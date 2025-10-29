Ведомости
Рубин — Динамо Москва, 1 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Чем закончится встреча соседей по турнирной таблице?
Руслан Ипполитов

В субботу, 1 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата России между казанским «Рубином» и московским «Динамо». В последних встречах команды не демонстрируют стабильные результаты, однако все равно идут в первой восьмерке турнирной таблицы. Кому улыбнется удача на этот раз?

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

01.11.2025, Сб

17:45 МСК

«Динамо» Москва

П1 - 3.42

Х - 3.42

П2 - 2.20

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 14-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань)

Главный судья: пока не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»20181263-56
«Динамо»12182056-63

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2025«Краснодар»

1:0

«Рубин»

РПЛ

22.10.2025«Рубин»

4:3 (после серии пенальти)

«Ахмат»

Кубок России

19.10.2025«Рубин»

0:3

«Балтика»

РПЛ

04.10.2025«Рубин»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

30.09.2025«Рубин»

0:1

«Зенит»

Кубок России

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2025«Зенит»

2:1

«Динамо»

РПЛ

22.10.2025«Динамо»

4:0

«Крылья Советов»

Кубок России

19.10.2025«Динамо»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

04.10.2025«Динамо»

3:5

«Локомотив»

РПЛ

30.09.2025«Краснодар»

1:0 (после серии пенальти)

«Динамо»

Кубок России

Последние пять матчей «Рубина» и «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Динамо»

3:1

«Рубин»

РПЛ

20.10.2024«Рубин» 

0:4

«Динамо»

РПЛ

04.12.2023«Динамо»

1:0

«Рубин»

РПЛ

26.08.2023«Рубин»

2:2

«Динамо»

РПЛ

05.07.2022«Динамо» 

2:0

«Рубин»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Команды подходят к очному противостоянию соседями по турнирной таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1392225-729
2. Локомотив1376030-1727
3. ЦСКА1383223-1327
4. Зенит1375126-2426
5. Балтика1366118-624
6. Спартак1364321-1822
7. Рубин1353515-1918
8. Динамо Москва1344521-2116
9. Ахмат1344518-1916
10. Ростов1336411-1415
11. Крылья Советов1334617-2313
12. Акрон1326515-1912
13. Динамо Махачкала132566-1611
14. Сочи1322911-308
15. Оренбург1315714-248
16. Пари НН1312109-237

Прогноз на матч

«Рубин» пока не может выбраться из продолжительной черной полосы. Подопечные Рашида Рахимова практически не набирают очков в противостоянии с командами из первой половины таблицы. При этом атакующий потенциал «Рубина» во многом зависит от того, насколько пойдет игра у основных форвардов – Дабу и Шабанхаджая. В прошедшем матче Кубка России с «Краснодаром» (0:1) они нанесли на двоих всего один удар в створ – катастрофа.

«Динамо» оставляет двойственное впечатление в последних матчах. С одной стороны, команда Валерия Карпина нашла свою игру в атаке – с начала осени бело-голубые забивали в каждом матче РПЛ. В минувшие выходные, к слову, открыли счет в игре против «Зенита» (1:2). С другой стороны, динамовцы так и не решили проблемы в защите. С конца сентября столичный клуб пропускает минимум один гол за 90 минут игры.

Последние пять очных матчей завершились победой «Динамо». В минувшей кампании бело-голубые и вовсе разгромили оппонентов на чужом поле со счетом 4:0. Тем не менее, текущая форма команды Карпина не позволяет рассчитывать на легкий успех. Возьмем победу «Динамо» с подстраховкой – фора (0).

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Москве покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно на сайте телеканала
«МАРАФОН»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Рубин»: Вуячич (неактивный)

«Динамо»: Артур Гомес, Чавес, Лунев, Макаров (все - травмы), Майсторович (не в форме).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Динамо»:

Позиция«Рубин»«Динамо»Позиция
Вратарь38. Ставер40. РасуловВратарь
Защитник4. Нижегородов6. ФернандесЗащитник
Защитник27. Грицаенко2. МаричальЗащитник
Защитник51. Рожков55. ОсипенкоЗащитник
Защитник23. Безруков4. КасересЗащитник
Полузащитник14. Кузяев44. РубенсПолузащитник
Полузащитник 98. Лобов15. ГлебовПолузащитник 
Полузащитник8. Йокич74. ФоминПолузащитник
Полузащитник12. Арройо10. БителлоПолузащитник
Нападающий10. Даку33. СергеевНападающий
Нападающий99. Шабанхаджай70. ТюкавинНападающий
Главный тренерРашид РахимовВалерий КарпинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК Марафон считают московское «Динамо» небольшим фаворитом этой встречи, выставив на их победу коэффициент 2.20. Победа хозяев оценивается в 3.42, за ничейный результат предлагаются аналогичные котировки.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Динамо»?

Самый низкий коэффициент на точный счет - 7.60 - трейдеры установили на победу бело-голубых со счетом 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Динамо»?

Бесплатно игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Динамо»?

Билеты на игру реализуются на официальном сайте казанцев.

