
Резюмируя, пари на исход кажется чересчур рискованным. А вот вариант с досрочным завершением выглядит интересно. Размен в стойке может привести к нокауту, а в партере Магомедов при грамотной борьбе способен быстро найти сабмишен. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
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Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, его откроет именно бой Магомедов – Олексейчук.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы