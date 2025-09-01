Анастасия Потапова — Мирра Андреева, 28 августа: прогноз на матч US Open

В ночь на четверг, 28 августа, по московскому времени во втором круге Открытого чемпионата США по теннису 2025 года пройдет российский матч между Анастасией Потаповой и Миррой Андреевой. Сумеет ли первая ракетка страны пройти свою соотечественницу и продолжить борьбу за титул?

Дата / Время: 28.08.2025, не ранее 00:10 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Грэндстэнд (Нью-Йорк, США)