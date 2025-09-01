Анастасия Потапова — Мирра Андреева, 28 августа: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
В ночь на четверг, 28 августа, по московскому времени во втором круге Открытого чемпионата США по теннису 2025 года пройдет российский матч между Анастасией Потаповой и Миррой Андреевой. Сумеет ли первая ракетка страны пройти свою соотечественницу и продолжить борьбу за титул?
Дата / Время: 28.08.2025, не ранее 00:10 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Грэндстэнд (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Анастасия Потапова (24 года, 53-я ракетка мира)
Мирра Андреева (18 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Елена Остапенко (Латвия, 25) — Тейлор Таунсенд (США)
Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде — один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Клуж-Напоке, на Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела во втором круге, а Уимблдон пропустила из-за травмы. Всего в 2025 году одержала 21 победу при 14 поражениях. На US Open лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до третьего круга.
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме, на траве — в Бад-Хомбурге. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне пробилась в четвертьфинал, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 37 побед при 12 поражениях. На US Open в двух прошлых розыгрышах вылетала во втором круге.
Спортсменки провели два официальных очных матча. Единственную встречу на харде выиграла Потапова, на траве — Андреева.
Букмекеры считают Андрееву явной фавориткой. Так, БЕТСИТИ предлагает коэффициенты 1,18 на её победу и 4,80 на успех Потаповой.
Оба очных матча спортсменок продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания БЕТСИТИ дает коэффициент 1,90 и на ТБ (19,5), и на ТМ (19,5).
Андреева относительно недавно восстановилась после травмы и стартовала на US Open на фоне соревновательной паузы. Однако это не помешало ей в первом круге разгромить Спаркс, отдав ей лишь один гейм. Похоже, сомневаться в кондициях юной россиянки не стоит — она готова к тому, чтобы зажигать и на US Open.
У Потаповой же стартовый матч получился трудовым и трехсетовым. И как раз она не выглядит достаточно свежей для борьбы с Андреевой. Возможно, локально более опытная россиянка сумеет навязать конкуренцию, но не ждем, что у нее получится зацепиться даже за сет.