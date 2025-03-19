Гуннар Нельсон — Кевин Холланд, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Исландец Гуннар Нельсон возвращается в октагон после двухлетнего простоя. На ближайшем турнире UFC он встретится с американцем Кевином Холландом в рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг). Кто окажется сильнее?
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Нельсон
Холланд
Исландия
Страна
США
36
Возраст
32
25
Бои
40
19 (4 / 13 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
26 (14 / 8 / 4)
5 (1 / 0 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
13 (2 / 4 / 7)
1
Ничьи
0
0
Без результата
1
180,5
Рост (см)
190,5
183
Размах рук (см)
206
100,5
Размах ног (см)
101,5
В 13-летнем возрасте начал заниматься годзю-рю карате и получил черный пояс. В дальнейшем заработал черный пояс третьего дана по бразильскому джиу-джитсу, выиграл серебро чемпионата мира. В профессиональных ММА выступает с 2007 года. В 2012-м перешел в UFC, где выиграл десять боев и уступил в пяти. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в марте 2023 года одолел Брайана Барбарену болевым приемом в первом раунде.
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Боевыми искусствами начал заниматься в 16-летнем возрасте. Обладатель черных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кунг-фу (второй степени). С 2015 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Был чемпионом XKO в среднем дивизионе, а после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 13 поединков и уступил в десяти при одном бое без результата. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в январе проиграл Ренье де Риддеру удушающим приемом в первом раунде.
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Холланд — в целом универсальный боец, чьи действия зачастую сложно предсказать, так как работает он довольно хаотично, особенно в стойке. При этом на верхнем этаже американец опасен и за счет высокого нокаутирующего потенциала. В партере он может навязывать конкуренцию благодаря джитсерской школе, однако с базовыми борцами проблемы испытывает регулярно.
Нельсон же как раз великолепен на нижнем этаже. Это один из самых опасных бойцов UFC в контексте тейкдаунов и сабмишенов. Если исландец переведет Холланда, то наверняка заберет свое. Ключевой вопрос — получится ли?
У американца хорошая защита от тейкдаунов, и он прекрасно понимает, что данный фактор будет для него ключевым. Холланд выделяется габаритами в полусреднем весе, в том числе на фоне Нельсона. Американцу жизненно необходимо максимально их использовать и держать дистанцию, пытаясь переработать соперника в стойке. Рисковать и с первых минут устраивать хаотичное шоу Холланд вряд ли будет, тем более что у него кризисный этап карьеры.
От Нельсона тоже быстрой раскачки не ждем. Он выходит после двухлетнего простоя, что само по себе опасно, а тем более в его возрасте. Как ни крути, стрясти пресловутую ржавчину придется — соревновательный тонус сам по себе не вернется.
Резюмируя, видим риски в ставке на исход. Слишком очевидны выгодные сценарии для каждого спортсмена. Ждем, что предстоящий поединок дойдет до второго раунда. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к бою.
Турнир UFC Fight Night 255 пройдет на «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 22 марта, в 20:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск, поэтому бой Нельсон — Холланд стоит ожидать около 00:30 мск (23 марта).
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей), а также каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».
Партнерский проект