Сочи - Зенит, 19 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Еще месяц назад исход этой встречи не вызывал бы ни малейших сомнений. В конце лета - начале осени «Сочи» производил впечатление безнадежного аутсайдера, обреченного на вылет из РПЛ. Игорю Осинькину удалось вдохнуть жизнь в деморализованную команду. С новым тренером сочинцы уже набрали четыре очка, тогда как с прежним, Морено, имели лишь одно. Игра с вице-чемпионом для южан крайне важна в плане самоутверждения. Кто бы что ни говорил о дружественных отношениях между клубами, южане, без сомнения, «закусятся» с «Зенитом».

Сине-бело-голубые не слишком убедительно проводят матчи вне родного города. В «гостевой» таблице РПЛ «Зенит» занимает только пятое место, выиграв всего один матч из шести при четырех ничьих. А у хозяев группа атаки прилично укомплектована. Так что мы бы не исключали обмен голами в Сочи.