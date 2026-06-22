Абусупьян Магомедов – Михал Олексейчук, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена ходят вокруг да около топ-15. Олексейчук вовсе еще пару лет назад был на грани увольнения из UFC, но разменял три поражения подряд на аналогичную победную серию. Главная проблема поляка – абсолютный акцент на стойку. Он постоянно прессингует на верхнем этаже и обладает мощным ударом, но в партере зачастую попросту беспомощен. Шесть поражений сабмишенами говорят сами за себя.

Казалось бы, Магомедову в таком случае стоит сделать ставку на борьбу. Вот только представитель Германии порой чересчур заигрывается в стойке и ввязывается в ненужные размены, которые его челюсть не выдерживает. Не удивит, если и в предстоящем поединке он пойдет на поводу у соперника, чем воспользуется Олексейчук.

Резюмируя, пари на исход кажется чересчур рискованным. А вот вариант с досрочным завершением выглядит интересно. Размен в стойке может привести к нокауту, а в партере Магомедов при грамотной борьбе способен быстро найти сабмишен. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.