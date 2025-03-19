Молли Маккэнн — Алексия Таинара, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Маккэнн — базовая ударница, которая славится агрессивным напором и довольно брутальным стилем. Но в последнее время её стиль явно стал слишком предсказуем для соперниц. После нескольких ярких побед англичанка попала в кризис — три поражения в последних четырех боях.

Традиционно тяжело Маккэнн приходится против оппоненток-борцов. И Таинара как раз относится к таковым. Бразильянка — крепкая джитсерша, большую часть побед одержавшая сабмишенами. Если спортсменки окажутся в партере, то шансы Маккэнн наверняка будут стремительно таять.

В стойке же англичанка всё-таки предпочтительнее. А при взрывной поддержке домашних трибун эмоциональная британка будет ещё опаснее. Полагаем, в итоге поединок не дойдет до решения судей. Либо Маккэнн снесет Таинару в стойке, либо уступит ей в партере (вероятно, сабмишеном). Коэффициенты на досрочное завершение высоки, и в данном случае это очень привлекает.