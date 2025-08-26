Сочи - Краснодар, 27 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
В последнюю неделю лета пройдут матчи третьего тура групповой стадии Кубка России по футболу. В среду, 27 августа, состоится дерби Краснодарского края: в гости к «Сочи» едет действующий чемпион и нынешний лидер РПЛ. Анализируем шансы команд на успех, выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 3-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|4
|2
|9
|19-29
|«Краснодар
|9
|2
|4
|29-19
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.08.2025
|«Сочи»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|17.08.2025
|«Краснодар»
5:1
«Сочи»
РПЛ
|13.08.2025
|«Сочи»
1:1, пен. 5:3
«Крылья Советов»
Кубок России
|10.08.2025
|«Сочи»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|04.08.2025
|«Рубин»
2:1
«Сочи»
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.08.2025
|«Крылья Советов»
0:6
«Краснодар»
РПЛ
|17.08.2025
|«Краснодар»
5:1
«Сочи»
РПЛ
|13.08.2025
|«Динамо» Москва
0:4
«Краснодар»
Кубок России
|10.08.2025
|«Оренбург»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|02.08.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
В этой таблице сочинцы пока тоже последние. «Краснодар» - пока второй.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Крылья Советов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|2. Краснодар
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|3. Динамо
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|4. Сочи
|2
|0
|1
|1
|3-4
|2
Страдания «Сочи» продолжаются. Лето на исходе, а полновесных официальных побед у команды Роберта Морено как не было, так и нет. Единственный раз южане выиграли как раз таки в Кубке по пенальти, а в основное время не одолели никого. В чемпионате у них одно очко, во втором по значимости национальном турнире - два. Очередное поражение сочинцы потерпели в воскресенье от «Балтики», вместе с которой и зашли в РПЛ, пускай и несколько позже.
«Краснодар» - полная противоположность сопернику. К концу августа чемпион набрал отличную форму. Гостевая победа над неслабыми «Крыльями» с аномальным для футбола счетом 6:0 - лишнее тому подтверждение. По сравнению с самим собой золотого сезона коллектив Мурада Мусаева стал даже сильнее - появился очень солидный резерв. А это значит, что ротация состава на качестве игры практически не скажется. Вышедшие с лавки футболисты захотят доказать тренеру, что заслуживают значительно большего, так что голы в исполнении фаворита наверняка будут. Наш прогноз: тотал мячей «Краснодара» больше 1.5.
В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Бетсити»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Мелешин (травма)
«Краснодар»: Кобнан, Оласа (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|35. Дегтев
|16. Корякин
|Вратарь
|Защитник
|24. Абердин
|20. Гонсалес
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|5. Жубал
|Защитник
|Защитник
|27. Заика
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|17. Макарчук
|98. Петров
|Защитник
|Полузащитник
|20. Васильев
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Кайнов
|88. Кривцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Игнатов
|8. Козлов
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Корнеев
|23. Перрен
|Полузащитник
|Полузащитник
|59. Барт
|14. Фуртадо
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Гуарирапа
|11. Батчи
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберт Морено
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Аналитики «Бетсити» дают коэффициент 1.65 на победу чемпиона и более чем в три раза выше - на хозяев поля (1.65). Ничья в основное время котируется за 4.20.
Эксперты находят самым вероятным исходом встречи минимальную победу гостей со счетом 1:0. Этому варианту в линии «Бетсити» присвоен коэффициент 6.50.
Предложения на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 максимально близкие - 1.90 и 1.96, соответственно. Соответственно, эксперты не определились, насколько открытый или, наоборот, закрытый характер будет носить игра.
«Матч ТВ» проведет трансляцию с «Фишта».
Билеты на матч стоимостью от 950 рублей представлены на официальном сайте сочинского клуба. Паспорт болельщика в Кубке не требуется.