Рубин — Динамо Москва, 1 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 1 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата России между казанским «Рубином» и московским «Динамо». В последних встречах команды не демонстрируют стабильные результаты, однако все равно идут в первой восьмерке турнирной таблицы. Кому улыбнется удача на этот раз?
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 14-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань)
Главный судья: пока не назначен
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|20
|18
|12
|63-56
|«Динамо»
|12
|18
|20
|56-63
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2025
|«Краснодар»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|22.10.2025
|«Рубин»
4:3 (после серии пенальти)
«Ахмат»
Кубок России
|19.10.2025
|«Рубин»
0:3
«Балтика»
РПЛ
|04.10.2025
|«Рубин»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|30.09.2025
|«Рубин»
0:1
«Зенит»
Кубок России
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2025
|«Зенит»
2:1
«Динамо»
РПЛ
|22.10.2025
|«Динамо»
4:0
«Крылья Советов»
Кубок России
|19.10.2025
|«Динамо»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|04.10.2025
|«Динамо»
3:5
«Локомотив»
РПЛ
|30.09.2025
|«Краснодар»
1:0 (после серии пенальти)
«Динамо»
Кубок России
Последние пять матчей «Рубина» и «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Динамо»
3:1
«Рубин»
РПЛ
|20.10.2024
|«Рубин»
0:4
«Динамо»
РПЛ
|04.12.2023
|«Динамо»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|26.08.2023
|«Рубин»
2:2
«Динамо»
РПЛ
|05.07.2022
|«Динамо»
2:0
«Рубин»
Товарищеский матч
Команды подходят к очному противостоянию соседями по турнирной таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|13
|9
|2
|2
|25-7
|29
|2. Локомотив
|13
|7
|6
|0
|30-17
|27
|3. ЦСКА
|13
|8
|3
|2
|23-13
|27
|4. Зенит
|13
|7
|5
|1
|26-24
|26
|5. Балтика
|13
|6
|6
|1
|18-6
|24
|6. Спартак
|13
|6
|4
|3
|21-18
|22
|7. Рубин
|13
|5
|3
|5
|15-19
|18
|8. Динамо Москва
|13
|4
|4
|5
|21-21
|16
|9. Ахмат
|13
|4
|4
|5
|18-19
|16
|10. Ростов
|13
|3
|6
|4
|11-14
|15
|11. Крылья Советов
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|12. Акрон
|13
|2
|6
|5
|15-19
|12
|13. Динамо Махачкала
|13
|2
|5
|6
|6-16
|11
|14. Сочи
|13
|2
|2
|9
|11-30
|8
|15. Оренбург
|13
|1
|5
|7
|14-24
|8
|16. Пари НН
|13
|1
|2
|10
|9-23
|7
«Рубин» пока не может выбраться из продолжительной черной полосы. Подопечные Рашида Рахимова практически не набирают очков в противостоянии с командами из первой половины таблицы. При этом атакующий потенциал «Рубина» во многом зависит от того, насколько пойдет игра у основных форвардов – Дабу и Шабанхаджая. В прошедшем матче Кубка России с «Краснодаром» (0:1) они нанесли на двоих всего один удар в створ – катастрофа.
«Динамо» оставляет двойственное впечатление в последних матчах. С одной стороны, команда Валерия Карпина нашла свою игру в атаке – с начала осени бело-голубые забивали в каждом матче РПЛ. В минувшие выходные, к слову, открыли счет в игре против «Зенита» (1:2). С другой стороны, динамовцы так и не решили проблемы в защите. С конца сентября столичный клуб пропускает минимум один гол за 90 минут игры.
Последние пять очных матчей завершились победой «Динамо». В минувшей кампании бело-голубые и вовсе разгромили оппонентов на чужом поле со счетом 4:0. Тем не менее, текущая форма команды Карпина не позволяет рассчитывать на легкий успех. Возьмем победу «Динамо» с подстраховкой – фора (0).
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 «МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире игру в Москве покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно на сайте телеканала
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Вуячич (неактивный)
«Динамо»: Артур Гомес, Чавес, Лунев, Макаров (все - травмы), Майсторович (не в форме).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Динамо»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|40. Расулов
|Вратарь
|Защитник
|4. Нижегородов
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|27. Грицаенко
|2. Маричаль
|Защитник
|Защитник
|51. Рожков
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|23. Безруков
|4. Касерес
|Защитник
|Полузащитник
|14. Кузяев
|44. Рубенс
|Полузащитник
|Полузащитник
|98. Лобов
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Йокич
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|12. Арройо
|10. Бителло
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Даку
|33. Сергеев
|Нападающий
|Нападающий
|99. Шабанхаджай
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Валерий Карпин
|Главный тренер
Аналитики БК Марафон считают московское «Динамо» небольшим фаворитом этой встречи, выставив на их победу коэффициент 2.20. Победа хозяев оценивается в 3.42, за ничейный результат предлагаются аналогичные котировки.
Самый низкий коэффициент на точный счет - 7.60 - трейдеры установили на победу бело-голубых со счетом 1:0.
Бесплатно игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».
Билеты на игру реализуются на официальном сайте казанцев.