Марсель - Ливерпуль, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Марсель» неудачно начал 2026 год. «Олимпийцы» внезапно уступили дома «Нанту» (0:2), а затем обидно, в серии пенальти, уступили Суперкубок Франции «ПСЖ». Злость от неудачи команда Роберто Де Дзерби выместила на маленьком клубе «Байе» в национальном Кубке, которому набросала девять безответных мячей. После чего досталось «Анже». Ему «Марсель» забил в гостях пять голов, в ответ пропустив только два. Так что к ключевому сражению ЛЧ «ОМ» настроение себе и болельщикам подправил. Немаловажный фактор перед столь тяжелым испытанием.

«Ливерпуль» еще в конце ноября закрыл свою проигрышную серию и с тех пор никому не уступал. Победно-ничейная полоса чемпионов Англии насчитывает уже 12 матчей. Правда, ничьих в ней все-таки многовато - ровно половина, в том числе четыре подряд - в чемпионате. В последнем туре АПЛ «красные» отпустили с «Энфилда» с миром скромный «Бернли».

Полагаем, что аура родного «Велодрома» приумножит силы хозяев поля, и как минимум раз они заставят фаворита начинать с центра поля. Но и сохранить свои ворота в неприкосновенности марсельцам едва ли удастся. Наш прогноз: обе забьют.

