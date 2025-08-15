Ведомости
15 августа 4:46ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Юнайтед - Арсенал, 17 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Самая заманчивая афиша уикенда
Валентин Васильев

В пятницу, 15 августа, стартовал, пожалуй, самый популярный клубный чемпионат в Европе. Гвоздем программы первого тура Английской Премьер-лиги станет встреча в Манчестере. Как на сборных концертах заключительный сет отводится самому кассовому и популярному исполнителю, так и здесь - «прайм-тайм» в воскресенье отдан «МЮ» с «Арсеналом». Рассказываем, как изменились топы за межсезонье и чего ждать от их первого столкновения в сезоне.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед»

17.08.2025, Вс

18:30 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 – 3.60Х – 3.70П2 – 2.10

Турнир: английская Премьер-лига, 1-й тур

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Юнайтед»1005591369-350
«Арсенал»9155100350-369

Последние пять матчей «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«МЮ»

1:1, пен. 5:4

«Фиорентина»

Товарищеский матч

03.08.2025«МЮ»

2:2

«Эвертон»

Товарищеский матч

31.07.2025«МЮ»

4:1

«Борнмут»

Товарищеский матч

27.07.2025«МЮ»

2:1

«Вест Хэм»

Товарищеский матч

19.07.2025«МЮ»

0:0

«Лидс»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«Арсенал»

3:0, пен. 6:5

«Атлетик»

Товарищеский матч

06.08.2025«Арсенал»

2:3, пен. 3:4

«Вильярреал»

Товарищеский матч

31.07.2025«Арсенал»

0:1

«Тоттенхэм»

Товарищеский матч

27.07.2025«Арсенал»

3:2

«Ньюкасл»

Товарищеский матч

23.07.2025«Арсенал»

1:0, пен. 5:6

«Милан»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «МЮ» и «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«МЮ»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

12.01.2025«Арсенал»

1:1, пен. 3:5

«МЮ»

Кубок Англии

04.12.2024«Арсенал»

2:0

«МЮ»

АПЛ

28.07.2023«Арсенал»

2:1, пен. 3:4

«МЮ»

Товарищеский матч

12.05.2024«МЮ»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

Прогноз на матч

Свернуть

Прошли те времена, когда противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» было главным в Англии. «МЮ» в 20-й и пока последний раз становился чемпионом страны в 2013 году, а лондонский клуб - на девять лет раньше. «Канониры» три сезона подряд финишируют в АПЛ вторыми - дважды следом за «Ман Сити», а этой весной - за «Ливерпулем». Манкунианцы же прошлый чемпионат завалили, довольствовавшись лишь 15-м местом. Естественно, в новом розыгрыше и те, и другие рассчитывают на существенный турнирный прогресс. И траты на трансферы это подтверждают: «МЮ» вбухал в новых футболистов почти 230 млн евро, «Арсенал» - 224 млн. 

Точно так же понятно, что пришедшим футболистам еще нужно время, чтобы притереться к новым партнерам. По многочисленным контрольным матчах сделать вывод о готовности клубов к новому сезону достаточно сложно. Тем более что тренеры чаще используют спарринги для отработки тактических новаций и слаживания игроков.

В этом случае целесообразнее, наверное, обратить внимание на историю взаимоотношений топов. В последние годы они редко выдают результативные шоу. В четырех из пяти случаев команды ограничились одним-двумя голами на пару. А здесь стартовый матч сезона, повышенное волнение - предпосылки к «низовому» футболу налицо.

Трансляции

Свернуть

Английский футбол еще не вернулся на российское телевидение. Следить за играми можно посредством текстовых и графических трансляций на сайтах спортивных СМИ и ведущих букмекерских компаний - например, «Бетсити»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«МЮ»: Мартинес, Онана (оба - травмы)

«Арсенал»: Калафьори, Жезус (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Арсенал»:

Позиция«МЮ»«Арсенал»Позиция
Вратарь1. Алтай 22. РайяВратарь
Защитник23. Шоу4. УайтЗащитник
Защитник4. де Лигт6. ГабриэлЗащитник
Защитник15. Йоро2. СалибаЗащитник
Полузащитник 13. Доргу49. Луис-СкеллиЗащитник
Полузащитник 18. Каземиро4. СубимендиПолузащитник
Полузащитник 25. Угарте8. ЭдегорПолузащитник 
Полузащитник16. Диалло41. РайсПолузащитник
Полузащитник8. Фернандеш7. СакаНападающий
Нападающий19. Мбеумо9. ДьекерешНападающий
Нападающий10. Кунья11. МартинеллиНападающий
Главный тренерРубен АморимМикель АртетаГлавный тренер

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «МЮ» - «Арсенал»?

1:1 - наиболее вероятный исход встречи в Манчестере с точки зрения аналитиков. Этому варианту эксперты  «Бетсити» присвоили коэффициент 6.40. Именно с таким счетом завершились два последних противостояния клубов.

Матч «МЮ» - «Арсенал» будет результативным?

Ответ профессионалов: скорее да, чем нет. По крайней мере коэффициент на тотал меньше 2.5 (2.03) превосходит котировку на ТБ 2.5 (1.84).

Кто выиграет АПЛ?

Оба клуба входят в топ-5 соискателей трофея от «Бетсити»:  «МЮ» - на пятом месте (коэффициент на победу - 30.00),  «Арсенал» - на втором (3.30). Главным фаворитом сезона считается действующий чемпион. Поставить на защиту «Ливерпулем» своего титула сейчас можно по коэффициенту 2.80.

