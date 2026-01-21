Ведомости
Марсель - Ливерпуль, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Скучно на «Велодроме» точно не будет!
Валентин Васильев

В среду, 21 января, пройдут девять матчей предпоследнего тура Общего этапа Лиги чемпионов. Сильнейший клуб Великобритании гостит в Марселе. Сумеет ли местный «Олимпик» отобрать очки у «Ливерпуля»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Марсель» (Франция)

21.01.2026, Ср

23:00 МСК

«Ливерпуль»

П1 - 3.70

Х - 3.90

П2 - 1.97

Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 7-й тур

Стадион: «Оранж Велодром» (Марсель, Франция)

Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Марсель»2135:9
«Ливерпуль»3129:5

Последние пять матчей «Марселя»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2026«Анже»

2:5

«Марсель»

Лига 1

13.01.2026«Байе»

0:9

«Марсель»

Кубок Франции

08.01.2026«ПСЖ»

2:2, пен. 4:1

«Марсель»

Суперкубок Франции

04.01.2026«Марсель»

0:2

«Нант»

Лига 1

21.12.2025«Бур-ан-Бресс»

0:6

«Марсель»

Кубок Франции

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2026«Ливерпуль»

1:1

«Бернли»

АПЛ

12.01.2026«Ливерпуль»

4:1

«Барнсли»

Кубок Англии

08.01.2026«Арсенал»

0:0

«Ливерпуль»

АПЛ

04.01.2026«Фулхэм»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

01.01.2026«Ливерпуль»

0:0

«Лидс»

АПЛ

Место в турнирной таблице

После шести туров оба клуба стоят за границей топ-8 турнирной таблицы, но сохраняют хорошие шансы туда попасть.

КомандаИВНПМО
1. Арсенал660017-118
2. Бавария650118-715
3. ПСЖ641119-813
4. Манчестер Сити641112-613
5. Аталанта64118-613
6. Интер640212-412
7. Реал Мадрид640213-712
8. Атлетико640215-1212
9. Ливерпуль640211-812
10. Боруссия Д632119-1311
11. Тоттенхэм632113-711
12. Ньюкасл631213-610
13. Челси631213-810
14. Спортинг631212-810
15. Барселона631214-1110
16. Марсель630311-89
17. Ювентус623112-109
18. Галатасарай63038-89
19. Монако62317-89
20. Байер621310-129
21. ПСВ622215-118
22. Карабах621310-137
23. Наполи62136-117
24. Копенгаген621310-167
25. Бенфика62046-86
26. Пафос61324-96
27. Юнион Сент-Жиллуа62047-156
28. Атлетик61234-95
29. Олимпиакос61236-135
30. Айнтрахт61148-164
31. Брюгге61148-164
32. Буде-Глимт60339-133
33. Славия60332-113
34. Аякс61055-183
35. Вильярреал60154-131
36. Кайрат60154-151

Прогноз на матч

«Марсель» неудачно начал 2026 год. «Олимпийцы» внезапно уступили дома «Нанту» (0:2), а затем обидно, в серии пенальти, уступили Суперкубок Франции «ПСЖ». Злость от неудачи команда Роберто Де Дзерби выместила на маленьком клубе «Байе» в национальном Кубке, которому набросала девять безответных мячей. После чего досталось «Анже». Ему «Марсель» забил в гостях пять голов, в ответ пропустив только два. Так что к ключевому сражению ЛЧ «ОМ» настроение себе и болельщикам подправил. Немаловажный фактор перед столь тяжелым испытанием.

«Ливерпуль» еще в конце ноября закрыл свою проигрышную серию и с тех пор никому не уступал. Победно-ничейная полоса чемпионов Англии насчитывает уже 12 матчей. Правда, ничьих в ней все-таки многовато - ровно половина, в том числе четыре подряд - в чемпионате. В последнем туре АПЛ «красные» отпустили с «Энфилда» с миром скромный «Бернли». 

Полагаем, что аура родного «Велодрома» приумножит силы хозяев поля, и как минимум раз они заставят фаворита начинать с центра поля. Но и сохранить свои ворота в неприкосновенности марсельцам едва ли удастся. Наш прогноз: обе забьют. 

В «БЕТСИТИ» поставить на этот исход можно с котировкой 1.55.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах. В прямом эфире игру покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Марсель»: нет

«Ливерпуль»: Исак, Байчетич, Брэдли (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Марсель» - «Ливерпуль»:

Позиция«Марсель»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь1. Рулли1. АлиссонВратарь
Защитник4. Иган-Райли6. КеркезЗащитник
Защитник21. Агуэрд4. Ван ДейкЗащитник
Защитник28. Павар5. КонатеЗащитник
Защитник33. Эмерсон12. БрэдлиЗащитник
Полузащитник23. Хейбьерг17. ДжонсПолузащитник
Полузащитник 18. Вермеерен7. ВирцПолузащитник 
Полузащитник22. Веа8. СобослаиПолузащитник
Полузащитник10. Гринвуд10. МаккалистерНападающий
Полузащитник14. Пайшао18. ГакпоНападающий
Нападающий97. Обамеянг14. КьезаНападающий
Главный тренерРоберто Де ДзербиАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Коэффициенты: победе хозяев поля - 3.70, ничьей - 3.90, победе «Ливерпуля» - 1.97.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Марсель» - «Ливерпуль»?

Наиболее вероятным счетом в матче считается результативная ничья - 1:1. Этот вариант предлагается по котировке 6.90.

Где смотреть матч «Марсель» - «Ливерпуль»?

Онлайн-сервис Okko легально транслирует матчи ЛЧ на территории РФ. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Прямо сейчас поставить на триумф «Ливерпуля» в ЛЧ можно с коэффициентом 11.00. Выше в топе фаворитов турнира расположились пять клубов. Возглавляет же его «Арсенал» с котировкой 4.50.

