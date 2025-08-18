Нефтехимик - КАМАЗ, 17 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 17 августа, в рамках пятого тура Лиги PARI встретятся «Нефтехимик» и «КАМАЗ». Продлят ли непобедимые в этом сезоне нижнекамцы свою приятную серию?
Турнир: Лига PARI, 5-й тур
Стадион: «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Главный судья: Сидорин (Москва)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Нефтехимик»
|12
|7
|12
|32-33
|«КАМАЗ»
|12
|7
|12
|33-32
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.08.2025
|«Шинник»
0:2
«Нефтехимик»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Спартак» Кострома
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Торпедо»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
|01.07.2025
|«Сморгонь»
2:2
«Нефтехимик»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.08.2025
|«КАМАЗ»
1:2
«Факел»
Лига PARI
|02.08.2025
|«КАМАЗ»
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Волга»
1:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|12.07.2025
|«Пари НН»
1:3
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
Перед очной встречей «КАМАЗ» опережал «Нефтехимик» на одно очко и три позиции в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|4
|4
|0
|0
|8-3
|12
|2. Факел
|4
|4
|0
|0
|5-1
|12
|3. Челябинск
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|4. СКА-Хабаровск
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|5. Спартак Кострома
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|6. КАМАЗ
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|7. Ротор
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|8. Чайка
|4
|1
|3
|0
|5-2
|6
|9. Нефтехимик
|4
|1
|3
|0
|3-1
|6
|10. Арсенал
|4
|1
|3
|0
|5-4
|6
|11. Уфа
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|12. Сокол
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|13. Черноморец
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|14. Родина
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|15. Волга
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|16. Торпедо
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|17. Шинник
|4
|0
|1
|3
|1-5
|1
|18. Енисей
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
У каждой команды в этом сезоне свои тенденции. «Нефтехимик» играет исключительно «низовые» матчи. «КАМАЗ» во всех играх первенства забивал и пропускал. С учетом контрольных спаррингов таких игр у челнинцев набралось девять из 10. На этом фоне коэффициент 2.20 на ОЗ от PARI выглядит весьма заманчиво.
Прямая трансляция из Нижнекамска запланирована на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Нефтехимик»: Машуков (травма)
«КАМАЗ»: нет
PARI предлагает высокие коэффициенты на основные исходы матча: 2.50 на победу хозяев, 3.35 - на гостей, 2.80 - на ничью.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Коэффициент 5.50 указывает на высокую вероятность нулевой ничьей. Впрочем, на результативную (1:1) котировка всего на полпункта выше.
PARI предоставляет своим пользователям возможность бесплатно наслаждаться играми «лучшей лиги мира».
Билеты на игру доступны на официальном сайте нижнекамского клуба. Цена единая - 300 рублей.