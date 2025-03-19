Гуннар Нельсон — Кевин Холланд, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Холланд — в целом универсальный боец, чьи действия зачастую сложно предсказать, так как работает он довольно хаотично, особенно в стойке. При этом на верхнем этаже американец опасен и за счет высокого нокаутирующего потенциала. В партере он может навязывать конкуренцию благодаря джитсерской школе, однако с базовыми борцами проблемы испытывает регулярно.

Нельсон же как раз великолепен на нижнем этаже. Это один из самых опасных бойцов UFC в контексте тейкдаунов и сабмишенов. Если исландец переведет Холланда, то наверняка заберет свое. Ключевой вопрос — получится ли?

У американца хорошая защита от тейкдаунов, и он прекрасно понимает, что данный фактор будет для него ключевым. Холланд выделяется габаритами в полусреднем весе, в том числе на фоне Нельсона. Американцу жизненно необходимо максимально их использовать и держать дистанцию, пытаясь переработать соперника в стойке. Рисковать и с первых минут устраивать хаотичное шоу Холланд вряд ли будет, тем более что у него кризисный этап карьеры.

От Нельсона тоже быстрой раскачки не ждем. Он выходит после двухлетнего простоя, что само по себе опасно, а тем более в его возрасте. Как ни крути, стрясти пресловутую ржавчину придется — соревновательный тонус сам по себе не вернется.

Резюмируя, видим риски в ставке на исход. Слишком очевидны выгодные сценарии для каждого спортсмена. Ждем, что предстоящий поединок дойдет до второго раунда. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к бою.