Татьяна Суарес – Лупита Годинес, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В трехлетнем возрасте начала заниматься борьбой, дважды выигрывала бронзу чемпионатов мира по вольной борьбе. Во время подготовки к Олимпиаде-2012 у неё обнаружили опухоль щитовидной железы и удалили орган. После курса реабилитации Суарес окончательно победила рак и вернулась в спорт, освоив джиу-джитсу и став двукратной чемпионкой мира в этой дисциплине.

В профессиональных MMA выступает с 2014 г., в 2016-м выиграла шоу The Ultimate Fighter. После 2019-го взяла перерыв в выступлениях из-за проблем со здоровьем. Вернулась в феврале 2023-го и одержала две победы, после чего получила титульный шанс. В чемпионском поединке уступила Вейли Жанг. В последнем бою в сентябре одолела Аманду Лемос единогласным решением судей. Занимает 10-е место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.