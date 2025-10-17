Ведомости
Сочи - Зенит, 19 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Отнюдь не прогулочный выезд для вице-чемпиона
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в Премьер-лиге откроет встреча в Сочи. Одноименный клуб, воспрянув духом после первой победы в сезоне, ждет в гости вице-чемпиона. Здесь и сейчас рассчитывать на легкую победу «Зениту» точно не стоит - можно больно обжечься.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

19.10.2025, Вс

14:30МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 7.80

Х - 4.80

П2 - 1.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»13910-31
«Зенит»93131-10

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2025«Сочи»

2:1

«Парин НН» 

РПЛ

01.10.2025«Крылья Советов»

3:3, пен. 5:4

«Сочи»

Кубок России

28.09.2025«Динамо» Махачкала

0:0

«Сочи»

РПЛ

22.09.2025«Сочи»

1:3

ЦСКА

РПЛ

17.09.2025«Сочи»

0:4

«Динамо» Москва 

Кубок России

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Акрон»

1:1

«Зенит»

РПЛ

30.09.2025«Рубин»

0:1

«Зенит»

Кубок России

27.09.2025«Зенит»

5:2

«Рубин»

РПЛ

21.09.2025«Краснодар»

0:2

«Зенит»

РПЛ

17.09.2025«Зенит»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

Место в турнирной таблице

После 11 туров «Зенит» пребывает за пределами топ-3 таблицы, но от первой строки отстает всего на четыре очка. Сочинцы все так же последние, но теперь это 16 место уже не выглядит для них приговором. 

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1173122-1024
2. Локомотив1165026-1623
3. Краснодар1172222-723
4. Зенит1155121-1020
5. Балтика1155115-620
6. Спартак1153319-1718
7. Рубин1153315-1518
8. Динамо1143418-1715
9. Ахмат1143414-1315
10. Ростов113449-1213
11. Крылья Советов1133516-2112
12. Динамо Махачкала112455-1310
13. Акрон1115513-188
14. Оренбург1114613-227
15. Пари НН112099-226
16. Сочи111287-255

Прогноз на матч

Еще месяц назад исход этой встречи не вызывал бы ни малейших сомнений. В конце лета - начале осени «Сочи» производил впечатление безнадежного аутсайдера, обреченного на вылет из РПЛ. Игорю Осинькину удалось вдохнуть жизнь в деморализованную команду. С новым тренером сочинцы уже набрали четыре очка, тогда как с прежним, Морено, имели лишь одно. Игра с вице-чемпионом для южан крайне важна в плане самоутверждения. Кто бы что ни говорил о дружественных отношениях между клубами, южане, без сомнения, «закусятся» с «Зенитом».  

Сине-бело-голубые не слишком убедительно проводят матчи вне родного города. В «гостевой» таблице РПЛ «Зенит» занимает только пятое место, выиграв всего один матч из шести при четырех ничьих. А у хозяев группа атаки прилично укомплектована. Так что мы бы не исключали обмен голами в Сочи.

Трансляции

Онлайн-видеотрансляция из Сочи будет доступна на официальном сайте БК Winline.  

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Сочи»:  Мелешин (травма), Крамарич (дисквалификация)

«Зенит»: Жерсон, Караваев, Москвичев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Зенит»:

Позиция«Сочи»«Зенит»Позиция
Вратарь1. Рудаков16. АдамовВратарь
Защитник82. Волков31. МантуанЗащитник
Защитник 5. Абердин33. НиноЗащитник
Защитник4. Литвинов6. ДркушичЗащитник
Защитник25. Аттийят-аллах3. Дуглас СантосЗащитник
Защитник16. Мухин5. БарриосПолузащитник 
Полузащитник14. Кравцов20. ПедроПолузащитник 
Полузащитник8. Игнатов8. ВенделПолузащитник
Полузащитник10. Крамарич10. ГлушенковПолузащитник
Нападающий7. Зиньковский11. Луис ЭнрикеНападающий
Нападающий98. Ильин30. КассьерраНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинСергей СемакГлавный тренер

Букмекерская контора PARI установила высокий коэффициент на победу сочинского клуба - 7.80. Котировка на успех гостей более чем в пять с половиной раз ниже (1.40). Ничья идет по повышенному «тарифу» 4.80.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Сочи» - «Зенит»?

PARI обещает семикратный выигрыш за успешную ставку на победу гостей со счетом 2:0. 

Где смотреть бесплатно матч «Сочи» - «Зенит»?

Winline легально покажет матч на своей платформе.

Где купить билет на матч «Сочи» - «Зенит»?

Билеты на игру номиналом от 850 рублей поступили в продажу на официальном сайте «Сочи».

