Сокол - Ротор, 16 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды не отнесешь к апологетам зрелищного футбола. В их матчах редко забивается больше двух голов. У «Ротора» такое исключение из правил за последние пять игр (с учетом товарищеских) случилось однажды, у «Сокола» - вообще ни разу. Если выбираете вариант для пари на саратовское противостояние, есть смысл заглянуть на рынок тоталов. Но так как предложение на ТМ 2.5 в PARI достаточно скромное, мы подкрепим его дополнительным пунктом: Саратов не проиграет. В сумме такое комбо потянет на приличный коэффициент 1.92.