Партнерский проект

Татьяна Суарес – Лупита Годинес, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Важное противостояние в титульной гонке
Александр Бокулёв
В предварительном карде крупного турнира UFC 327 пройдет рейтинговый поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между американкой Татьяной Суарес и мексиканкой Лупитой Годинес. Кто укрепит свое положение в титульной гонке?

Статистика

Суарес

 

Годинес

США

Страна

Мексика

35

Возраст

32

12

Бои

19

11 (2 / 5 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (1 / 2 / 11)

1 (0 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (0 / 0 / 5)

2

Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC

6

165

Рост (см)

157,5

167,5

Размах рук (см)

155

99

Размах ног (см)

89

Татьяна Суарес

В трехлетнем возрасте начала заниматься борьбой, дважды выигрывала бронзу чемпионатов мира по вольной борьбе. Во время подготовки к Олимпиаде-2012 у неё обнаружили опухоль щитовидной железы и удалили орган. После курса реабилитации Суарес окончательно победила рак и вернулась в спорт, освоив джиу-джитсу и став двукратной чемпионкой мира в этой дисциплине. 

В профессиональных MMA выступает с 2014 г., в 2016-м выиграла шоу The Ultimate Fighter. После 2019-го взяла перерыв в выступлениях из-за проблем со здоровьем. Вернулась в феврале 2023-го и одержала две победы, после чего получила титульный шанс. В чемпионском поединке уступила Вейли Жанг. В последнем бою в сентябре одолела Аманду Лемос единогласным решением судей. Занимает 10-е место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Лупита Годинес

Обладательница пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2018 г. Стала чемпионкой BTC и LFA в женском минимальном весе, после чего перешла в UFC. Под эгидой промоушене выиграла девять раз и уступила пять. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в августе одолела Джессику Андраде единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа СуаресПобеда ГодинесТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,582,454,301,20

Прогноз на бой

Суарес – топовая спортсменка, настоящая звезда женских ММА. Но Жанг уж слишком хороша – с ней американка конкурировать не смогла. А вот с Лемос представительница США ожидаемо справилась. Похоже, что прессинг, физическая мощь и общее техническое мастерство Суарес доставят немало проблем и Годинес. 

Мексиканка – амбассадор судейских решений. Лишь три из 19 её боев завершились досрочно. Но и на длинной дистанции Суарес выглядит гораздо более предпочтительно. Коэффициенты позволяют заиграть чистую победу американки, чем и воспользуемся.

Полный кард, где смотреть бой Суарес – Годинес

Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Суарес – Годинес стоит ожидать около 02:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

