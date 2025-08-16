Ведомости
Сокол - Ротор, 16 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Еще один южный гость в Саратове
Валентин Васильев

В субботу, 16 августа, cаратовский «Сокол» примет волгоградский «Ротор» в рамках пятого тура Лиги PARI. Титульный букмекер дивизиона представил широкую линию на матч. Выбираем наиболее интересный вариант для ставки на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сокол» (Саратов)

16.08.2025, Сб

18:00 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 3.00

Х - 2.75

П2 - 2.65

Турнир: Лига PARI, 5-й тур

Стадион: «Локомотив»  (Саратов)

Главный судья: Шамара (Ростов-на-Дону)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сокол»82927-31
«Ротор»92831-27

Последние пять матчей «Сокола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«Сокол»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

03.08.2025«Факел»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

26.07.2025«Сокол»

0:0

«Чайка»

Лига PARI

20.07.2025«Нефтехимик»

0:0

«Сокол»

Лига PARI

29.06.2025«Енисей»

1:1

«Сокол»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.08.2025«Ротор»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

04.08.2025«Ротор»

0:0

«Енисей»

Лига PARI

26.07.2025«Челябинск»

1:0

«Ротор»

Лига PARI

19.07.2025«Волга»

1:2

«Ротор»

Лига PARI

08.07.2025«Енисей»

1:1

«Ротор»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей «Ротор» опережает «Сокол» на четыре очка и пять позиций. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал44008-312
2. Факел44005-112
3. Челябинск43016-49
4. СКА-Хабаровск42205-38
5. Спартак Кострома42115-37
6. КАМАЗ42116-57
7. Ротор42113-27
8. Чайка41305-26
9. Нефтехимик41303-16
10. Арсенал41305-46
11. Уфа41122-34
12. Сокол40311-23
13. Черноморец40225-72
14. Родина40224-72
15. Волга40133-61
16. Торпедо40132-51
17. Шинник40131-51
18. Енисей40131-71

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды не отнесешь к апологетам зрелищного футбола. В их матчах редко забивается больше двух голов. У «Ротора» такое исключение из правил за последние пять игр (с учетом товарищеских) случилось однажды, у «Сокола» - вообще ни разу. Если выбираете вариант для пари на саратовское противостояние, есть смысл заглянуть на рынок тоталов. Но так как предложение на ТМ 2.5 в PARI достаточно скромное, мы подкрепим его дополнительным пунктом: Саратов не проиграет. В сумме такое комбо потянет на приличный коэффициент 1.92.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из Саратова будет доступен на сайтах «Матч ТВ» и PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Сокол»: нет

«Ротор»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Ставка на победу Саратова в PARI обещает трехкратный выигрыш. На два других базовых исхода главного маркета коэффициенты не намного ниже - 2.65 на успех волгоградцев и 2.75 на мирный расход.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Сокол» - «Ротор»? 

Коэффициент ниже пятерки на маркете точного счета - большая редкость. Здесь же нулевая ничья оценена котировкой 4.80.

Матч «Сокол» - «Ротор» будет результативным? 

Коэффициент 2.75 на тотал больше 2.5 подсказывает, что обилия голов в Саратове не стоит ожидать.

Где смотреть бесплатно матч  «Сокол» - «Ротор»?

Матчи Лиги PARI бесплатно показывает одноименный букмекер на своей платформе.

Где купить билеты на матч  «Сокол» - «Ротор»?

Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте саратовского клуба. Цена - 250 рублей. Fan ID для прохода на стадион не требуется.

