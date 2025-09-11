Татьяна Суарес — Аманда Лемос, 14 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В трехлетнем возрасте начала заниматься борьбой, дважды выигрывала бронзу чемпионатов мира по вольной борьбе. Во время подготовки к Олимпиаде-2012 у неё обнаружили опухоль щитовидной железы и удалили орган. После курса реабилитации Суарес окончательно победила рак и вернулась в спорт, освоив джиу-джитсу и став двукратной чемпионкой мира в этой дисциплине.

В профессиональных MMA выступает с 2014 года, в 2016-м выиграла шоу The Ultimate Fighter. После 2019-го взяла перерыв в выступлениях из-за проблем со здоровьем. Вернулась в феврале 2023-го и одержала две победы, после чего получила титульный шанс. В последнем поединке в феврале уступила Вейли Жанг единогласным решением судей и не смогла забрать пояс. На данный момент занимает 11-е место в женской рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.