Манчестер Юнайтед - Арсенал, 17 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В пятницу, 15 августа, стартовал, пожалуй, самый популярный клубный чемпионат в Европе. Гвоздем программы первого тура Английской Премьер-лиги станет встреча в Манчестере. Как на сборных концертах заключительный сет отводится самому кассовому и популярному исполнителю, так и здесь - «прайм-тайм» в воскресенье отдан «МЮ» с «Арсеналом». Рассказываем, как изменились топы за межсезонье и чего ждать от их первого столкновения в сезоне.
Турнир: английская Премьер-лига, 1-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Юнайтед»
|100
|55
|91
|369-350
|«Арсенал»
|91
|55
|100
|350-369
Последние пять матчей «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«МЮ»
1:1, пен. 5:4
«Фиорентина»
Товарищеский матч
|03.08.2025
|«МЮ»
2:2
«Эвертон»
Товарищеский матч
|31.07.2025
|«МЮ»
4:1
«Борнмут»
Товарищеский матч
|27.07.2025
|«МЮ»
2:1
«Вест Хэм»
Товарищеский матч
|19.07.2025
|«МЮ»
0:0
«Лидс»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Арсенал»
3:0, пен. 6:5
«Атлетик»
Товарищеский матч
|06.08.2025
|«Арсенал»
2:3, пен. 3:4
«Вильярреал»
Товарищеский матч
|31.07.2025
|«Арсенал»
0:1
«Тоттенхэм»
Товарищеский матч
|27.07.2025
|«Арсенал»
3:2
«Ньюкасл»
Товарищеский матч
|23.07.2025
|«Арсенал»
1:0, пен. 5:6
«Милан»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «МЮ» и «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«МЮ»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|12.01.2025
|«Арсенал»
1:1, пен. 3:5
«МЮ»
Кубок Англии
|04.12.2024
|«Арсенал»
2:0
«МЮ»
АПЛ
|28.07.2023
|«Арсенал»
2:1, пен. 3:4
«МЮ»
Товарищеский матч
|12.05.2024
|«МЮ»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
Прошли те времена, когда противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» было главным в Англии. «МЮ» в 20-й и пока последний раз становился чемпионом страны в 2013 году, а лондонский клуб - на девять лет раньше. «Канониры» три сезона подряд финишируют в АПЛ вторыми - дважды следом за «Ман Сити», а этой весной - за «Ливерпулем». Манкунианцы же прошлый чемпионат завалили, довольствовавшись лишь 15-м местом. Естественно, в новом розыгрыше и те, и другие рассчитывают на существенный турнирный прогресс. И траты на трансферы это подтверждают: «МЮ» вбухал в новых футболистов почти 230 млн евро, «Арсенал» - 224 млн.
Точно так же понятно, что пришедшим футболистам еще нужно время, чтобы притереться к новым партнерам. По многочисленным контрольным матчах сделать вывод о готовности клубов к новому сезону достаточно сложно. Тем более что тренеры чаще используют спарринги для отработки тактических новаций и слаживания игроков.
В этом случае целесообразнее, наверное, обратить внимание на историю взаимоотношений топов. В последние годы они редко выдают результативные шоу. В четырех из пяти случаев команды ограничились одним-двумя голами на пару. А здесь стартовый матч сезона, повышенное волнение - предпосылки к «низовому» футболу налицо.
Потери
«МЮ»: Мартинес, Онана (оба - травмы)
«Арсенал»: Калафьори, Жезус (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Арсенал»:
|Позиция
|«МЮ»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Алтай
|22. Райя
|Вратарь
|Защитник
|23. Шоу
|4. Уайт
|Защитник
|Защитник
|4. де Лигт
|6. Габриэл
|Защитник
|Защитник
|15. Йоро
|2. Салиба
|Защитник
|Полузащитник
|13. Доргу
|49. Луис-Скелли
|Защитник
|Полузащитник
|18. Каземиро
|4. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Угарте
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Диалло
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандеш
|7. Сака
|Нападающий
|Нападающий
|19. Мбеумо
|9. Дьекереш
|Нападающий
|Нападающий
|10. Кунья
|11. Мартинелли
|Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Аморим
|Микель Артета
|Главный тренер
Аналитики «Бетсити» дают очень щедрый коэффициент на победу хозяев поля - 3.60. Ничья котируется еще выше - 3.60. Предложение на успех вице-чемпиона тоже выглядит солидно (2.10).
1:1 - наиболее вероятный исход встречи в Манчестере с точки зрения аналитиков. Этому варианту эксперты «Бетсити» присвоили коэффициент 6.40. Именно с таким счетом завершились два последних противостояния клубов.
Ответ профессионалов: скорее да, чем нет. По крайней мере коэффициент на тотал меньше 2.5 (2.03) превосходит котировку на ТБ 2.5 (1.84).
Оба клуба входят в топ-5 соискателей трофея от «Бетсити»: «МЮ» - на пятом месте (коэффициент на победу - 30.00), «Арсенал» - на втором (3.30). Главным фаворитом сезона считается действующий чемпион. Поставить на защиту «Ливерпулем» своего титула сейчас можно по коэффициенту 2.80.