Аманда Рибас — Табата Риччи, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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На ближайшем турнире UFC пройдет рейтинговый поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между бразильянками Амандой Рибас и Табатой Риччи. Кто из соотечественниц вернется на победную тропу?
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Рибас
Риччи
Бразилия
Страна
Бразилия
31
Возраст
30
19
Бои
14
13 (4 / 4 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (1 / 3 / 7)
6 (3 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
7
Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC
10
162,5
Рост (см)
155
167,5
Размах рук (см)
155
94
Размах ног (см)
91,5
Начала тренироваться под руководством отца, стала членом молодежной сборной Бразилии по дзюдо, впоследствии получила черный пояс по этому виду спорта и бразильскому джиу-джитсу. Несколько лет не выступала из-за травмы, после чего в 2014 году дебютировала в профессиональных MMA. Стала чемпионкой Jungle Fight и Max Fight в женском минимальном весе, после чего перешла в UFC. Дебют в организации был отложен из-за дисквалификации за положительную допинг-пробу и состоялся в 2019 году. С того момента под эгидой лиги выиграла семь раз и уступила пять. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в январе проиграла Маккензи Дерн болевым приемом в третьем раунде.
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Обладательница черных поясов по дзюдо и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA дебютировала в 2013-м, но регулярно выступает с 2020-го. В UFC дебютировала в 2021 году и проиграла, после чего вернулась из наилегчайшего веса в минимальный и одержала шесть побед при ещё двух поражениях. В последнем бою в ноябре единогласным решением судей уступила Ян Сяонань.
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Рибас свойственен довольно открытый стиль ведения боя в стойке. Она часто рискует, не стесняется идти в размены, поэтому накапливает немало урона. Но в предстоящем бою вряд ли у нее возникнут серьезные проблемы на верхнем этаже. Все-таки Риччи — базовая джитсерша. Отставание в ударной мощи и технике она обычно компенсирует качественной работой в партере.
У Рибас уже возникали проблемы с хорошими джитсершами — ее навыки на нижнем этаже более ограничены. Вдобавок серия поражений наверняка скажется на психологическом настрое бразильянки, которая будет чувствовать себя несколько замкнуто. Полагаем, есть все основания воспользоваться высокими коэффициентами на победу Риччи и заиграть такой исход.
Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Бой Рибас — Риччи стоит ожидать около 21:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы