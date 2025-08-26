Ведомости
Сочи - Краснодар, 27 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Против таких «быков» - без шансов?
Валентин Васильев

В последнюю неделю лета пройдут матчи третьего тура групповой стадии Кубка России по футболу. В среду, 27 августа, состоится дерби Краснодарского края: в гости к «Сочи» едет действующий чемпион и нынешний лидер РПЛ. Анализируем шансы команд на успех, выбираем перспективный вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

27.08.2025, Ср

18:30 МСК

«Краснодар» 

П1 – 5.20Х – 4.20П2 – 1.65

Турнир: Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 3-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»42919-29
«Краснодар92429-19

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.08.2025«Сочи»

0:2

«Балтика»

РПЛ

17.08.2025«Краснодар»

5:1

«Сочи»

РПЛ

13.08.2025«Сочи»

1:1, пен. 5:3

«Крылья Советов» 

 Кубок России

10.08.2025«Сочи»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

04.08.2025«Рубин»

2:1

«Сочи»

РПЛ

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.08.2025«Крылья Советов»

0:6

«Краснодар»

РПЛ

17.08.2025«Краснодар»

5:1

«Сочи»

РПЛ

13.08.2025«Динамо» Москва

0:4

«Краснодар»

Кубок России

10.08.2025«Оренбург»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

02.08.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В этой таблице сочинцы пока тоже последние. «Краснодар» - пока второй.

КомандыИВНПМО
1. Крылья Советов21103-24
2. Краснодар21015-23
3. Динамо21013-63
4. Сочи20113-42

Прогноз на матч

Свернуть

Страдания «Сочи» продолжаются. Лето на исходе, а полновесных официальных побед у команды Роберта Морено как не было, так и нет. Единственный раз южане выиграли как раз таки в Кубке по пенальти, а в основное время не одолели никого. В чемпионате у них одно очко, во втором по значимости национальном турнире - два. Очередное поражение сочинцы потерпели в воскресенье от «Балтики», вместе с которой и зашли в РПЛ, пускай и несколько позже.

«Краснодар» - полная противоположность сопернику. К концу августа чемпион набрал отличную форму. Гостевая победа над неслабыми «Крыльями» с аномальным для футбола счетом 6:0 - лишнее тому подтверждение. По сравнению с самим собой золотого сезона коллектив Мурада Мусаева стал даже сильнее - появился очень солидный резерв. А это значит, что ротация состава на качестве игры практически не скажется.  Вышедшие с лавки футболисты захотят доказать тренеру, что заслуживают значительно большего, так что голы в исполнении фаворита наверняка будут. Наш прогноз: тотал мячей «Краснодара» больше 1.5. 

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками

Составы команд

Свернуть

Потери

«Сочи»: Мелешин (травма)

«Краснодар»: Кобнан, Оласа (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Краснодар»:

Позиция«Сочи»«Краснодар»Позиция
Вратарь 35. Дегтев16. КорякинВратарь
Защитник 24. Абердин20. ГонсалесЗащитник
Защитник 4. Литвинов5. ЖубалЗащитник
Защитник 27. Заика3. ТорменаЗащитник
Защитник 17. Макарчук98. ПетровЗащитник
Полузащитник20. Васильев6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник 13. Кайнов88. КривцовПолузащитник 
Полузащитник8. Игнатов8. КозловПолузащитник
Полузащитник 18. Корнеев23. ПерренПолузащитник
Полузащитник59. Барт14. ФуртадоПолузащитник
Нападающий23. Гуарирапа11. БатчиНападающий
Главный тренер Роберт МореноМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики «Бетсити» дают коэффициент 1.65 на победу чемпиона и более чем в три раза выше - на хозяев поля (1.65).  Ничья в основное время котируется за 4.20.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Сочи» - «Краснодар»?

Эксперты находят самым вероятным исходом встречи минимальную победу гостей со счетом 1:0. Этому варианту в линии «Бетсити» присвоен коэффициент 6.50.  

Матч «Сочи» - «Краснодар» будет результативным? 

Предложения на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 максимально близкие - 1.90 и 1.96, соответственно. Соответственно, эксперты не определились, насколько открытый или, наоборот, закрытый характер будет носить игра.

Где бесплатно смотреть матч «Сочи» - «Краснодар»?

«Матч ТВ» проведет трансляцию с «Фишта».

Где купить билет на матч «Сочи» - «Краснодар»?

Билеты на матч стоимостью от 950 рублей представлены на официальном сайте сочинского клуба. Паспорт болельщика в Кубке не требуется. 

