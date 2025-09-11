Татьяна Суарес — Аманда Лемос, 14 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В предварительном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между американкой Татьяной Суарес и бразильянкой Амандой Лемос. Сумеет ли представительница США закрыть поражение в титульном бою?
Суарес
Лемос
США
Страна
Бразилия
34
Возраст
38
11
Бои
20
10 (2 / 5 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (8 / 3 / 4)
1 (0 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 2 / 1)
0
Ничьи
1
2
Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC
4
165
Рост (см)
162,5
167,5
Размах рук (см)
165
99
Размах ног (см)
91,5
В трехлетнем возрасте начала заниматься борьбой, дважды выигрывала бронзу чемпионатов мира по вольной борьбе. Во время подготовки к Олимпиаде-2012 у неё обнаружили опухоль щитовидной железы и удалили орган. После курса реабилитации Суарес окончательно победила рак и вернулась в спорт, освоив джиу-джитсу и став двукратной чемпионкой мира в этой дисциплине.
В профессиональных MMA выступает с 2014 года, в 2016-м выиграла шоу The Ultimate Fighter. После 2019-го взяла перерыв в выступлениях из-за проблем со здоровьем. Вернулась в феврале 2023-го и одержала две победы, после чего получила титульный шанс. В последнем поединке в феврале уступила Вейли Жанг единогласным решением судей и не смогла забрать пояс. На данный момент занимает 11-е место в женской рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2015-м стала чемпионкой Jungle Fight в женском легчайшем весе, после чего защитила титул дважды и перешла в UFC. В 2023 году билась за пояс в женском минимальном весе, но уступила Вейли Жанг. Закрыла это поражение победой над Маккензи Дерн, однако затем проиграла Вирне Яндиробе. В последнем поединке в марте одолела Ясмин Лусиндо единогласным решением судей. На данный момент занимает 14-е место в женской рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Суарес — топовая спортсменка, настоящая звезда женских ММА. Но Жанг уж слишком хороша — с ней американка конкурировать не смогла. А вот с Лемос представительница США должна справляться. Прессинг и физическая мощь Суарес способны доставить бразильянке немало проблем. Да и в контексте мастерства универсальная американка выглядит предпочтительнее.
Однако у Лемос достаточно опыта, чтобы грамотно распорядиться своими сильными и слабыми сторонами. Рисковать она вряд ли будет, а потому мы можем рассчитывать на затяжное противостояние. Ждем победу Суарес и переход поединка за экватор.
Турнир UFC Fight Night 259 пройдет на арене «Frost Bank Center» в Сан-Антонио (штат Техас, США). Шоу стартует в субботу, 13 сентября, в 22:00 по московскому времени. Бой Суарес — Лемос стоит ожидать не ранее 23:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 01:00 мск (14 сентября).
