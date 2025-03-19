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19 марта 19:25ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Молли Маккэнн — Алексия Таинара, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Яркая британка зажжет на домашней арене?
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

На ближайшем турнире UFC, который примет Лондон, в октагон вернется местная любимица Молли Маккэнн. Изначально соперницей англичанки была назначена Истела Нуньес. Однако бразильянка снялась с поединка, и её заменила соотечественница Алексия Таинара. Чем завершится это противостояние в женском минимальном весе (до 52,2 кг)?

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Статистика

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Маккэнн

 

Таинара

Англия

Страна

Бразилия

34

Возраст

27

21

Бои

12

14 (6 / 1 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (1 / 6 / 4)

7 (0 / 3 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 1 / 0)

162,5

Рост (см)

162,5

157,5

Размах рук (см)

170

94

Размах ног (см)

90

Молли Маккэнн

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Близкая подруга бойца UFC Пэдди Пимблетта. Занималась карате, кикбоксингом, тайским боксом и боксом, получила коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. Профессионально играла в футбол. В ММА выступает с 2015 года. В 2018-м стала чемпионкой Cage Warriors в женском наилегчайшем весе, после чего перешла в UFC. В сильнейшем промоушене выиграла семь боев и уступила в шести. В последнем поединке в июле потерпела поражение единогласным решением судей от Бруны Бразил.

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Алексия Таинара

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Занималась капоэйрой, затем освоила смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Становилась чемпионкой Arena Global, X Force MMA и SFT. В последнем поединке в сентябре одолела Роуз Консейсао единогласным решением судей. На данный момент идет на серии из девяти побед.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа МаккэннПобеда ТаинарыДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE2,381,472,351,48

Прогноз на бой

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Маккэнн — базовая ударница, которая славится агрессивным напором и довольно брутальным стилем. Но в последнее время её стиль явно стал слишком предсказуем для соперниц. После нескольких ярких побед англичанка попала в кризис — три поражения в последних четырех боях.

Традиционно тяжело Маккэнн приходится против оппоненток-борцов. И Таинара как раз относится к таковым. Бразильянка — крепкая джитсерша, большую часть побед одержавшая сабмишенами. Если спортсменки окажутся в партере, то шансы Маккэнн наверняка будут стремительно таять.

В стойке же англичанка всё-таки предпочтительнее. А при взрывной поддержке домашних трибун эмоциональная британка будет ещё опаснее. Полагаем, в итоге поединок не дойдет до решения судей. Либо Маккэнн снесет Таинару в стойке, либо уступит ей в партере (вероятно, сабмишеном). Коэффициенты на досрочное завершение высоки, и в данном случае это очень привлекает.

Полный кард, где смотреть бой Маккэнн Таинара

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Турнир UFC Fight Night 255 пройдет на «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 22 марта, в 20:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск, поэтому бой Нельсон — Холланд стоит ожидать около полуночи.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей), а также каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард

Прелимы

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