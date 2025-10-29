Рубин — Динамо Москва, 1 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Рубин» пока не может выбраться из продолжительной черной полосы. Подопечные Рашида Рахимова практически не набирают очков в противостоянии с командами из первой половины таблицы. При этом атакующий потенциал «Рубина» во многом зависит от того, насколько пойдет игра у основных форвардов – Дабу и Шабанхаджая. В прошедшем матче Кубка России с «Краснодаром» (0:1) они нанесли на двоих всего один удар в створ – катастрофа.

«Динамо» оставляет двойственное впечатление в последних матчах. С одной стороны, команда Валерия Карпина нашла свою игру в атаке – с начала осени бело-голубые забивали в каждом матче РПЛ. В минувшие выходные, к слову, открыли счет в игре против «Зенита» (1:2). С другой стороны, динамовцы так и не решили проблемы в защите. С конца сентября столичный клуб пропускает минимум один гол за 90 минут игры.

Последние пять очных матчей завершились победой «Динамо». В минувшей кампании бело-голубые и вовсе разгромили оппонентов на чужом поле со счетом 4:0. Тем не менее, текущая форма команды Карпина не позволяет рассчитывать на легкий успех. Возьмем победу «Динамо» с подстраховкой – фора (0).