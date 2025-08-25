Ротор - Торпедо, 25 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В выступлениях обеих команд прослеживается общая тенденция: после результативного старта и «Ротор», и «Торпедо» играют только «низовые» матчи. Волгоградцы таким образом собрали пять очков, москвичи - четыре. При относительном порядке в обороне забитые голы и тем, и другим даются с большим трудом.

Смена тренера явно пошла на пользу автозаводцам. С «и. о.» Павлом Кирильчиком черно-белые в прошлом туре обыграли одного из лидеров и фаворитов дивизиона - «Урал». Закрепить локальный успех москвичи постараются в Волгограде. При таких вводных нам кажется перспективной комбинация Х2 и тотал меньше 2.5. В PARI такая идет с коэффициентом 1.88.