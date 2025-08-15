Манчестер Юнайтед - Арсенал, 17 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Прошли те времена, когда противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» было главным в Англии. «МЮ» в 20-й и пока последний раз становился чемпионом страны в 2013 году, а лондонский клуб - на девять лет раньше. «Канониры» три сезона подряд финишируют в АПЛ вторыми - дважды следом за «Ман Сити», а этой весной - за «Ливерпулем». Манкунианцы же прошлый чемпионат завалили, довольствовавшись лишь 15-м местом. Естественно, в новом розыгрыше и те, и другие рассчитывают на существенный турнирный прогресс. И траты на трансферы это подтверждают: «МЮ» вбухал в новых футболистов почти 230 млн евро, «Арсенал» - 224 млн.

Точно так же понятно, что пришедшим футболистам еще нужно время, чтобы притереться к новым партнерам. По многочисленным контрольным матчах сделать вывод о готовности клубов к новому сезону достаточно сложно. Тем более что тренеры чаще используют спарринги для отработки тактических новаций и слаживания игроков.

В этом случае целесообразнее, наверное, обратить внимание на историю взаимоотношений топов. В последние годы они редко выдают результативные шоу. В четырех из пяти случаев команды ограничились одним-двумя голами на пару. А здесь стартовый матч сезона, повышенное волнение - предпосылки к «низовому» футболу налицо.