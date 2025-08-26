Сочи - Краснодар, 27 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Страдания «Сочи» продолжаются. Лето на исходе, а полновесных официальных побед у команды Роберта Морено как не было, так и нет. Единственный раз южане выиграли как раз таки в Кубке по пенальти, а в основное время не одолели никого. В чемпионате у них одно очко, во втором по значимости национальном турнире - два. Очередное поражение сочинцы потерпели в воскресенье от «Балтики», вместе с которой и зашли в РПЛ, пускай и несколько позже.

«Краснодар» - полная противоположность сопернику. К концу августа чемпион набрал отличную форму. Гостевая победа над неслабыми «Крыльями» с аномальным для футбола счетом 6:0 - лишнее тому подтверждение. По сравнению с самим собой золотого сезона коллектив Мурада Мусаева стал даже сильнее - появился очень солидный резерв. А это значит, что ротация состава на качестве игры практически не скажется. Вышедшие с лавки футболисты захотят доказать тренеру, что заслуживают значительно большего, так что голы в исполнении фаворита наверняка будут. Наш прогноз: тотал мячей «Краснодара» больше 1.5.