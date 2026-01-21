Марсель - Ливерпуль, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 21 января, пройдут девять матчей предпоследнего тура Общего этапа Лиги чемпионов. Сильнейший клуб Великобритании гостит в Марселе. Сумеет ли местный «Олимпик» отобрать очки у «Ливерпуля»? В поиске ответов на главные вопросы игры заглянем в котировки крупнейших отечественных букмекеров.
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 7-й тур
Стадион: «Оранж Велодром» (Марсель, Франция)
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Марсель»
|2
|1
|3
|5:9
|«Ливерпуль»
|3
|1
|2
|9:5
Последние пять матчей «Марселя»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2026
|«Анже»
2:5
«Марсель»
Лига 1
|13.01.2026
|«Байе»
0:9
«Марсель»
Кубок Франции
|08.01.2026
|«ПСЖ»
2:2, пен. 4:1
«Марсель»
Суперкубок Франции
|04.01.2026
|«Марсель»
0:2
«Нант»
Лига 1
|21.12.2025
|«Бур-ан-Бресс»
0:6
«Марсель»
Кубок Франции
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2026
|«Ливерпуль»
1:1
«Бернли»
АПЛ
|12.01.2026
|«Ливерпуль»
4:1
«Барнсли»
Кубок Англии
|08.01.2026
|«Арсенал»
0:0
«Ливерпуль»
АПЛ
|04.01.2026
|«Фулхэм»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.01.2026
|«Ливерпуль»
0:0
«Лидс»
АПЛ
После шести туров оба клуба стоят за границей топ-8 турнирной таблицы, но сохраняют хорошие шансы туда попасть.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|6
|6
|0
|0
|17-1
|18
|2. Бавария
|6
|5
|0
|1
|18-7
|15
|3. ПСЖ
|6
|4
|1
|1
|19-8
|13
|4. Манчестер Сити
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|5. Аталанта
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|6. Интер
|6
|4
|0
|2
|12-4
|12
|7. Реал Мадрид
|6
|4
|0
|2
|13-7
|12
|8. Атлетико
|6
|4
|0
|2
|15-12
|12
|9. Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|11-8
|12
|10. Боруссия Д
|6
|3
|2
|1
|19-13
|11
|11. Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|12. Ньюкасл
|6
|3
|1
|2
|13-6
|10
|13. Челси
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|14. Спортинг
|6
|3
|1
|2
|12-8
|10
|15. Барселона
|6
|3
|1
|2
|14-11
|10
|16. Марсель
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|17. Ювентус
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|18. Галатасарай
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|19. Монако
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|20. Байер
|6
|2
|1
|3
|10-12
|9
|21. ПСВ
|6
|2
|2
|2
|15-11
|8
|22. Карабах
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|23. Наполи
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|24. Копенгаген
|6
|2
|1
|3
|10-16
|7
|25. Бенфика
|6
|2
|0
|4
|6-8
|6
|26. Пафос
|6
|1
|3
|2
|4-9
|6
|27. Юнион Сент-Жиллуа
|6
|2
|0
|4
|7-15
|6
|28. Атлетик
|6
|1
|2
|3
|4-9
|5
|29. Олимпиакос
|6
|1
|2
|3
|6-13
|5
|30. Айнтрахт
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|31. Брюгге
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|32. Буде-Глимт
|6
|0
|3
|3
|9-13
|3
|33. Славия
|6
|0
|3
|3
|2-11
|3
|34. Аякс
|6
|1
|0
|5
|5-18
|3
|35. Вильярреал
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
|36. Кайрат
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
«Марсель» неудачно начал 2026 год. «Олимпийцы» внезапно уступили дома «Нанту» (0:2), а затем обидно, в серии пенальти, уступили Суперкубок Франции «ПСЖ». Злость от неудачи команда Роберто Де Дзерби выместила на маленьком клубе «Байе» в национальном Кубке, которому набросала девять безответных мячей. После чего досталось «Анже». Ему «Марсель» забил в гостях пять голов, в ответ пропустив только два. Так что к ключевому сражению ЛЧ «ОМ» настроение себе и болельщикам подправил. Немаловажный фактор перед столь тяжелым испытанием.
«Ливерпуль» еще в конце ноября закрыл свою проигрышную серию и с тех пор никому не уступал. Победно-ничейная полоса чемпионов Англии насчитывает уже 12 матчей. Правда, ничьих в ней все-таки многовато - ровно половина, в том числе четыре подряд - в чемпионате. В последнем туре АПЛ «красные» отпустили с «Энфилда» с миром скромный «Бернли».
Полагаем, что аура родного «Велодрома» приумножит силы хозяев поля, и как минимум раз они заставят фаворита начинать с центра поля. Но и сохранить свои ворота в неприкосновенности марсельцам едва ли удастся. Наш прогноз: обе забьют.
В «БЕТСИТИ» поставить на этот исход можно с котировкой 1.55.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах. В прямом эфире игру покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Марсель»: нет
«Ливерпуль»: Исак, Байчетич, Брэдли (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Марсель» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Марсель»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Рулли
|1. Алиссон
|Вратарь
|Защитник
|4. Иган-Райли
|6. Керкез
|Защитник
|Защитник
|21. Агуэрд
|4. Ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|28. Павар
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|33. Эмерсон
|12. Брэдли
|Защитник
|Полузащитник
|23. Хейбьерг
|17. Джонс
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Вермеерен
|7. Вирц
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Веа
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гринвуд
|10. Маккалистер
|Нападающий
|Полузащитник
|14. Пайшао
|18. Гакпо
|Нападающий
|Нападающий
|97. Обамеянг
|14. Кьеза
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберто Де Дзерби
|Арне Слот
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» присвоил повышенные коэффициенты победе хозяев поля и ничьей - соответственно, 3.70 и 3.90. Впрочем, котировка на чемпиона Англии тоже выглядит внушительно - 1.97.
Эксперты «БЕТСИТИ» считают наиболее вероятным счетом в матче результативную ничью - 1:1. Этот вариант бетторам предлагается по котировке 6.90.
Онлайн-сервис Okko легально транслирует матчи ЛЧ на территории РФ.
Прямо сейчас поставить на триумф «Ливерпуля» в ЛЧ можно с коэффициентом 11.00. Выше в топе фаворитов турнира от «БЕТСИТИ» расположились пять клубов. Возглавляет же его «Арсенал» с котировкой 4.50.