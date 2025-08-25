Ротор - Торпедо, 25 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
На последний понедельник лета ФНЛ вынесла два матча шестого тура Лиги PARI. В Волгограде сойдутся «Ротор» и «Торпедо». Изучаем линии легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 6-й тур
Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград)
Главный судья: Галимов (Екатеринбург)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ротор»
|12
|17
|31
|52-86
|«Торпедо»
|31
|17
|12
|86-52
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Ротор»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Ротор»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|04.08.2025
|«Ротор»
0:0
«Енисей»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Челябинск»
1:0
«Ротор»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Волга»
1:2
«Ротор»
Лига PARI
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.08.2025
|«Торпедо»
1:0
«Урал»
Лига PARI
|11.08.2025
|«Торпедо»
0:1
«Спартак» Кострома
Лига PARI
|03.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Торпедо»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Торпедо»
2:3
«Челябинск»
Лига PARI
В выступлениях обеих команд прослеживается общая тенденция: после результативного старта и «Ротор», и «Торпедо» играют только «низовые» матчи. Волгоградцы таким образом собрали пять очков, москвичи - четыре. При относительном порядке в обороне забитые голы и тем, и другим даются с большим трудом.
Смена тренера явно пошла на пользу автозаводцам. С «и. о.» Павлом Кирильчиком черно-белые в прошлом туре обыграли одного из лидеров и фаворитов дивизиона - «Урал». Закрепить локальный успех москвичи постараются в Волгограде. При таких вводных нам кажется перспективной комбинация Х2 и тотал меньше 2.5. В PARI такая идет с коэффициентом 1.88.
В прямом эфире игру в Волгограде покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ротор»: нет
«Торпедо»: нет
Аналитический отдел PARI установил одинаково высокие коэффициенты на победу обеих команд - 2.90. Ничья в конторе котируется за 2.75.
Успешная ставка на нулевую ничью сулит бетторам пятикратный выигрыш. С точки зрения экспертов, это самый вероятный исход встречи.
Коэффициент 1.43 на тотал меньше 2.5 обещает скорее «низовой» матч, чем «верховой».
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире на своей платформе.
Информация о билетном программе размещена на официальном сайте «Ротора».
После отставки Олега Кононова исполняющим обязанности главного тренера автозаводцев назначен Павел Кирильчик.