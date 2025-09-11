Ведомости
10 сентября 15:58

Татьяна Суарес — Аманда Лемос, 14 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Недавняя претендентка на пояс вернется на победную тропу?
Александр Бокулёв
Источник: UFC

В предварительном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между американкой Татьяной Суарес и бразильянкой Амандой Лемос. Сумеет ли представительница США закрыть поражение в титульном бою?

Статистика

Свернуть

Суарес

 

Лемос

США

Страна

Бразилия

34

Возраст

38

11

Бои

20

10 (2 / 5 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (8 / 3 / 4)

1 (0 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (1 / 2 / 1)

0

Ничьи

1

2

Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC

4

165

Рост (см)

162,5

167,5

Размах рук (см)

165

99

Размах ног (см)

91,5

Татьяна Суарес

Свернуть

В трехлетнем возрасте начала заниматься борьбой, дважды выигрывала бронзу чемпионатов мира по вольной борьбе. Во время подготовки к Олимпиаде-2012 у неё обнаружили опухоль щитовидной железы и удалили орган. После курса реабилитации Суарес окончательно победила рак и вернулась в спорт, освоив джиу-джитсу и став двукратной чемпионкой мира в этой дисциплине. 

В профессиональных MMA выступает с 2014 года, в 2016-м выиграла шоу The Ultimate Fighter. После 2019-го взяла перерыв в выступлениях из-за проблем со здоровьем. Вернулась в феврале 2023-го и одержала две победы, после чего получила титульный шанс. В последнем поединке в феврале уступила Вейли Жанг единогласным решением судей и не смогла забрать пояс. На данный момент занимает 11-е место в женской рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Аманда Лемос

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2015-м стала чемпионкой Jungle Fight в женском легчайшем весе, после чего защитила титул дважды и перешла в UFC. В 2023 году билась за пояс в женском минимальном весе, но уступила Вейли Жанг. Закрыла это поражение победой над Маккензи Дерн, однако затем проиграла Вирне Яндиробе. В последнем поединке в марте одолела Ясмин Лусиндо единогласным решением судей. На данный момент занимает 14-е место в женской рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа СуаресПобеда ЛемосТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,234,401,901,85

Прогноз на бой

Свернуть

Суарес — топовая спортсменка, настоящая звезда женских ММА. Но Жанг уж слишком хороша — с ней американка конкурировать не смогла. А вот с Лемос представительница США должна справляться. Прессинг и физическая мощь Суарес способны доставить бразильянке немало проблем. Да и в контексте мастерства универсальная американка выглядит предпочтительнее.

Однако у Лемос достаточно опыта, чтобы грамотно распорядиться своими сильными и слабыми сторонами. Рисковать она вряд ли будет, а потому мы можем рассчитывать на затяжное противостояние. Ждем победу Суарес и переход поединка за экватор.

Полный кард, где смотреть бой Суарес Лемос

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 259 пройдет на арене «Frost Bank Center» в Сан-Антонио (штат Техас, США). Шоу стартует в субботу, 13 сентября, в 22:00 по московскому времени. Бой Суарес Лемос стоит ожидать не ранее 23:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 01:00 мск (14 сентября).

Основной кард

Прелимы

  • Александр Эрнандес (США) — Диего Феррейра (Бразилия). Легкий вес;
  • Хосе Даниэль Медина (Боливия) — Душко Тодорович (Сербия). Средний вес;
  • Клаудио Пуэльес (Перу) — Йоахим Силва (Бразилия). Легкий вес;
  • Татьяна Суарес (США) — Аманда Лемос (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Хесус Агилар (Мексика) — Луис Гуруле (США). Наилегчайший вес;
  • Закари Рис (США) — Седрикес Думас (США). Средний вес;
  • Алессандро Коста (Бразилия) — Олдэн Кория (США). Наилегчайший вес;
  • Монтсеррат Рэндон (Мексика) — Элис Перейра (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Родриго Сезинандо (Бразилия) — Даниил Донченко (Украина). Полусредний вес. Финал The Ultimate Fighter.

