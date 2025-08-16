Сокол - Ротор, 16 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 16 августа, cаратовский «Сокол» примет волгоградский «Ротор» в рамках пятого тура Лиги PARI. Титульный букмекер дивизиона представил широкую линию на матч. Выбираем наиболее интересный вариант для ставки на игру.
Турнир: Лига PARI, 5-й тур
Стадион: «Локомотив» (Саратов)
Главный судья: Шамара (Ростов-на-Дону)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сокол»
|8
|2
|9
|27-31
|«Ротор»
|9
|2
|8
|31-27
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Факел»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Сокол»
0:0
«Чайка»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
|29.06.2025
|«Енисей»
1:1
«Сокол»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.08.2025
|«Ротор»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|04.08.2025
|«Ротор»
0:0
«Енисей»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Челябинск»
1:0
«Ротор»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Волга»
1:2
«Ротор»
Лига PARI
|08.07.2025
|«Енисей»
1:1
«Ротор»
Товарищеский матч
Перед очной встречей «Ротор» опережает «Сокол» на четыре очка и пять позиций.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|4
|4
|0
|0
|8-3
|12
|2. Факел
|4
|4
|0
|0
|5-1
|12
|3. Челябинск
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|4. СКА-Хабаровск
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|5. Спартак Кострома
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|6. КАМАЗ
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|7. Ротор
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|8. Чайка
|4
|1
|3
|0
|5-2
|6
|9. Нефтехимик
|4
|1
|3
|0
|3-1
|6
|10. Арсенал
|4
|1
|3
|0
|5-4
|6
|11. Уфа
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|12. Сокол
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|13. Черноморец
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|14. Родина
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|15. Волга
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|16. Торпедо
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|17. Шинник
|4
|0
|1
|3
|1-5
|1
|18. Енисей
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
Обе команды не отнесешь к апологетам зрелищного футбола. В их матчах редко забивается больше двух голов. У «Ротора» такое исключение из правил за последние пять игр (с учетом товарищеских) случилось однажды, у «Сокола» - вообще ни разу. Если выбираете вариант для пари на саратовское противостояние, есть смысл заглянуть на рынок тоталов. Но так как предложение на ТМ 2.5 в PARI достаточно скромное, мы подкрепим его дополнительным пунктом: Саратов не проиграет. В сумме такое комбо потянет на приличный коэффициент 1.92.
Прямой эфир из Саратова будет доступен на сайтах «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сокол»: нет
«Ротор»: нет
Ставка на победу Саратова в PARI обещает трехкратный выигрыш. На два других базовых исхода главного маркета коэффициенты не намного ниже - 2.65 на успех волгоградцев и 2.75 на мирный расход.
Коэффициент ниже пятерки на маркете точного счета - большая редкость. Здесь же нулевая ничья оценена котировкой 4.80.
Коэффициент 2.75 на тотал больше 2.5 подсказывает, что обилия голов в Саратове не стоит ожидать.
Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте саратовского клуба. Цена - 250 рублей. Fan ID для прохода на стадион не требуется.