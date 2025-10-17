Сочи - Зенит, 19 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Воскресный игровой день в Премьер-лиге откроет встреча в Сочи. Одноименный клуб, воспрянув духом после первой победы в сезоне, ждет в гости вице-чемпиона. Здесь и сейчас рассчитывать на легкую победу «Зениту» точно не стоит - можно больно обжечься.
Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|1
|3
|9
|10-31
|«Зенит»
|9
|3
|1
|31-10
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2025
|«Сочи»
2:1
«Парин НН»
РПЛ
|01.10.2025
|«Крылья Советов»
3:3, пен. 5:4
«Сочи»
Кубок России
|28.09.2025
|«Динамо» Махачкала
0:0
«Сочи»
РПЛ
|22.09.2025
|«Сочи»
1:3
ЦСКА
РПЛ
|17.09.2025
|«Сочи»
0:4
«Динамо» Москва
Кубок России
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|30.09.2025
|«Рубин»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|27.09.2025
|«Зенит»
5:2
«Рубин»
РПЛ
|21.09.2025
|«Краснодар»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|17.09.2025
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
После 11 туров «Зенит» пребывает за пределами топ-3 таблицы, но от первой строки отстает всего на четыре очка. Сочинцы все так же последние, но теперь это 16 место уже не выглядит для них приговором.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|2. Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|3. Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|4. Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|5. Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|6. Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|7. Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|8. Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|9. Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|10. Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|11. Крылья Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|12. Динамо Махачкала
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|13. Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|14. Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|15. Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|16. Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
Еще месяц назад исход этой встречи не вызывал бы ни малейших сомнений. В конце лета - начале осени «Сочи» производил впечатление безнадежного аутсайдера, обреченного на вылет из РПЛ. Игорю Осинькину удалось вдохнуть жизнь в деморализованную команду. С новым тренером сочинцы уже набрали четыре очка, тогда как с прежним, Морено, имели лишь одно. Игра с вице-чемпионом для южан крайне важна в плане самоутверждения. Кто бы что ни говорил о дружественных отношениях между клубами, южане, без сомнения, «закусятся» с «Зенитом».
Сине-бело-голубые не слишком убедительно проводят матчи вне родного города. В «гостевой» таблице РПЛ «Зенит» занимает только пятое место, выиграв всего один матч из шести при четырех ничьих. А у хозяев группа атаки прилично укомплектована. Так что мы бы не исключали обмен голами в Сочи.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Онлайн-видеотрансляция из Сочи будет доступна на официальном сайте БК Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Мелешин (травма), Крамарич (дисквалификация)
«Зенит»: Жерсон, Караваев, Москвичев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Зенит»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|1. Рудаков
|16. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|82. Волков
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|5. Абердин
|33. Нино
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|25. Аттийят-аллах
|3. Дуглас Сантос
|Защитник
|Защитник
|16. Мухин
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кравцов
|20. Педро
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Игнатов
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Крамарич
|10. Глушенков
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Зиньковский
|11. Луис Энрике
|Нападающий
|Нападающий
|98. Ильин
|30. Кассьерра
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Сергей Семак
|Главный тренер
Букмекерская контора PARI установила высокий коэффициент на победу сочинского клуба - 7.80. Котировка на успех гостей более чем в пять с половиной раз ниже (1.40). Ничья идет по повышенному «тарифу» 4.80.
Получить до 25 000 рублей от PARI
PARI обещает семикратный выигрыш за успешную ставку на победу гостей со счетом 2:0.
Winline легально покажет матч на своей платформе.
Билеты на игру номиналом от 850 рублей поступили в продажу на официальном сайте «Сочи».