Нефтехимик - КАМАЗ, 17 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Нижнекамцы в этом сезоне непобедимы
Валентин Васильев

В воскресенье, 17 августа, в рамках пятого тура Лиги PARI встретятся «Нефтехимик» и «КАМАЗ». Продлят ли непобедимые в этом сезоне нижнекамцы свою приятную серию?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

17.08.2025, Вс

18:00 МСК

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

П1 - 2.50

Х - 2.80

П2 - 3.35

Турнир: Лига PARI, 5-й тур

Стадион:  «Нефтехимик» (Нижнекамск)

Главный судья: Сидорин (Москва)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Нефтехимик»1271232-33
«КАМАЗ»1271233-32

Последние пять матчей «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.08.2025«Шинник»

0:2

«Нефтехимик» 

Лига PARI

03.08.2025«Спартак» Кострома

1:1

«Нефтехимик» 

Лига PARI

27.07.2025«Нефтехимик» 

0:0

«Торпедо»

Лига PARI

20.07.2025«Нефтехимик» 

0:0

«Сокол»

Лига PARI

01.07.2025«Сморгонь»

2:2

«Нефтехимик» 

Товарищеский матч

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.08.2025«КАМАЗ»

1:2

«Факел»

Лига PARI

02.08.2025«КАМАЗ»

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

26.07.2025«Волга»

1:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

19.07.2025«Арсенал»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

12.07.2025«Пари НН»

1:3

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей «КАМАЗ» опережал «Нефтехимик» на одно очко и три позиции в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал44008-312
2. Факел44005-112
3. Челябинск43016-49
4. СКА-Хабаровск42205-38
5. Спартак Кострома42115-37
6. КАМАЗ42116-57
7. Ротор42113-27
8. Чайка41305-26
9. Нефтехимик41303-16
10. Арсенал41305-46
11. Уфа41122-34
12. Сокол40311-23
13. Черноморец40225-72
14. Родина40224-72
15. Волга40133-61
16. Торпедо40132-51
17. Шинник40131-51
18. Енисей40131-71

Прогноз на матч

У каждой команды в этом сезоне свои тенденции. «Нефтехимик» играет исключительно «низовые» матчи. «КАМАЗ» во всех играх первенства забивал и пропускал. С учетом контрольных спаррингов таких игр у челнинцев набралось девять из 10. На этом фоне коэффициент 2.20 на ОЗ от PARI выглядит весьма заманчиво.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция из Нижнекамска запланирована на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Трансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Нефтехимик»: Машуков (травма) 

«КАМАЗ»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI предлагает высокие коэффициенты на основные исходы матча: 2.50 на победу хозяев, 3.35 - на гостей, 2.80 - на ничью.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Нефтехимик» - «КАМАЗ»? 

Коэффициент 5.50 указывает на высокую вероятность нулевой ничьей. Впрочем, на результативную (1:1) котировка всего на полпункта выше.

Где смотреть бесплатно матч «Нефтехимик» - «КАМАЗ»?

PARI предоставляет своим пользователям возможность бесплатно наслаждаться играми «лучшей лиги мира». 

Где купить билеты на матч «Нефтехимик» - «КАМАЗ»?

Билеты на игру доступны на официальном сайте нижнекамского клуба. Цена единая - 300 рублей.

