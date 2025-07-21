Аманда Рибас — Табата Риччи, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Рибас свойственен довольно открытый стиль ведения боя в стойке. Она часто рискует, не стесняется идти в размены, поэтому накапливает немало урона. Но в предстоящем бою вряд ли у нее возникнут серьезные проблемы на верхнем этаже. Все-таки Риччи — базовая джитсерша. Отставание в ударной мощи и технике она обычно компенсирует качественной работой в партере.

У Рибас уже возникали проблемы с хорошими джитсершами — ее навыки на нижнем этаже более ограничены. Вдобавок серия поражений наверняка скажется на психологическом настрое бразильянки, которая будет чувствовать себя несколько замкнуто. Полагаем, есть все основания воспользоваться высокими коэффициентами на победу Риччи и заиграть такой исход.